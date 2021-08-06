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阿女又戀嚟｜娟姐練美娟直播以一敵七 見仔嗒糖跌膊誘惑

東方新地 - 娛聞

ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》自播出以來一班男女參加者都被評頭品足，有網民質疑他們跟劇本做戲，主持娟姐練美娟日前分開男女子組做直播，在一敵七仔的直播中，娟姐表現好High，不停追問男女感情事，又逼眾人飲酒，期間娟姐春心盪漾，數度拉底恤衫跌晒膊，最後反被男參加者大逼供，選出自己最心儀的男仔。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播截圖、娟姐IG、Catry IG、Eddie IG、Indome IG

《阿女又戀嚟》主持娟姐最需要愛

ViuTV節目《阿女又戀嚟》已去到尾聲，四位女參加者情歸何處仍未知，不過主持人娟姐練美娟都係單身，日前同班仔一齊開直播時，就充份表現出有幾渴求愛。

阿女又戀嚟
娟姐在節目中同班男仔其實共處時間不多，不過每次見面都打成一片。（圖片來源：娟姐IG）
阿女又戀嚟
同班男仔做完直播，娟姐話全部都要，非常進取。（圖片來源：娟仔IG）

進擊的娟姐

日前娟姐同班女仔做完直播，翌晚就到男子組，本來已經活潑生鬼的娟姐，呢晚就更加上晒電，對住7個男仔滔滔不絕愈講愈興奮，期間除不停逼令他們飲酒，更有意無意拉低自己件恤衫跌晒膊，其中一名男參加者Sunson曾笑指娟姐：「講還講唔好拉低件衫！」

娟姐直播大戰7位《阿女又戀嚟》參加者。（圖片來源：ViuTV直播截圖）
娟姐直播大戰7位《阿女又戀嚟》參加者。（圖片來源：ViuTV直播截圖）
娟姐一時興奮拉底恤衫跌晒膊。（圖片來源：ViuTV直播截圖）
娟姐一時興奮拉底恤衫跌晒膊。（圖片來源：ViuTV直播截圖）

男子組起哄逼娟姐表態

娟姐在直播中不停逼班男仔表態，講自己心中女神其實係邊個，又問眾人的愛情觀，不過最後娟姐都老貓燒鬚，反被他們逼供要她表態，在眾多男仔中挑出自己心儀，想有發展機會的一個，盛情難卻下，娟姐最終挑了中印混血兒Indome及甚有性格的Eddie，當再被追問一定要二揀一時，娟姐就面都紅晒話：「Why not both？」

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娟姐被班男仔大逼供中。（圖片來源：ViuTV直播截圖）
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最後由娟姐帶領眾人舉杯飲酒結束直播。（圖片來源：ViuTV直播截圖）
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娟姐的心儀男仔其中一位是中印混血兒Indome。（圖片來源：Indome IG）
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另一位是大大隻的閃避球運動員Eddie。（圖片來源：Eddie IG）
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別看娟姐外表好似好成熟，其實她今年只得31歲。（圖片來源：娟姐IG）
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娟姐已單身多年，早前七師傅有意撮合她與肥仔。（圖片來源：娟姐IG）

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