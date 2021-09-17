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分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單

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撰文：東方新地

葉念琛早前宣佈開拍新電影《分手專家》，並於IG上載女主角新任「阿寶」的背影照大賣關子。不過近日「阿寶」人選終於曝光，原來「真身」就是女歌手曾樂彤。

文：東方新地 ｜圖：葉念琛 IG、曾樂彤 IG

分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
葉念琛公布曾樂彤接棒成為新任「阿寶」。（圖片來源：曾樂彤 IG）

曾樂彤接棒成新任「阿寶」

有睇開葉念琛電影的觀眾，都知道他的女主角幾乎都叫「阿寶」。而早前葉念琛在IG宣佈開拍新電影《分手專家》，除了上載了新戲劇本外，又分享片中女主角新任「阿寶」的背影照，並留言：「阿寶來了！」大賣關子。不過日前「阿寶」人選終於揭曉，原來「真身」就是英皇女歌手曾樂彤。葉念琛日前在IG出Post，公開新任「阿寶」曾樂彤的造型照，眼見曾樂彤身穿短裙配上托腮甫士相當吸引，就連前任「阿寶」佘詩曼亦留言大讚「Sweet」。據知曾樂彤將飾演女主角「鍾家寶」，跟以往葉念琛多部作品一樣，用上同一女主角姓名，令人期待。

分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
葉念琛早前在IG宣佈開拍新電影《分手專家》。（圖片來源：葉念琛 IG）
分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
上載了新戲劇本。（圖片來源：葉念琛 IG）
分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
葉念琛只上載片中女主角新任「阿寶」的背影照，並留言：「阿寶來了！」大賣關子。（圖片來源：葉念琛 IG）
分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
新戲「阿寶」人選終於揭曉，原來「真身」就是英皇女歌手曾樂彤。（圖片來源：葉念琛 IG）
分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單
曾樂彤獲前任「阿寶」佘詩曼留言大讚「Sweet」。（圖片來源：葉念琛 IG）

其實成世人流流長，總有一個「阿寶」喺附近。導演葉念琛出名鍾意將佢大部分電影中嘅女主角叫做「阿寶」，而呢啲女角色嘅經歷總會同大家生活中認識嘅某啲女生好類似！講起「阿寶」，又點可能唔諗起葉念琛嘅愛將鄧麗欣（Stephy）啊！不過，原來除咗Stephy，仲有唔少女星都做過「阿寶」，睇吓你識幾多個啦！

葉念琛愛將鄧麗欣：「阿寶」1.0

Stephy作為「初代阿寶」，於電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《保持愛你》、《失戀日》、同《紀念日》中多次飾演「阿寶」，順理成章成為大家心目中嘅「阿寶」始祖！

葉念琛電影 女角色

老實講，小編係完全分唔到呢一系列嘅阿寶究竟邊個打邊個嘅！好在，Stephy近年都有嘗試唔同戲路，等大家了解到佢作為演員嘅進步！

葉念琛電影 女角色

特別係2017年起至今，《空手道》、《藍天白雲》與《女士復仇》三部電影更令大家刮目相看！

葉念琛電影 女角色
鄧麗欣更憑《空手道》入圍過金像獎影后競逐影后寶座，相當勁！

劉嘉玲：《我的情敵女婿》

劉嘉玲喺2018年賀歲愛情喜劇電影《我的情敵女婿》中飾演心理醫生鍾嘉寶（Dr.寶），係戲中鍾嘉欣（衛詩雅飾）嘅後母，更係戲中梁華生（任達華飾）嘅初戀情人！

葉念琛（左一），劉嘉玲（中）
葉念琛（左一），劉嘉玲（中），獲英皇娛樂老闆楊受成探班。（圖片來源：新傳媒圖庫）

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雖然有網民就表示「無人可以取替到Stephy做阿寶」，又話想葉念琛搵番Stephy同小方做主角。不過，小編覺得睇吓唔同演員做都好有新鮮感，劉嘉玲同任達華呢對夠哂估唔到啦！

蘇麗珊：短髮「阿寶」

唔單止喺《我的情敵女婿》入面飾演劉嘉玲嘅年輕版，蘇麗珊更於電影《愛情奴隸獸》中夥拍方力申做主角，接替鄧麗欣成為「阿寶」！短髮造型令蘇麗珊飾演嘅「阿寶」更有新鮮感，同鄧麗欣版「阿寶」嘅固有形象有啲唔同。

葉念琛電影 女角色

葉念琛電影 女角色

蘇麗珊飾演嘅「細寶」較為爽朗、更有「男仔頭」性格！

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「馬子妮」蔣家旻飾援交少女「寶」

因為喺無綫處境劇《愛．回家》飾演馬子妮，成功入屋嘅蔣家旻喺葉念琛電影《第一次不是你》中破格飾演為病母籌錢嘅援交少女「寶」，仲有性感演出，可以話係擴闊咗戲路。

葉念琛電影 女角色

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雖然拍大台嘅電視劇令蔣家旻更加有觀眾緣，但都某程度上限制咗佢嘅戲路。

葉念琛電影 女角色

葉念琛電影 女角色

視后佘詩曼：《人約離婚後》

佘詩曼喺《人約離婚後》中飾演阿「寶」，喺戲中同方力申飾演嘅「強」離婚後，又與阿杰（羅仲謙飾）擦出愛火！視后佘詩曼嘅演技早已被觀眾認可，而喺《人約離婚後》同葉念琛合作，再加上其他喺大台未合作過嘅演員，更係有種獨特嘅火花！
葉念琛電影 女角色

葉念琛電影 女角色

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周秀娜：《猛鬼愛情故事》

周秀娜原來都曾於2011年嘅懸疑恐怖電影《猛鬼愛情故事》中飾演何美寶！近年嚟娜姐轉換戲路，收起「峰」芒，轉而以演技實力取勝，喺2018年更以《29+1》中的一角獲金像獎最佳女主角提名！

電影《猛鬼愛情故事》首映會照片
電影《猛鬼愛情故事》首映會照片。

電影《29+1》宣傳
電影《29+1》宣傳。

王菀之：《Delete愛人》賢淑女友鍾家寶

王菀之喺2014年開始，就定期有接拍電影，而《Delete愛人》就係Ivana早期啲嘅作品。佢喺戲中飾演蘇波榮（王祖藍飾）嘅女友鍾家寶，呢個阿寶就比較文靜內向，賢淑少少嘅～

電影《Delete愛人》宣傳
電影《Delete愛人》宣傳。

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湯怡：《 盲女驚魂 》

其實，早喺《 反黑路人甲 》播出之前，獨具慧眼嘅葉念琛導演，已欽點湯怡成為新一代阿寶，擔正英皇電影《 盲女驚魂 》。葉導演表示早於2012年已曾邀 Kathy 合作《 天生愛情狂 》，之後一直有留意對方：「 近年湯怡戲路漸闊，演技不斷有進步，我一直想同佢再度合作，到《 盲女驚魂 》終於有機會實現。」葉導演早已聽聞 Kathy 喺《 反黑路人甲 》中角色討好：「 近幾年我同一班男性朋友提起湯怡，大家都會將佢封為女神！當一個演員去到某個階段，累積一定程度嘅好感、觀眾緣，遇上一個好角色，就能夠發光發亮！」

人氣急升嘅湯怡於《 盲女驚魂 》嘅演出備受注目，葉導演笑言：「 既然大家都覺得佢係女神級代表，嚟緊喺新戲入面，無論演技同角色設計，都會帶來一個意想不到、從未見過嘅湯怡！」
湯怡於《 盲女驚魂 》嘅演出備受注目，葉導演笑言：「 既
然大家都覺得佢係女神級代表，喺戲入面無論演技同角色設
計，都會帶來一個意想不到、從未見過嘅湯怡！」
獲葉念琛導演欽點成為新一代阿寶，湯怡擔正英皇電影新片《盲女驚魂》，拍住孫慧雪同何珮瑜兩位靚女合作。
獲葉念琛導演欽點成為阿寶，湯怡擔正英皇電影《盲女驚魂》，拍住孫慧雪同何珮瑜兩位靚女合作。

簡幗儀 Lilian Kan都係「阿寶」？！

呢位「阿寶」係咁多位入面最令小編驚訝嘅阿寶！！！原來葉念琛同女神Lilian都有合作，不過唔係真係拍電影，而係其中一個內地視頻網嘅短視頻影片《阿寶的戀愛日常》～

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分手專家｜葉念琛公布曾樂彤接棒成新任「阿寶」 一文睇清歷任阿寶名單

唔知第時Lilian會唔會真係再同葉念琛合作拍電影，小編到時一定支持喎！

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