微辣被廣告商割席 24 STORAGE將廣告下架、24/7 FITNESS暫停贊助10周年騷

29歲微辣前經理人阿晶（Jane）昨日（25日）在家中輕生離世，死訊傳出之後轟動全網絡。她於生前在社交網站連環出post爆大鑊，揭露自己曾遭恐嚇兼患上了抑鬱症，「最後感言」矛頭疑直指一眾舊同事，令微辣社交網站以及眾成員們被網民洗版式鬧爆。微辣文化於阿晶離世後發公告表示深感遺憾，同時強調「有人透過電話對她作出恐嚇」的行為與微辣文化仝人無關，又表示10周年騷將會延期舉行，但依然未能平息民憤，更慘遭廣告商爭相割席，損失慘重。