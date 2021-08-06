阿女又戀嚟｜娟姐練美娟直播以一敵七 見仔嗒糖跌膊誘惑
ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》自播出以來一班男女參加者都被評頭品足，有網民質疑他們跟劇本做戲，主持娟姐練美娟日前分開男女子組做直播，在一敵七仔的直播中，娟姐表現好High，不停追問男女感情事，又逼眾人飲酒，期間娟姐春心盪漾，數度拉底恤衫跌晒膊，最後反被男參加者大逼供，選出自己最心儀的男仔。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV直播截圖、娟姐IG、Catry IG、Eddie IG、Indome IG
《阿女又戀嚟》主持娟姐最需要愛
ViuTV節目《阿女又戀嚟》已去到尾聲，四位女參加者情歸何處仍未知，不過主持人娟姐練美娟都係單身，日前同班仔一齊開直播時，就充份表現出有幾渴求愛。
進擊的娟姐
日前娟姐同班女仔做完直播，翌晚就到男子組，本來已經活潑生鬼的娟姐，呢晚就更加上晒電，對住7個男仔滔滔不絕愈講愈興奮，期間除不停逼令他們飲酒，更有意無意拉低自己件恤衫跌晒膊，其中一名男參加者Sunson曾笑指娟姐：「講還講唔好拉低件衫！」
男子組起哄逼娟姐表態
娟姐在直播中不停逼班男仔表態，講自己心中女神其實係邊個，又問眾人的愛情觀，不過最後娟姐都老貓燒鬚，反被他們逼供要她表態，在眾多男仔中挑出自己心儀，想有發展機會的一個，盛情難卻下，娟姐最終挑了中印混血兒Indome及甚有性格的Eddie，當再被追問一定要二揀一時，娟姐就面都紅晒話：「Why not both？」