阿妹@Lolly Talk豪曬超長事業線 性感宣傳新歌獲fans激讚！

人氣女團Lolly Talk由《全民造星IV》的參賽者組成，自2022年出道至今發展十分強勁，仲接連喺各大頒獎典禮獲獎，人氣完全唔輸同期的COLLAR！適逢昨日（11日）係Lolly Talk成團2週年的日子，成員黃敏蕎（阿妹）就在社交平台上豪爽派福利，性感宣傳新歌之餘仲以長文形式向新歌的製作單位道謝，仲吸引大批fans留言激讚阿妹的新相！

