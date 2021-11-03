阿儀倒亞視米推介粉絲睇對家劇 被追問：係咪想過檔？
身為亞視一姐的「阿儀」（薛影儀）早前曾在訪問中透露過自己鍾意煲TVB劇，日前她更在社交網中出post向粉絲推介早幾個月已大結局的TVB劇《寶寶大過天》，又大讚劇中童星好可愛，引來眾多粉絲留言力讚「阿儀你可愛啲」、「唔夠你可愛」、「阿儀你先係最可愛果個」等等，亦有粉絲追問她點解要幫對家宣傳，係咪想過檔？
文：東方新地｜圖：[email protected]_yee0205、[email protected]
阿儀：個細路女好可愛
阿儀早前接受訪問時，曾直言有睇過TVB的《Think Big天地》、《東張西望》和《寶寶大過天》等節目和劇集，仲幫TVB賣廣告，話如果大家在電視上睇唔到，可以去網上myTV SUPER睇番。日前阿儀更在其社交網中出post，向粉絲力薦早幾個月已大結局的TVB劇《寶寶大過天》，並留言大讚：「大家都有睇過呢出（齣）戲嗎？果（嗰）個細佬（路）女好可愛呀！」
眾粉絲力撐：阿儀可愛啲
阿儀今次有感而發的post，引來眾多粉絲留言力讚「阿儀你可愛啲」、「唔夠你可愛」、「阿儀你先係最可愛果個」等，並提議ATV為阿儀拍番套《阿儀來了》或《阿儀大過天》。亦有網友追問她「做咩宣傳對家啲嘢」、「係咪想過檔」、「亞視有冇畀你激死？」等等，又指她貴為ATV藝人，推介TVB劇好倒米，提議阿儀最好推介番ATV劇。
香香原來都有follow阿儀
此外又有網友留意到《寶寶大過天》女主角「香香」岑麗香原來與阿儀同樣係1984年出世，阿儀已滿37歲，而香香則將於11月17日滿37歲。網友又指香香都有在社交網上follow阿儀，但阿儀就冇follow到對方，因此留言提醒阿儀「快啲follow返人」。