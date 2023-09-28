阿儀寶玉｜口出狂言被亞視即時停工 聲明指曾曠工又盜取IG帳號亂發文
有傳阿儀被黃榕帶壞兼利用
有傳有人疑似利用阿儀名氣幫手出席商業活動而增加曝光率，變相阿儀被「做義工」，而被指結交損友而不自知。不過阿儀就多次在社交平台維護好友黃榕，再三發文強調自己沒有誤交損友，更指「黃榕佢d脾氣，性格都好好呀！」。
反而對經理人林寶玉，阿儀就直斥「佢性格，脾氣，行為唔好」，更爆粗指罵「呢種人好能仆X」令人嘩然。日前（9/27），阿儀所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明，宣布「本公司會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。」不少網友都留言對亞視的未來發展感到擔憂：「無左阿儀 你地仲有咩價值 ？」、「以後未無得睇阿儀登台，我既笑料呀，無啦」、「寶玉好小器」、「炒埋唯一藝人」等。
亞洲心動娛樂發聲明即時雪藏阿儀
日前（9/27），薛影儀（阿儀）所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明指，阿儀不但毀約，更在公司不知情的情況下，擅自盜取公司為她設立的社交平台IG帳號，私自發自己與公司無關活動的照片，更曾經無故缺席公司安排的工作。更指責阿儀不但無好好反省，仲對經理人林寶玉口出狂言，公司認為她的個人行為「完全越界」，亦背棄公司和經理人對她多年來的悉心栽培，看來公司對阿儀感到非常痛心。公司決定無限期暫停阿儀的演藝工作，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。
阿儀於社交平台為黃榕澄清：我係冇誤交損友
阿儀曾經在社交平台為事件解釋，提到自己無通知公司帶朋友一同出席活動，因為怕公司阻止她參加活動，又指公司曾表明不喜歡她和黃榕做朋友，而且強調無被對方帶壞，又指經理人寶玉對她生氣，全文如下：
其實我同朋友參加活動,而唔通知公司,我怕公司唔比我參加
我都唔明公司點解唔鍾意我同黃榕一齊？佢覺得黃榕有咩唔好呢？其實黃榕係心地善良既人！
我之前都已經解釋左我係冇誤交損友,佢哋係我好朋友嚟呀！佢哋冇帶壞我呀！
我之前有活動約d朋友出去玩,認識到好多新朋友,寶玉之前嬲我,可能我講過d野,佢又唔鍾意
黃榕亦有在同一個發文下留言為自己澄清，她稱從沒有安排商業活動和產品銷售工作，利用阿儀去賺取金錢，更出言力撐阿儀繼續專心工作。
林寶玉表示尊重阿儀的決定
林寶玉除了是一位藝人之外，亦是一名經理人。而在她名下的便有現時「亞視一姐」薛影儀，對於要棒紅阿儀，林寶玉都落足心機，不時帶同阿儀出席不同活動，更是與對方一同出演廣告，相當合拍。如今兩人關係惡化，林寶玉更對外表示會尊重阿儀的選擇，而且工作上確實未必每個人都鍾意自己，會尊重阿儀的決定。
黃榕兩年前已曾被插消費阿儀
黃榕曾貼出和「亞視一姐」薛影儀郊遊照片，因而引起很大回響，黃榕在合照中甫士多多，阿儀被指如藝術裝置一樣﹗黃榕被網民狠批消費阿儀，被網民叫收手，黃榕現身回應網民指控：「雖然管不住別人的咀，但不好的詞語點到做好，網絡霸凌可能很爽，即管罵我髒話，老女人，榕姨姨，我也習慣，少謾駡 少憤怒 多開心正能量」，與網民你一言我一句在網上開火。
黃榕曾參加《全民造星4》面試遭花姐狠批 唔入圍
黃榕早前參加《全民造星4》面試時派寫真集而遭花姐狠批，被鬧喊的黃榕話唔後悔因為一直有個女團夢，面試止步的黃榕返回健身室努力做佢嘅健美小姐，黃榕出過寫真集，曾被影到半夜坐的士到陳冠希屋企做「外賣妹」，她也以「陳冠希舊愛」自居表示與對方交往三年，因為陳冠希之名令她登上娛樂頭條。
黃榕被邀100萬出席飯局
女星黃榕亦試過有人私訊她邀請出席飯局，由最初酬勞10萬遭她拒絕後，對方不斷加價至100萬，不過黃榕話當然拒絕並封鎖對方﹗
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