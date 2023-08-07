疑似阿晶媽媽發文稱要為女兒討回公道 買齊紅底褲網民擔心睇唔開
暗示想為阿晶報仇
該名「糖水舖」抖音用戶上載了多張阿晶的童年照，並表示「媽媽以後再看不見你的笑容只有回憶」，而當中有不少照片都是阿晶未曾公開過的，因此不少網民都覺得極有可能就是阿晶媽媽本人。她昨日（6日）又連環發文暗指想為阿晶報仇，甚至表示自己買了很多紅色內衣褲，暗示做鬼也不會放過傷害阿晶的人：「晶你畢業時，未入毒辣公司做，你美麗動人，俾條爛九蔥（意指加蔥）害到你有抑鬱症。從此改變你的人生！你叫找你同逼你孩子出唔到世嬰靈去報仇。要條爛家怱（意指加蔥）孩子精死老豆先出世！如果你完成唔到任務！阿媽都唔死都大半世，要我白頭人送黑頭人！我已經買咗很多紅色内衣褲。做鬼替你報仇雪恨！」
對加蔥零好感
這位疑是阿晶媽媽的網民亦留言大爆，自己3年前為腳骨折的加蔥煲湯時，已經覺得對方沒禮貌，亦對他零好感，之後更知道女兒為了對方墮胎更加感到氣憤：「太單純以為人渣蔥是真愛佢，還逼你落子，又唔倍佢去醫院，話不要小生命，當時我同我先生都很嬲！」
網民勁擔心
有不少網民擔心，疑為阿晶的媽媽發文後可能會做傻事，於是在社交網站發起於抖音留言安慰對方。事後有網民發文報平安，表示「搵到人了，而家人無事！」
2年前曾被七師傅批中「超渡嬰靈」
有網民翻出2年前加蔥去七仙羽師傅佛堂的訪問，當時加蔥問佛堂有什麼服務，師傅直接表示：「超渡嬰靈。」如今這一幕被網友認為，當時七師傅的說話講中加蔥叫阿晶墮胎！直到阿晶離世之後，七師傅在最新訪問中建議加蔥什麼都不要做，要先幫阿晶超渡，兼向阿晶的照片叩頭3千次誠心讖悔，亦要修心養性。
阿晶預訂發布千字文似足遺書
7月26日下午，阿晶再發千字文，完整解釋事件經過，但原來這篇文章，是在預訂3小時後發布，部份內容提及「不用搶救」、「財產」、「靈堂」等，似足遺書！
阿晶在文中提及終止懷孕一事後患上抑鬱症：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」
阿晶指控微辣藝人欺凌背負莫須有罪名
她又澄清自己與微辣藝人的糾紛，指控微辣藝人的戲謔對她造成傷害：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人job，那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。這個貼子是較了三小時後發佈的，所以你們不用急著找我或求救，因為我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。我不辦靈堂，把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」
但在黃昏時間，這個IG 長文post已被刪除，隨即傳出阿晶已送院的消息。
前年離開微辣 阿晶自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣8年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
阿晶揭曾遭嚇恐：我有兄弟想幫忙搞死你
昨日（7月25日）凌晨，阿晶忽然再爆料，在IG連環po出四個黑白Story，以長文自揭曾遭恐嚇，並已受抑鬱症纏繞四年，並貼出安眠藥的照片，自言已食了兩排共40粒，表示：「他說要解決我，放心我不用你解決，我會用我自己的方法去討回屬於我自己的公道。」又在第二張照片中續說：
我吃了整整2排，明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。抑鬱和我已共存了四年。現在去多人的場合前都必須要先吃鎮定劑。當時被電話通知過：「你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你」、「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司」
阿晶：那天po過哭臉的人我一一跑去道歉
阿晶又提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
阿晶：帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶表示患上了社恐、抑鬱症、恐慌症，很容易作嘔或者頭暈，並指現在已決心要走，所以不再怕那些「兄弟」、導演和編劇們：
經過多事磨練，抑鬱症總是發作，令我覺得會不會去到其他地方更加輕鬆。社交也出現了頻頻的問題，很容易作嘔或者頭暈，都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對着社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來的加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣嘔心。事情的原委就說到這樣。
過得好嗎？一點都不好。每天晚上都看着抑鬱藥，看看幾多能夠令我可以去到彩虹橋。去到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事，我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶：我做錯了什麼？
之後阿晶又po出在2021年9月向不同人道歉的對話截圖，表示：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？就是因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
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