阿儀拍廣告搵應屆亞姐做陪襯 女財神造型夠跳脫 度身訂造賀年洗腦歌

阿儀薛影儀的出現，令沉寂多年的亞視變得有生氣，就連2021年出爐的亞洲小姐冠、亞、季軍，都唔夠阿儀人氣盛。早前阿儀更帶挈一班亞姐齊齊有廣告拍，不過個個都係配角，阿儀就企C位做女主角，首廣告歌仲係專登為阿儀而設，聽完真係返唔到轉頭！