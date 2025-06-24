阮浩棕公開坎坷情史 遭警察女友背叛「傷心到癲」心灰發現戴綠帽證據！
廣告
阮浩棕去年因在《異空感應》和《廉政行動2024》等劇集中的出色表現，獲得了《萬千星輝頒獎典禮2024》的「飛躍進步男藝員」獎項。最近，他在旅行節目《人生美食地圖-東京篇》中罕有剖白感情史。
阮浩棕遭警察女友背叛「傷心到癲」
阮浩棕自認是「黏身男友」，然而卻多次被劈腿：「有乜事就報告、打電話，我會自動自覺…讀書時反而係被劈腿比較多。」他憶述：「嗰陣時讀緊大學，女朋友係去咗考警察，咁佢入學學堂嗰半年，可能係周末，間唔中可以出一出嚟，係咁多㗎啫。嗰陣時我每個周末都留晒畀佢，我完全唔會約人，佢今日有機會出嚟，可能得一個鐘頭時間，咁我就會即刻去佢屋企，攞晒佢媽咪準備畀佢嘅嘢，拿去學堂附近同佢食個飯，但到最後都係…….喺學堂識咗另一個，臨畢業時就拜拜（傷唔傷心？）」阮浩棕坦言：「我傷心到癲嗰時，嗰半年我真係冇晒人生。」陳方藤詢問女方是否有向阮浩棕坦白另有新歡，阮浩棕黯然指：「冇講嘅，之後係畀我發現咗。」
阮浩棕感激哥哥無條件支持
在感情的打擊之後，阮浩棕表示感激他的哥哥無條件的支持，並認為對方是自己最好的朋友。他在節目中感慨地說：「唔同事情，我都會問佢意見」，這段經歷雖然痛苦，但也讓他學會了更加珍惜身邊真正關心他的人。
現任女友係「東張女神」
34歲阮浩棕和現年28歲的「東張女神」何沛珈之間的緋聞關係也備受外界關注，兩人越愛越高調，過去接受訪問時回答問題時，阮浩棕及何沛珈都專注望著對方，眼神甜絲絲，更異口同聲回答指兩人在「了解中」。何沛珈去年入圍「最佳女主持」十強，在日前接受時表示何沛珈並不奢望獲獎，區永權就即刻搞鬼地表示「你都係想阮浩棕攞咋嘛」，搞到何沛珈即刻面紅唔識反應，全場爆笑！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期