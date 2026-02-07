愛讓每步變成情話｜兒童節目主持倪嘉雯獻螢幕初吻！激吻阮浩棕勁怕醜 爆男神一舉動超加分
宣傳片昨晚首播 阮浩棕倪嘉雯連環激吻甜爆鏡
在短短一分鐘的宣傳片中，阮浩棕及倪嘉雯完全情侶上身，火花四濺！兩人先後上演壁咚、溫馨錫面珠、深情咀嘴、愛的抱抱、煙靭鼻貼鼻等經典情侶互動，更有一同甜蜜煮飯仔、孖公仔唱情歌，甚至在街頭甜蜜狂奔及熱舞的場口，每一幕都充滿粉紅泡泡。配上倪嘉雯超強的Gfable氣質與迷人笑容，以及阮浩棕的情深眼神與公子氣質，加上兩人超高顏值，畫面極盡唯美，不少觀眾都大讚二人CP感十足，甜到入心！
倪嘉雯獻螢幕初吻勁怕醜 激讚阮浩棕超紳士
今次是倪嘉雯首次在鏡頭前獻上甜蜜滿瀉的螢幕初吻，亦是第一次與男拍檔有如此多親密的情侶互動，她受訪時坦言：「不過真係好怕醜架，我都係第一次喺鏡頭面前做咁多咁親暱嘅舉動，之前最多都係拖吓手、搭吓膊頭。」她憶述拍攝時即使未正式action，但因為站得太近都會感到不好意思，但一開拍就完全豁出去。而阮浩棕為了令首次拍親密戲的倪嘉雯更安心，事前做足溝通，盡顯紳士風度，他受訪時表示：「始終呢條片係喺冇任何鋪墊嘅情況下就要好甜蜜，所以我都有問佢能夠接受到幾多肢體接觸，佢都好爽快地話ok。」阮浩棕更大讚倪嘉雯非常專業，主動提出攬一吓以達到導演要求的效果，令他相當欣賞。
兩代兒童主持出身 阮浩棕倪嘉雯背景大起底
這次充滿火花的組合，原來還有一個有趣的共通點！阮浩棕（阿Nic）及倪嘉雯（Carmen）其實都是兒童節目主持出身，前者是《Think Big 天地》的元老級主持，後者則是《Hands Up》的元祖級人馬，難怪兩人都非常有親和力，深受觀眾喜愛。這次合作可說是兩代兒童節目主持「長大後」的合體放閃，從昔日充滿童真的哥哥姐姐，搖身一變成為散發成熟魅力的螢幕情侶，這種轉變帶給觀眾極大驚喜，也見證了他們在演藝路上的成長與蛻變。
阮浩棕盼觀眾感甜蜜 祝福大家情人節快樂
對於這次充滿挑戰但又甜蜜的拍攝，兩位主角都表現得非常專業。倪嘉雯大讚阮浩棕很照顧她，會事先溝通讓她感到舒服。而阮浩棕則希望這次的成品能感染到觀眾，他表示：「希望觀眾睇咗條片都會感受到甜蜜嘅氣氛，同埋渡過開心幸福嘅情人節。」透過這次合作，不但讓觀眾看到他們作為演員的潛力與可塑性，更成功為即將到來的情人節預熱，營造出滿滿的浪漫氛圍。