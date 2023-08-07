疑似阿晶媽媽發文稱要為女兒討回公道 買齊紅底褲網民擔心睇唔開

29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於上月25日自殺離世轟動全網絡，她離世前在IG出Story以長文揭露自己患上了抑鬱症，又透露自己曾遭恐嚇，矛頭直指前公司微辣及其舊同事，以及曾令她墮胎的經手人加蔥（林茂發），令一眾微辣成員形象大跌，而多位藝人亦紛紛宣布推出與微辣割席。事隔接近2星期，一名疑自稱是阿晶媽媽的網民於抖音發文，字裡行間疑有意為阿晶報仇，令網民大為擔心！