阿媽有咗第二個｜姜濤首部戲即入圍大阪電影節 毛舜筠：疫下為之一振
英皇電影《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演，電影還未正式上映，已入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目，導演彭秀慧繼執導處女作《29+1》後獲邀參與同一個電影節，影后毛舜筠亦再有新作亮相國際影展，姜濤與Jer則是第一次參與電影，立即入圍海外電影節，令人鼓舞！
彭秀慧繼《29+1》後再次入圍大阪亞洲電影節
彭秀慧執導的《29+1》在第十二屆榮獲「觀客賞」（即觀眾票選大獎），第二部作品《阿媽有咗第二個》再獲大阪亞洲電影節青睞，入圍競賽項目，彭導演充滿喜悅：「當然是非常的開心，我對大阪亞洲電影節有特別的情感。第一部執導作品《29+1》，亦有在這個電影節中奪得獎項，看到配上日語字幕的《29+1》，那種感覺非常奇妙與畢生難忘。」
「今次再度入圍好感動，我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐，因為日本有很多香港電影的影迷，希望他們透過這部電影認識到香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影！」
電影煞科時導演及演員齊齊開香檳慶祝﹗（圖片來源：英皇電影）
毛姐精神為之一振
影后毛舜筠笑言，《阿媽有咗第二個》入圍大阪亞洲電影節，猶如注入一枝強心針，格外興奮：「好開心，特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振！我希望所有觀眾都會喜歡《阿媽有咗第二個》，日後參與不同電影節，都能夠旗開得勝！」
姜濤Jer感謝支持
作為銀幕第一擊，《阿媽有咗第二個》先聲奪人，獲邀參展國際級影展，姜濤表示相當驚喜：「好開心《阿媽有咗第二個》能夠入圍大阪亞洲電影節，這是我第一次拍電影，沒有想過第一次拍電影就可以入圍國際影展，我感到非常榮幸，亦希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出，請大家多多支持，感謝！」