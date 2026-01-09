KOL萬字長文狠批《阿凡達3》 官方page現極端負評：睇《尋秦記》好過
KOL萬字長文狠批柯麥隆江郎才盡
這位KOL在長達數千字的影評中，毫不客氣地抨擊《阿凡達3》的劇情結構。他指出柯麥隆「完全找錯了延伸續集的入口，從一開始就找錯，從《阿凡達2：水之道》開始就找錯了，而《阿凡達3：火與燼》只是愈錯愈離譜」。該KOL特別批評電影長達197分鐘的片長，認為柯麥隆只是一再重複「爸我被抓走了快來救我」和「爸我『又』被抓走了快來救我」的套路，直言「沒在唬洨，這流程大概重複了快十遍有吧，個奶奶的熊看到快抓狂」。
新反派瓦蘭被批雷聲大雨點小
影評更針對電影中的新反派角色「瓦蘭」提出尖銳批評。該KOL表示這位「愛穿超細一字領內衣的新反派」雖然在海報和預告片中佔據重要版面，但實際威脅性卻「頂多就剛出場的時候展露一下下，後面的戲份很快就邊緣化」。他更毫不留情地形容瓦蘭在柯麥斯上校出現後，立刻「現出了她的原形：慕強的男友狗，興奮地拉著上校進帳棚打砲，打完砲之後就是手牽手去人類的基地放閃」。
片尾大戰被指完全抄襲前作
最令這位KOL失望的是電影的片尾大戰，他直言「讓我徹底對柯麥隆失去最後的一點尊敬，想不到他已經江郎才盡到這種田地」。他批評整場大戰基本上就是回到第二集的水域，然後走第一集的流程，包括傑克又去「車廠牽他的專屬法拉利出來跟各大部落炫耀」，以及伊娃依然使用「號召動物一起打」的老招。該KOL更諷刺地表示「這麼好猜的套路給我拖那麼久，柯麥隆你好意思，我一點也不覺氣氛醞釀得夠久」。
網民激烈反彈質疑影評專業度
然而，這篇長文影評卻引發網民強烈反彈。有網民直接回應「沒有錯，裡面很多劇情都是冷飯熱炒，但是對我的家人來說，我們一同去看這部電影，看到了主角家庭的內部成長與外部種族的相處融洽，整部電影非常非常著重在成長這兩個字」。另一位網民則質疑「我是覺得評論電影是影評的工作沒錯，但是一個這樣頂尖成就的導演，卻被輕易的斷言江郎才盡⋯我覺得實在有點偏激欸！」
票房數據成為反駁利器
更多網民以票房數據反駁該影評的觀點。有網民指出「從票房成績來看，阿凡達3還是很成功的，因為大部份的群眾看電影只為了娛樂和好奇」，另一位則直接嗆聲「電影史上票房最高的前五名，有3部是他拍的。你拍了什麼證明一下？」。甚至有網民更激動地表示「上映一個月票房已經突破十億美元了，照這樣的速度下去破20億也沒問題，你覺得爛片或許在別人眼中是神片」。
官方粉絲專頁現極端負評
令人意外的是，連《阿凡達》官方粉絲專頁都出現大量負面評價。有網民直接表示「睇咗就知垃圾！未睇可以等Disney plus出算」，更有人建議「去看了旁邊的尋秦記」。另一位網民則抱怨「訓著左5分鐘😴劇情好悶可以話係重複又重複。坐左3個鐘真係浪費時間」。最極端的評論來自一位網民，他表示「睇多次尋秦記都唔想睇啲陳腔濫調cg」，顯示部分觀眾對這部科幻巨製的失望程度。
支持者力撐導演創作理念
儘管負評如潮，仍有不少支持者為柯麥隆辯護。有網民認為「演員們和導演們為了阿凡達這部片學習了一般演員們辦不到的技能和投入就為了讓觀眾們看到如劇情裡所想呈現的畫面和感情與互動」。另一位支持者則表示「我覺得很好看欸，有把每個人次的心理狀態好好描述，不像之前只有一直推進劇情」，認為這部電影在角色內心戲方面有所進步。