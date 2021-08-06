阿女又戀嚟｜娟姐練美娟直播以一敵七 見仔嗒糖跌膊誘惑

ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》自播出以來一班男女參加者都被評頭品足，有網民質疑他們跟劇本做戲，主持娟姐練美娟日前分開男女子組做直播，在一敵七仔的直播中，娟姐表現好High，不停追問男女感情事，又逼眾人飲酒，期間娟姐春心盪漾，數度拉底恤衫跌晒膊，最後反被男參加者大逼供，選出自己最心儀的男仔。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播截圖、娟姐IG、Catry IG、Eddie IG、Indome IG