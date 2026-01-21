阮浩棕被錯認鄧兆尊高EQ回應 自爆黃秋生10年前已笑稱似新馬師曾
阮浩棕參加渣馬後與周潤發等藝人合照，竟被網民誤認為鄧兆尊！這位「上等人」孫仔不但沒有生氣，更以超高EQ逐一回覆網民留言，幽默表示「希望有鄧生財力」，引來全城熱議。事件持續發酵，阮浩棕昨日更主動貼出對比照，自爆10年前曾被黃秋生笑稱似新馬師曾，笑言是否應該「順應天命」學唱粵曲，網民大讚其處理手法得體。
阮浩棕被錯認鄧兆尊高EQ回應獲讚
事件源於何沛珈在社交網分享渣馬花絮照，大合照中有網民留言「啱啱睇到發哥後面原來有鄧兆尊」，但其實相中人是阮浩棕。面對烏龍事件，阮浩棕不但沒有動怒，更「現身」回覆「係咪講緊我？」、「我希望有鄧生嘅財力」、「幻想下（有15億身家）都開心到笑醒」。當有網民為其感不值時，他更大方回應「唔好咁講，要我到前輩嘅年紀先可以對比嘅」，展現超高情商。
黃秋生10年前已笑稱似新馬師曾
阮浩棕昨日再度貼出自己與鄧兆尊年輕時的對比照，更自爆一段往事。他憶述10年前訓練班出來後，有機會和黃秋生拍《梟雄》，當時站在秋生隔籬，「好記得當晚秋生哥望咗我兩眼，就同我講：『呀你成個新馬仔（新馬師曾）咁嘅款，你快d（啲）練返首《萬惡淫為首》，咁就掂啦﹗』」想不到事隔多年，在threads會被認錯做新馬師曾的公子鄧兆尊，令他不禁感嘆是否應該順應天命。
網民建議改藝名「新鄧兆尊」
阮浩棕幽默表示「到底我係咪應該順應天命，練返一曲，等以後嘅慈善show都可以上台唱曲，唔洗（使）再揈水髮咁辛苦呢？」引來網民熱烈回應。不少人大讚他「靚仔得多」，更有人笑稱他是「鄧兆尊進化版」，建議「可以改返個藝名叫『新鄧兆尊』」。也有網民認真分析「唔似。不過，好欣賞你呢種處理態度」，對其高EQ處理手法表示欣賞。
阮浩棕一一回覆展現親民作風
面對網民的各種留言，阮浩棕都一一認真回覆，展現親民作風。當有人建議他「扮兆尊幫到事業既，就不如做埋」時，他回應「我已經有上等孫嘅身份，應付唔到啦」。有網民問是否有份分身家，他幽默回答「我可以做佢分身⋯身家就無份分啦」。更有人稱讚他「有得似好過冇得似」，他回應「都係果句，有得似有錢人係開心嘅」，展現樂觀正面的態度，難怪網民都大讚其處理手法得體。
