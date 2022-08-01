阿叻陳百祥同曾志偉「劃清界線」 重返無綫主持《運財智叻星》精裝版
復刻《運財智叻星》
阿叻在記者會上回應自己今個月的工作，透露本月4日將回TVB錄影經典遊戲節目《運財智叻星》，月尾則擔任仁愛堂慈善籌款活動的司儀。他笑言自己做埋兩個節目就唔做，跟住就唞20年。他又說，自己已經幾年無開工，上年港姐司儀都無做。被問及是否因為曾志偉叫到所以「出山」，阿叻則表示自己和對方沒有交情，更以階層「劃清界線」，指對方是高層，自己只是小藝員，更稱沒有留意無綫股價下滑及曾志偉名下公司被追債的傳聞，只提及自己是「out咗的退休老人家」。
阿叻又解釋錄製《運財智叻星》的原因，指TVB想每個收視高的遊戲節目都做一集精華版，志偉見自己就快『收工』（退休），打算讓阿叻在『收工』前和觀眾再見最後一面。至於嘉賓方面，阿叻全程交由無綫負責，更表示自己不會讀稿，也不會接受無綫的工作要求，禮物同嘉賓都唔關自己事，自己只提供一個「陳百祥」出來。到被問及薪水時，阿叻指自己從來無計算過TVB的酬勞，連志偉都唔知，除了何麗全（星夢娛樂集團總裁）之外。
稱排舞師讚自己好過郭富城
談及最近MIRROR紅館騷的大型意外，阿叻回應指自己都好sad（傷心），希望傷者早日康復，但表示自己無意見，因為自己無份去睇，被問如何看待網民評價工程如『豆腐渣』，阿叻則表示無回應及不知道，認為事情交給了警方，等政府交代。提到文化體育及旅遊局長楊潤雄早前提議演唱會可作較靜態表演，阿叻則表示自己不會靜態表演，指一定要唱自己的 「我至叻」，更拿出多年前排舞師的說話，自嘲自己是「手直舞蹈藝員」，更指當年的排舞師讚自己跳得好過郭富城。
18年曾寸志偉
過去同曾志偉分屬好友的陳百祥(阿叻)，在2018年談及志偉為ViuTV講波又帶隊睇波，擺到明唔俾面TVB，阿叻就表明自己係無綫親生仔，「流住TVB血㗎」。佢寸爆志偉睇唔起TVB。
曾志偉陷資金鏈斷裂事件
內地媒體上周報道，電視廣播(00511)(TVB)總經理(節目內容營運)曾志偉有份入股的深圳家政平台「輕鬆到家」，因資金鏈斷裂及負面訊息，為企業銷售及帶來沉重打擊，上月18日起暫停業務銷售、交付。受影響股民及市民上門追債。
《獎門人》9年後再復刻
香港人的集體回憶《獎門人》系列事隔9年後再以《開心無敵獎門人》登場；再度由原班人馬回歸，早前更進行了第一季錄影。新一季《獎門人》除了原班人馬曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩之外，吳嘉怡、程浩駿亦加入節目擔任新長老，再次復刻過去30年的經典遊戲並改造成新節目。