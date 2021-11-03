阿儀倒亞視米推介粉絲睇對家劇 被追問：係咪想過檔？

身為亞視一姐的「阿儀」（薛影儀）早前曾在訪問中透露過自己鍾意煲TVB劇，日前她更在社交網中出post向粉絲推介早幾個月已大結局的TVB劇《寶寶大過天》，又大讚劇中童星好可愛，引來眾多粉絲留言力讚「阿儀你可愛啲」、「唔夠你可愛」、「阿儀你先係最可愛果個」等等，亦有粉絲追問她點解要幫對家宣傳，係咪想過檔？

文：東方新地｜圖：[email protected]_yee0205、[email protected]