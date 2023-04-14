阿儀新歌MV《一加一等於阿儀》面世 羅毓儀跟住跳撼贏「一姐」

有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》MV於清明節上架，呢個唔係愚人節惡作劇！阿儀去年已經宣布會進軍樂壇，早前先喺IG公開8秒MV預告！新歌上架短短4日已經成為大家中心嘅洗腦神曲，YouTube點擊更已達到75萬次，連TVB羅毓儀都話要跟住一齊跳…