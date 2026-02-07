愛讓每步變成情話｜兒童節目主持倪嘉雯獻螢幕初吻！激吻阮浩棕勁怕醜 爆男神一舉動超加分

TVB為迎接下周六（14日）的情人節，昨晚（6日）釋出最新宣傳短片「愛讓每步變成情話」，由TVB潛力小生阮浩棕與小花倪嘉雯首度合演情侶，片中連環上演壁咚、錫面珠、激吻等超甜互動，畫面甜度爆錶！原來二人均是兒童節目主持出身，今次「長大後」合體放閃，倪嘉雯更獻出螢幕初吻，她坦言拍攝時超怕醜，究竟阮浩棕在幕後做了什麼讓她安心拍攝？