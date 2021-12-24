阿儀拍廣告搵應屆亞姐做陪襯 女財神造型夠跳脫 度身訂造賀年洗腦歌
阿儀薛影儀的出現，令沉寂多年的亞視變得有生氣，就連2021年出爐的亞洲小姐冠、亞、季軍，都唔夠阿儀人氣盛。早前阿儀更帶挈一班亞姐齊齊有廣告拍，不過個個都係配角，阿儀就企C位做女主角，首廣告歌仲係專登為阿儀而設，聽完真係返唔到轉頭！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_yee0205
阿儀 人氣長存
今年的亞洲小姐出爐已經幾個月，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。
阿儀 化身女財神
聖誕都未過，阿儀又有新任務喇！阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍廣告。
配角比主角落力
片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。