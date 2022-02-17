阿媽有咗第二個｜姜濤首部戲即入圍大阪電影節 毛舜筠：疫下為之一振

英皇電影《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演，電影還未正式上映，已入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目，導演彭秀慧繼執導處女作《29+1》後獲邀參與同一個電影節，影后毛舜筠亦再有新作亮相國際影展，姜濤與Jer則是第一次參與電影，立即入圍海外電影節，令人鼓舞！