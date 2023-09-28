阿儀寶玉｜口出狂言被亞視即時停工 聲明指曾曠工又盜取IG帳號亂發文

近日「亞視一姐」薛影儀（阿儀）被指因為唔聽公司話被雪藏，她與被稱為「至索經理人」林寶玉關係惡化，因近期阿儀與41歲的黃榕經常出外玩樂，二人變得愈來愈友好而成為導火線，有傳阿儀被「帶壞」，而阿儀又多次在社交平台澄清自己無交損友，甚至公開炮轟經理人寶玉，因而被亞視即時停工「雪藏」！