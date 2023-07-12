阿冰新搞作出日系寫真 肉地貼身小背心look有得睇！
阿冰內心剖白：記錄了26歲的我
首次推出寫真集《Blue Blue Blue》的阿冰，是次選了北海道取景，阿冰表示：「我覺得Woody 的作品好唯美，當我收到《Blue Blue Blue》的製成品後，感覺是輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣的感受。《Blue Blue Blue》記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享我的小宇宙。」
Will：捕捉我最陽光外向的一面
《Oranju》的主角Will，同樣也是第一次推出相集，因遇上最強颱風正面吹襲，拍攝地點由沖繩臨時轉往濟州島。今次《Oranju》以相片將2023年的Will記錄下，他說：「很欣賞Woody 的構圖和調色，而第一次影相集，從相片中感覺到Woody記錄了一個邁入輕熟的自己 ；而拍攝間Woody 擅長捕捉我最陽光外向的一面，希望大家會喜歡《Oranju》。」
阿冰高歌超忘我 曾被誤會似A片
其實喺阿冰未公布出寫真之前，早前阿冰IG曾透露去咗北海道，而喺北海道過程中不忘拍新片，近日阿冰po出自己坐係梳化唱小薯茄成員麗英新歌《惡作劇完成》，佢一邊唱一邊好忘我咁對鏡頭擺pose，片中阿冰穿上貼身小背心更左右搖擺，視覺效果極佳，立即引起網民討論！
唱到一半輕露側乳！網民大讚：「就係呢隻肉地」
成功引起網民討論當然就係阿冰嘅身材，因爲過往阿冰係小薯茄影片入面大部份衣著打扮都係走鬆身衫、長褲風格，但今次係IG短片中就實行大解放，著住緊身背心令網民眼前一亮！期間阿冰唱到一半突然向前攤係梳化意外地輕露側乳，網民見到後大讚身材好兼留言話「就係呢隻肉地」，並表示阿冰只係係骨幼唔係肥，所以睇落瘦得嚟亦有啲肉地。
阿冰眼神勁「迷」引遐想 唱歌場地似A片取景地？
最抵死嘅就係網民留意到阿冰一路好投入唱歌，對鏡頭嘅眼神一直都係keep住「迷迷地」，不禁令人懷疑佢係咪飲醉咗。加上佢身處北海道類似係民宿嘅場地，網民形容有啲似A片取景地方，非常令人遐想之餘仲話，「似鄰家小女孩咁，令人蠢蠢欲動。」
一字馬、倒立無難度！竟然「呢樣」考起阿冰
今次唱歌短片po出後有網民話過去甚少見到著背心出鏡，其實睇返過去阿冰嘅舊片，佢兩年前係個人youtube channel其中一條係拍攝做gym vlog，一字馬、倒立、側手翻對阿冰完全無難度。不過當玩到pole dance阿冰就開始要時間練習，但過咗一陣都好快上手，睇得出阿冰應該係骨骼精奇嘅類型。
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