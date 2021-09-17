分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
文：東方新地 ｜圖：葉念琛 IG、曾樂彤 IG
曾樂彤接棒成新任「阿寶」
有睇開葉念琛電影的觀眾，都知道他的女主角幾乎都叫「阿寶」。而早前葉念琛在IG宣佈開拍新電影《分手專家》，除了上載了新戲劇本外，又分享片中女主角新任「阿寶」的背影照，並留言：「阿寶來了！」大賣關子。不過日前「阿寶」人選終於揭曉，原來「真身」就是英皇女歌手曾樂彤。葉念琛日前在IG出Post，公開新任「阿寶」曾樂彤的造型照，眼見曾樂彤身穿短裙配上托腮甫士相當吸引，就連前任「阿寶」佘詩曼亦留言大讚「Sweet」。據知曾樂彤將飾演女主角「鍾家寶」，跟以往葉念琛多部作品一樣，用上同一女主角姓名，令人期待。
其實成世人流流長，總有一個「阿寶」喺附近。導演葉念琛出名鍾意將佢大部分電影中嘅女主角叫做「阿寶」，而呢啲女角色嘅經歷總會同大家生活中認識嘅某啲女生好類似！講起「阿寶」，又點可能唔諗起葉念琛嘅愛將鄧麗欣（Stephy）啊！不過，原來除咗Stephy，仲有唔少女星都做過「阿寶」，睇吓你識幾多個啦！
葉念琛愛將鄧麗欣：「阿寶」1.0
Stephy作為「初代阿寶」，於電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《保持愛你》、《失戀日》、同《紀念日》中多次飾演「阿寶」，順理成章成為大家心目中嘅「阿寶」始祖！
特別係2017年起至今，《空手道》、《藍天白雲》與《女士復仇》三部電影更令大家刮目相看！
雖然有網民就表示「無人可以取替到Stephy做阿寶」，又話想葉念琛搵番Stephy同小方做主角。不過，小編覺得睇吓唔同演員做都好有新鮮感，劉嘉玲同任達華呢對夠哂估唔到啦！
蘇麗珊：短髮「阿寶」
唔單止喺《我的情敵女婿》入面飾演劉嘉玲嘅年輕版，蘇麗珊更於電影《愛情奴隸獸》中夥拍方力申做主角，接替鄧麗欣成為「阿寶」！短髮造型令蘇麗珊飾演嘅「阿寶」更有新鮮感，同鄧麗欣版「阿寶」嘅固有形象有啲唔同。
視后佘詩曼：《人約離婚後》
佘詩曼喺《人約離婚後》中飾演阿「寶」，喺戲中同方力申飾演嘅「強」離婚後，又與阿杰（羅仲謙飾）擦出愛火！視后佘詩曼嘅演技早已被觀眾認可，而喺《人約離婚後》同葉念琛合作，再加上其他喺大台未合作過嘅演員，更係有種獨特嘅火花！
周秀娜：《猛鬼愛情故事》
周秀娜原來都曾於2011年嘅懸疑恐怖電影《猛鬼愛情故事》中飾演何美寶！近年嚟娜姐轉換戲路，收起「峰」芒，轉而以演技實力取勝，喺2018年更以《29+1》中的一角獲金像獎最佳女主角提名！
王菀之：《Delete愛人》賢淑女友鍾家寶
王菀之喺2014年開始，就定期有接拍電影，而《Delete愛人》就係Ivana早期啲嘅作品。佢喺戲中飾演蘇波榮（王祖藍飾）嘅女友鍾家寶，呢個阿寶就比較文靜內向，賢淑少少嘅～
湯怡：《 盲女驚魂 》
其實，早喺《 反黑路人甲 》播出之前，獨具慧眼嘅葉念琛導演，已欽點湯怡成為新一代阿寶，擔正英皇電影《 盲女驚魂 》。葉導演表示早於2012年已曾邀 Kathy 合作《 天生愛情狂 》，之後一直有留意對方：「 近年湯怡戲路漸闊，演技不斷有進步，我一直想同佢再度合作，到《 盲女驚魂 》終於有機會實現。」葉導演早已聽聞 Kathy 喺《 反黑路人甲 》中角色討好：「 近幾年我同一班男性朋友提起湯怡，大家都會將佢封為女神！當一個演員去到某個階段，累積一定程度嘅好感、觀眾緣，遇上一個好角色，就能夠發光發亮！」
簡幗儀 Lilian Kan都係「阿寶」？！
呢位「阿寶」係咁多位入面最令小編驚訝嘅阿寶！！！原來葉念琛同女神Lilian都有合作，不過唔係真係拍電影，而係其中一個內地視頻網嘅短視頻影片《阿寶的戀愛日常》～