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阿儀拍廣告搵應屆亞姐做陪襯 女財神造型夠跳脫 度身訂造賀年洗腦歌

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撰文：東方新地

阿儀薛影儀的出現，令沉寂多年的亞視變得有生氣，就連2021年出爐的亞洲小姐冠、亞、季軍，都唔夠阿儀人氣盛。早前阿儀更帶挈一班亞姐齊齊有廣告拍，不過個個都係配角，阿儀就企C位做女主角，首廣告歌仲係專登為阿儀而設，聽完真係返唔到轉頭！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_yee0205

阿儀 人氣長存

今年的亞洲小姐出爐已經幾個月，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。

阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
阿儀繼續唔笑，拍廣告仍是一副厭世樣。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
阿儀繼續唔笑，拍廣告仍是一副厭世樣。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

阿儀 化身女財神

聖誕都未過，阿儀又有新任務喇！阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍廣告。

其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
另一個拎住「天理不容」。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
另一個拎住「天理不容」。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

配角比主角落力

片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。

左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。（圖片來源：ATV提供）
亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。（圖片來源：ATV提供）
阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

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