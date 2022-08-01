阿叻陳百祥同曾志偉「劃清界線」 重返無綫主持《運財智叻星》精裝版

陳百祥（阿叻）昨（31日）和太太黃杏秀出席高爾夫球慈善盃賽記者會時，向記者透露將於本周四返TVB錄影一集《運財智叻星》精裝版，並自嘲是失業人士。他笑言與高層曾志偉沒有交情，亦不清楚對方的內地公司被追債一事。