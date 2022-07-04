《阿媽有咗第二個》海報曝光 Jer變髮術扮學生 姜濤做外賣仔有經驗

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，令不少影迷熱切盼望映期，在一片熾熱的讚譽及期待聲中，《阿媽有咗第二個》的主海報矚目曝光，同時亦正式宣布電影將於8月11日（星期四）隆重開畫，勢必掀起一陣撲飛熱潮！