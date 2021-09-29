阿儀推生日蛋糕為江湖大佬賀壽 ATV亞視數碼媒體竟然咁樣回應

阿儀(薛影儀)因為參加亞洲小姐2021一舉成名。人氣高企的她，即使落選仍獲亞視簽約兩年。可是，日前網上流傳片段，片中見到阿儀在元朗一食肆，推著蛋糕為他人賀壽，據了解生日主角正是江湖大佬和勝和頭目「左口」。片段中，只見木無表情的阿儀推著蛋糕進門一刻，眾人表現興奮大叫拍掌，有人更大聲說：「阿儀呀！口哥，錫啖先！」並且大笑，至於主角「左口」見到阿儀亦笑不攏嘴，更舉起手指公，似乎十分滿意大家為他安排的這個驚喜。

撰文：東方新地｜圖片來源：阿儀IG、facebook截圖、ATV亞視數碼媒體FB、連登討論區｜部份內容：New Monday