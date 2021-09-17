阿儀老公舉行「第一屆阿儀交流會」 帶人肉攬枕出席陪食

阿儀(薛影儀)因為參加亞洲小姐2021一舉成名，冇入圍亞姐焉知非福，阿儀憑個人的獨有魅力走紅，就好似當年的周秀娜一樣，肖像被印在人肉攬枕上，讓粉絲抱抱。雖然有人話重口味，不過阿儀都有唔少粉絲，日前有一班志同道合的阿儀老公，搞了「第一屆阿儀交流會」，眾人抱住屬於自己的阿儀攬枕，共晉晚餐。

撰文：東方新地 圖片：「第一屆阿儀交流會」獨家照片、孫慧雪IG