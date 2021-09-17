未命名-2

阿儀老公舉行「第一屆阿儀交流會」 帶人肉攬枕出席陪食

最新娛聞
撰文：東方新地

阿儀(薛影儀)因為參加亞洲小姐2021一舉成名，冇入圍亞姐焉知非福，阿儀憑個人的獨有魅力走紅，就好似當年的周秀娜一樣，肖像被印在人肉攬枕上，讓粉絲抱抱。雖然有人話重口味，不過阿儀都有唔少粉絲，日前有一班志同道合的阿儀老公，搞了「第一屆阿儀交流會」，眾人抱住屬於自己的阿儀攬枕，共晉晚餐。

撰文：東方新地 圖片：「第一屆阿儀交流會」獨家照片、孫慧雪IG

阿儀老公搞聚會

今屆亞洲小姐2021未出爐，不過第一Round即Out的佳麗阿儀(薛影儀)已經脫穎而出，旋即成為圈中紅人。由阿儀粉絲發起的「第一屆阿儀交流會」日前圓滿舉行，6位阿儀老公聚首一堂，各人更攜同他們最深愛的阿儀攬枕到場。

6位阿儀老公在交流會上一字排開，攬住自己的專屬阿儀，大家雙手放在......展現滿足的表情。（圖片來源：獨家圖片）
6位阿儀老公在交流會上一字排開，攬住自己的專屬阿儀，大家雙手放在……展現滿足的表情。（圖片來源：獨家圖片）

攬實阿儀合照

據一名有份出席「第一屆阿儀交流會」的癡心老公透露，在飯局上，一眾阿儀老公都對自己的攬枕珍而重之，不少人的手機wallpaper更換上阿儀的靚相，開飯前影大合照，大家都抱住自己的阿儀攬枕，雙手放在阿儀的……非常肉緊！據知阿儀老公往後會繼續搞交流會，全力支持阿儀！

阿儀老公的攬枕有全身、有半身，每個都與別不同，各有所好。（圖片來源：獨家圖片）
阿儀老公的攬枕有全身、有半身，唔同角度都有，每個都與別不同，讓老公各取所需。（圖片來源：獨家圖片）
其中一名老公展示自己的手機wallpaper已換成阿儀，當真正老婆來電時，竟彈出阿儀靚樣！（圖片來源：獨家圖片）
其中一名老公展示自己的手機wallpaper，當真正老婆來電時，會彈出阿儀靚樣！（圖片來源：獨家圖片）

轉Look接廣告

當日面試亞姐時，阿儀表示正在待業，自從人氣急升後，阿儀成為搶手貨，近月不斷接廣告代言及商演活動，日前她以新髮型出席一間美胸公司的開幕，剪了頭髮又染了紅色髮的阿儀，與張彥博及孫慧雪同場做嘉賓，繼續一臉自信。

阿儀為美胸公司做開幕嘉賓，與張彥博、黃榕及孫慧雪同場。（圖片來源：孫慧雪IG）
阿儀為美胸公司做開幕嘉賓，與張彥博、黃榕及孫慧雪同場。（圖片來源：孫慧雪IG）
阿儀做剪綵嘉賓。（圖片來源：孫慧雪IG）
阿儀做剪綵嘉賓。（圖片來源：孫慧雪IG）
阿儀拍活髮中心廣告。（圖片來源：阿儀IG）
阿儀拍活髮中心廣告。（圖片來源：阿儀IG）
阿儀以學生Look拍廣告。（圖片來源：阿儀IG）
阿儀以學生Look拍廣告。（圖片來源：阿儀IG）
阿儀賣化妝品廣告。（圖片來源：阿儀IG）
阿儀賣化妝品廣告。（圖片來源：阿儀IG）

讀者留言

熱門文章

 