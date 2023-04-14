阿儀新歌MV《一加一等於阿儀》面世 羅毓儀跟住跳撼贏「一姐」
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有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，呢個唔係愚人節惡作劇！阿儀去年已經宣布會進軍樂壇，早前先喺IG公開8秒MV預告！新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲，YouTube點擊更已達到75萬次，連TVB羅毓儀都話要跟住一齊跳…
阿儀新歌MV極霸氣
阿儀新歌明顯有專人大執形象，新造型盡顯一姐霸氣，先見到其側面剪影，她數白欖地讀出：「7、8、9、10、11、12…阿儀」，同時畫面上見到穿上粉紅色毛毛衫的阿儀登場，顧盼自豪的幾秒，寫上「一加一等於阿儀」。
阿儀新歌MV
羅毓儀都跟阿儀一齊跳舞
阿儀新歌一出即被指是「洗腦歌」，歌詞及舞蹈動作均非常易記，令網民留下深刻印象。TVB藝人羅毓儀早前也在IG上載她模仿阿儀的「全民baby舞」，片中見羅毓儀跟足阿儀MV的舞蹈，在片尾羅毓儀更對鏡頭甜笑飛吻，令不少網友留下心心眼emoji，更寫記：「爭好遠囉~~~~呢個阿儀好好多」。羅毓儀笑言︰「Hello~ 我都叫阿儀﹗」
阿儀新歌MV喪換造型
MV裡面見到阿儀喪換造型，網民都睇到洗版表示好鬼震撼：「阿儀 啲衫好靚，係咪係元朗街市買？」 、「好大膽有粗口歌詞！會唔會同LMF合作架？」、 「丫儀仲靚過Jisoo 」 、「第一眼仲以為collar出新歌！」
其實，熱愛音樂的阿儀曾在去年推出賀年歌《財神888》，帶領亞姐出身的陳美濤、林海茵、譚夢娜、張可盈演繹被譽為是最靈異的賀年歌曲。
薛影儀翻唱《櫻花樹下》二創MV
網上亦有不少阿儀的二創MV！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] Lam 林寶玉