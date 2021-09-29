阿儀推生日蛋糕為江湖大佬賀壽 ATV亞視數碼媒體竟然咁樣回應
阿儀(薛影儀)因為參加亞洲小姐2021一舉成名。人氣高企的她，即使落選仍獲亞視簽約兩年。可是，日前網上流傳片段，片中見到阿儀在元朗一食肆，推著蛋糕為他人賀壽，據了解生日主角正是江湖大佬和勝和頭目「左口」。片段中，只見木無表情的阿儀推著蛋糕進門一刻，眾人表現興奮大叫拍掌，有人更大聲說：「阿儀呀！口哥，錫啖先！」並且大笑，至於主角「左口」見到阿儀亦笑不攏嘴，更舉起手指公，似乎十分滿意大家為他安排的這個驚喜。
撰文：東方新地｜圖片來源：阿儀IG、facebook截圖、ATV亞視數碼媒體FB、連登討論區｜部份內容：New Monday
阿儀全程保持「佛系」態度
為江湖大佬慶生咁大件事，阿儀個樣好似唔多情願咁，由入場一刻開始，阿儀面對在場人士的熱情歡呼，難得仍能堅持一貫木無表情及「佛系」風格，又保持著一股高冷的態度，看似置身事外般呆立著，不過期間她都有露出靦腆笑容，跟在場人士揮手打招呼。
阿儀「左口」合照顯尷尬
得到阿儀為生日宴加持的「左口」，一直笑到見牙不見眼。有人在現場笑問其女伴﹕「阿嫂你介唔介意呀？」又起哄叫「左口」與阿儀合照﹕「錫啖啦！錫啖啦！」不過就算與生日主角「左口」合照，阿儀亦與「左口」保持距離，顯得頗尷尬。只見亞視的宣傳人員及去年的落選亞姐林寶玉(已升任為亞視藝人經理人)一直站在門外等阿儀，未有入內。
反黑組突擊掃場
據知正當眾人興高采烈之際，一批反黑組探員突擊掃場，以違反限聚令為由，向18名男女發出定額罰款通知書，不過當時阿儀已離場，未被票控，逃過一劫。事後亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。
網民：亞視發錢寒
雖然亞視堅稱阿儀只是路過，但有網民就批評亞視，竟然替旗下藝人接涉及江湖人物的飯局工作，離譜兼混賬。「亞視發錢寒，接呢種job！」、「推曬蛋糕，口罩又除埋咁都叫路過？」、「要賺埋呢啲錢，收皮啦亞視！」