阮浩棕被錯認鄧兆尊高EQ回應 自爆黃秋生10年前已笑稱似新馬師曾

阮浩棕參加渣馬後與周潤發等藝人合照，竟被網民誤認為鄧兆尊！這位「上等人」孫仔不但沒有生氣，更以超高EQ逐一回覆網民留言，幽默表示「希望有鄧生財力」，引來全城熱議。事件持續發酵，阮浩棕昨日更主動貼出對比照，自爆10年前曾被黃秋生笑稱似新馬師曾，笑言是否應該「順應天命」學唱粵曲，網民大讚其處理手法得體。