微辣被廣告商割席 24 STORAGE將廣告下架、24/7 FITNESS暫停贊助10周年騷
廣告商紛紛割席
自從阿晶離世後，網民在網上公開呼籲抵制與微辣合作所有品牌和廣告商，今日（27日）陸續有廣告商出聲明割席，包括迷你倉公司24 STORAGE及健身公司24/7 FITNESS。24 STORAGE早前與微辣旗下藝人阿丞合作拍廣告，今日發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。另外，原本冠名贊助一連3場《微辣 十周年聯歡晚會》的24/7 FITNESS，亦宣布暫停贊助及相關宣傳。
微辣文化出公告表示遺憾 僅以「前員工」稱呼
得悉阿晶不幸離世的消息後，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。
本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。
自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。
微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給子逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。
微辣文化
二零二三年七月二十六日
微辣思男「衝出嚟」開直播重提「喊相」
微辣藝人思男於阿晶死訊傳出後，於昨晚大約凌晨12點在IG開直播，解釋阿晶離職時，微辣眾人以「喊相」揶揄並不是欺凌：「其實我份人唔鍾意有誤會，我希望大家會解決到，我唔介意畀大家話，我要澄清冇做過，喊嗰個Filter，可能我個陣都冇Follow導演，見到幾得意就同家姐玩咗，我唔鍾意畀人屈。」她更企硬表示：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」當時曾有1萬5千多人同時看她的直播。
阿晶：那天po過哭臉的人我一一跑去道歉
阿晶離世前在社交平台公開最後感言，提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
思男反駁：我都唔知點解你哋話我厚面皮！
不過，唔少網民對於思男「衝出嚟」解釋一律不收貨！湧入她的直播留言喪鬧，思男亦在直播中反駁：「你覺得我消費緊人，咁你哋呢？」、「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」思男又稱更不介意被鬧：「我開直播預咗畀你哋話，但我希望你哋了解到事實嘅全部先去鬧，如果你哋覺得我抵鬧都可以鬧，但係我今日一知呢件事（阿晶離世）我係覺得，點解要為咗呢間公司而咁樣呢，呢個係我最直接嘅睇法。」而微辣前藝人李宇軒亦有留言叫思男先關直播，因微辣已經出了聲明。
家姐佩男：我從來都不會霸凌任何人
另外於阿晶過身後，家姐佩男都在IG否認欺凌：「清者自清！我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」
兩姊妹急急澄清冇欺凌，但網民的罵聲有增無減，至於今日周末，佩男、思男會來港出席愉景灣的《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》音樂節，未知會否有影響。
阿晶預訂發布千字文似足遺書
7月26日下午，阿晶再發千字文，完整解釋事件經過，但原來這篇文章，是在預訂3小時後發布，部份內容提及「不用搶救」、「財產」、「靈堂」等，似足遺書……她在文中提及終止懷孕一事後患上抑鬱症：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』。」
阿晶指控微辣藝人欺凌背負莫須有罪名
她又澄清自己與微辣藝人的糾紛，指控微辣藝人的戲謔對她造成傷害：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人job，那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。這個貼子是較了三小時後發佈的，所以你們不用急著找我或求救，因為我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。我不辦靈堂，把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」
但在黃昏時間，這個IG 長文post已被刪除，隨即傳出阿晶已送院的消息。
前年離開微辣 阿晶自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣八年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
阿晶揭曾遭嚇恐：我有兄弟想幫忙搞死你
昨日（7月25日）凌晨，阿晶忽然再爆料，在IG連環po出四個黑白Story，以長文自揭曾遭恐嚇，並已受抑鬱症纏繞四年，並貼出安眠藥的照片，自言已食了兩排共40粒，表示：「他說要解決我，放心我不用你解決，我會用我自己的方法去討回屬於我自己的公道。」又在第二張照片中續說：
我吃了整整2排，明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。抑鬱和我已共存了四年。現在去多人的場合前都必須要先吃鎮定劑。當時被電話通知過：「你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你」、「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司」
阿晶：帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶表示患上了社恐、抑鬱症、恐慌症，很容易作嘔或者頭暈，並指現在已決心要走，所以不再怕那些「兄弟」、導演和編劇們：
經過多事磨練，抑鬱症總是發作，令我覺得會不會去到其他地方更加輕鬆。社交也出現了頻頻的問題，很容易作嘔或者頭暈，都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對着社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來的加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣嘔心。事情的原委就說到這樣。
過得好嗎？一點都不好。每天晚上都看着抑鬱藥，看看幾多能夠令我可以去到彩虹橋。去到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事，我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶：我做錯了什麼？
之後阿晶又po出在2021年9月向不同人道歉的對話截圖，表示：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？就是因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！