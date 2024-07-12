阿妹@Lolly Talk豪曬超長事業線 性感宣傳新歌獲fans激讚！
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人氣女團Lolly Talk由《全民造星IV》的參賽者組成，自2022年出道至今發展十分強勁，仲接連喺各大頒獎典禮獲獎，人氣完全唔輸同期的COLLAR！適逢昨日（11日）係Lolly Talk成團2週年的日子，成員黃敏蕎（阿妹）就在社交平台上豪爽派福利，性感宣傳新歌之餘仲以長文形式向新歌的製作單位道謝，仲吸引大批fans留言激讚阿妹的新相！
阿妹@Lolly Talk曬事業線宣傳新歌
阿妹日前在社交平台發文，宣傳新歌兼向所有製作單位表達謝意，阿妹係文中除咗感性回憶成團2年來的點滴，仲表示：「多不死心就撐得多遠」。阿妹亦大方派福利，連環po出多張拍攝MV時的花絮靚相，除咗有與成員的合照外，仲有唔少豪曬事業線的照片，超有視覺效果的上圍瞬間搶fo，吸引近3萬人畀like！
Fans激讚阿妹有睇頭
雖然阿妹的身材向來出眾，但係作風唔算高調嘅阿妹就甚少派福利，因此今次的吸睛靚相一出，火速引來唔少fans留言激讚：「今次嘅新相我畀十分」、「點解阿妹可以咁靚」、「支咪真係好distract！」、「阿妹確係Lolly Talk嘅身材擔當」、「嘩條事業線夾得死人！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@hsiaksueudidi