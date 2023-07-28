阿晶離世︳自稱前微辣員工疑爆料公司內幕 點名3位女藝人帶頭杯葛
疑前微辣員工爆料：Doris、R、Lokb帶頭玩杯葛
唔少網民都會湧到微辣藝人的ig留言控訴洗版，其中一位微辣後製「糟糕王」的IG都唔例外。有一位自稱係「睇唔過眼的前微辣員工」就爆料3大真相！第一點，當時阿晶「搶job事件」指係2姊妹（應指家姐佩男、阿妹思男）去搵六毫子投訴阿晶；第二點，再爆疑3位女藝人Doris、R、Lokb帶頭玩杯葛阿晶；第三點，更誇張的係如果邊個like咗Jane last day張相，仲會俾高層照肺，指呢個行為係背叛公司！事後有網民質疑無證據，亦好意外R、Lokb有份參與。
「阿晶好友公開信」被質疑真偽
而一位澳門YouTuber司徒文進代轉發的「阿晶好友公開信」，內容中呼籲各界人士出力抵制微辣。事後有一位網民喺霍哥tg group中表示篇公開信的準確度低，認為呢班所謂「一群愛護阿晶的朋友」一定唔係最友好嗰幾個，更指出呢篇公開信係無問過阿晶的家人情況下出，同埋唔會搵一個youtuber出公開信。不過網民就大鬧「不如話遺書係假」「即係認為佢哋冇錯啦x」「微辣無一條友係無辜」「嘩咁大單野，梗係幫手澄清下，等大家都知霍係清泉」有網民就分析「「正常」兩個字，用得依兩個字，即係唔知件事係點，唔知人哋屋企人點諗，只係用自己把尺去度人，同佢口中講緊youtuber係同一類人」
加蔥退出微辣｜重申無威逼墮胎 承認自己須負上責任
加蔥昨晚在網上直播回應事件，亦宣布與公司商量後，已經退出微辣：「首先好對唔住大家，對唔住阿Jane，對唔住我啲同事，發生咗啲咁嘅嘢，我覺得做咗嘢要負責任，首先呢我就會退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢影響到其他唔關事嘅人。」
他說：「咁阿Jane呢件事我覺得我點都有份要負責，始終有小朋友呢件事令到佢情緒唔好，我覺得我係要為我做嘅嘢而負責任，我都唔想網上面一啲人亂咁帶風向，或者亂咁造謠，所以我都想講返成件事嘅時間線。」加蔥的言談間亦表明澄清是為了再被人亂帶風向，亦想保護另一半不再受到外界的言語攻擊。「我都想講返個時間線，因為我唔想影響到我嘅另一半，佢都受咗好多委屈」。
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
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