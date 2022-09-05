「亞視一姐」薛影儀再因四宗罪被捕 今年三月曾因「普通襲擊」被判入獄
阿儀以四宗罪被捕
近日網上流傳一段影片，內容是一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，片中的女子並沒有戴上頭盔，而該電單車亦涉是「未有登記車輛」據傳媒報道，今日（5日）港島總區交通部執行及管制組特遣隊於在跑馬地區拘捕一名姓38歲姓薜的女子，以涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」四宗罪。而被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。
警方表示，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。
阿儀於3月曾因另一案件判刑
其實「亞視一姐」薛影儀阿儀去年亦因為被街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝兼起飛腳，3月22日已首次提堂，阿儀最初認罪被即時判入獄，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納，翌日阿儀現身會晤傳媒。
阿儀經埋人林寶玉代發言
整個記者會僅進行了短短不足5分鐘，主要都係由阿儀經理人林寶玉發言，她說：「現階段係進行保釋，保候上訴，其實作為經理人，理論上喺呢件事上面都要負上責任，我冇去監督，或者督導佢，身為公眾人物，係要注意自己嘅個人事項，個人行為嘅，因為有機會，每件事都會影響到其它人，」及後邀請阿儀發言，阿儀站立續說：
唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩
繼而她向現場傳媒鞠躬致歉。隨後林寶玉續說：「咁我哋公司嚟緊亦都會繼續貢獻社會，去幫助更加多有需要嘅人，經歷今次呢件事，我哋所有人，包括我自己、阿儀、我哋旗下，都會好好咁樣令自己更加好。至於件事嘅詳情，因為已經進入咗呢個司法程序，現階段我哋都唔方便去談論，今日亦都好多謝咁多位嘅來臨。」而記者會亦就此結束。
薛影儀被判即時入獄
去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀涉於去年9月沒戴口罩情況下於朗屏邨出沒，及後被一名女街坊撞見追住影，過程中阿儀曾多次起飛腳踢向街坊。
到3月阿影被警方拘捕，控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，3月22日於屯門裁判法院首次提堂，阿儀認罪，裁判官就普通襲擊罪判薛即時入獄2星期，同時就違反「口罩令」罰款5000元。及後阿儀透過代表律師申請上訴保釋候審獲法官接納，而她的保釋條件不變。
案件編號：TMCC431/2022
薛影儀3月23日出席記者招待會
判刑當日的傍晚，亞視官方Facebook突然公布了於翌日3月23日將會舉辦記者招待會，屆時將會於ATV Facebook專頁直播。而此Post令不少網民反感，除了紛紛留言呼籲亞視放過阿儀之外，亦認為追影阿儀的人亦有滋擾行為，理應同樣受到法律制裁。
睇返早前嘅報道：
薛影儀阿儀又做主角 上報紅到去台灣
去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀，又做主角喇！日前有一條長約3分幾鐘的片在網上瘋傳，片中阿儀因為唔戴口罩在其元朗朗屏邨寓所出沒，被一名女街坊撞見追住影，只見阿儀用手按着口罩及嘴部，邊跑邊叫女街坊唔好影，在街上狂奔的她非常狼狽，最後「敗走」衝入寓所大堂準備搶升降機，不過女街坊並未放過她。
女街坊咬住唔放
短片一開始就聽到女街坊不停大聲高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到妳實影妳㗎！」當時冇戴口罩的阿儀身處寓所大堂，不知所措的她跑住離開，在街上奔走，該女街坊尾隨阿儀繼續拍片，仲大叫：「朗屏邨薛影儀唔戴口罩呀！」又鬧阿儀：「你大X晒呀？」、「你唔係識江湖人士咩？使乜咁驚呀？」
薛影儀多次出手阻拍攝
因為女街坊咄咄逼人，阿儀情急之下疑似出手擋鏡頭而與對方有肢體衝突，當她跑入升降機後，又被街坊阻擋𨋢門，結果阿儀多次出手又出腳，三度「起飛腳」踢向拍片街坊，並向大廈保安員投訴：「佢阻住我唔畀我走呀！」最後阿儀惟有就範，正確戴回口罩，最後更有警員到場。
網民反鬧女街坊多事
有傳媒聯絡上阿儀，她表示事件發生於去年9月，不明為何短片現在才流出，她否認街坊對她的指控(包括經常唔戴口罩及曾在樓梯間隨處小便)。短片在網上瘋傳後，有網民指阿儀唔戴口罩係唔啱，不過該名女街坊的行為亦過激，而且佢把聲仲令人覺得好煩厭。
林作裕美又抽水
未幾，林作就上述影片迅速拍片「抽水」畀反應，今次由裕美做女主角，林作追住裕美狂影，強烈要她除口罩，只見裕美扮阿儀在屋內狂奔，仲出手起飛腳打林作，而林作就扮演該名女街坊，不停用煩音在旁叫裕美除罩。
阿儀 人氣長存
去年的亞洲小姐出爐，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。阿儀唔單止做唱歌擔當，更加有一段個人Rap嘅Solo部分，當中廣東話同國語夾集，真係非常洗腦。
阿儀 化身女財神
其實今次嘅賀年歌係聖誕都未過，阿儀已經開工拍攝㗎喇！早前阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍MV。
配角比主角落力
片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。
唔好講咁多，立即去片：
常見問題
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