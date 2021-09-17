阿儀老公舉行「第一屆阿儀交流會」 帶人肉攬枕出席陪食
阿儀(薛影儀)因為參加亞洲小姐2021一舉成名，冇入圍亞姐焉知非福，阿儀憑個人的獨有魅力走紅，就好似當年的周秀娜一樣，肖像被印在人肉攬枕上，讓粉絲抱抱。雖然有人話重口味，不過阿儀都有唔少粉絲，日前有一班志同道合的阿儀老公，搞了「第一屆阿儀交流會」，眾人抱住屬於自己的阿儀攬枕，共晉晚餐。
撰文：東方新地 圖片：「第一屆阿儀交流會」獨家照片、孫慧雪IG
阿儀老公搞聚會
今屆亞洲小姐2021未出爐，不過第一Round即Out的佳麗阿儀(薛影儀)已經脫穎而出，旋即成為圈中紅人。由阿儀粉絲發起的「第一屆阿儀交流會」日前圓滿舉行，6位阿儀老公聚首一堂，各人更攜同他們最深愛的阿儀攬枕到場。
攬實阿儀合照
據一名有份出席「第一屆阿儀交流會」的癡心老公透露，在飯局上，一眾阿儀老公都對自己的攬枕珍而重之，不少人的手機wallpaper更換上阿儀的靚相，開飯前影大合照，大家都抱住自己的阿儀攬枕，雙手放在阿儀的……非常肉緊！據知阿儀老公往後會繼續搞交流會，全力支持阿儀！
轉Look接廣告
當日面試亞姐時，阿儀表示正在待業，自從人氣急升後，阿儀成為搶手貨，近月不斷接廣告代言及商演活動，日前她以新髮型出席一間美胸公司的開幕，剪了頭髮又染了紅色髮的阿儀，與張彥博及孫慧雪同場做嘉賓，繼續一臉自信。