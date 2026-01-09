KOL萬字長文狠批《阿凡達3》 官方page現極端負評：睇《尋秦記》好過

知名KOL發表萬字長文狠批《阿凡達3：火與燼》，直指這部電影不僅是系列最爛作品，更是導演詹姆士柯麥隆生涯最糟糕的一部。該KOL毫不留情地批評柯麥隆「用最偷懶的手段拖戲，用最笨的方式，表露自己江郎才盡」，引發網民激烈反彈。然而更令人震驚的是，連官方粉絲專頁都出現極端負評，有網民直言「睇多次《尋秦記》好過」，顯示這部耗資4億美元的科幻巨製確實面臨前所未有的口碑危機。