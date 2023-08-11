微辣解散｜微辣官方IG宣布暫停更新 傳已遣散員工、藝人收費全曝光

29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於上月25日離世，死訊傳出之後轟動全網絡。阿晶生前留下遺言指被欺凌，繼而患上了抑鬱症，唔少證據疑似直指舊公司微辣及一眾微辣舊同事。至今微辣及旗下藝人的社交網站則被網民洗版式喪鬧，期後有唔少微辣藝人在IG澄清，同時也有多名藝人在IG將微辣相關資料刪除，疑與微辣割席。深潛多日，微辣昨日（10日）亦於官方IG宣布暫停更新。