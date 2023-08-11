微辣解散｜微辣官方IG宣布暫停更新 傳已遣散員工、藝人收費全曝光
微辣宣布暫停營運10週年成終結？
微辣官方IG宣布暫停營運，感謝粉絲10年的陪伴，亦表示非常抱歉。雖然如此，但唔少網民都表示不滿，留言認為老闆始終無表態「老闆們到而家都仲潛緊水，至少都開個直播交代下channel同藝人啦，咁不負責任都有既」、「點解老闆唔走出嚟講幾句」、「明明係十周年慶祝展望另一個10年，估唔到係去到十年就停業。」
疑微辣內部公開信流出：輕視了負面情緒造成的傷害
近日於facebook群組中，有網民流出一封疑似係微辣內部公開信，由微辣老闆六毫子撰寫，首先六毫子指自己作為晶的朋友，對於佢突然的離世感到非常難過，而且睇到唔少同事因為這呢悲劇而捲入公眾爭議，佢都非常痛心。六毫子表示呢10年有唔開心的時候，而佢輕視咗負面情緒造成的傷害，造成今次的悲劇。亦明白藝人們想澄清某啲事件，但係要喺網絡上講清楚並不容易，呼籲大家唔好再去爭論，尊重離開的朋友以及佢的家人。最後交代微辣去向，取消十周年演出以及微辣頻道的更新，藝人可以自由決定工作同發展。
疑似微辣藝人價目表流出
在微辣宣布「暫停更新」之後，網上爆出疑似微辣藝人的身價表，由拍攝劇情片、主持婚禮到出席活動，每名藝人的收費都清楚列明。最高收費的都以男藝人為主，包括加蔥、豪Dee和霍哥，以1至3分鐘的劇情片為例，3人同樣收15至17萬。至於女藝人方面，多姐的劇情片演出收費與創辦人六毫子睇齊，齊齊收11至12萬；拍vlog的叫價則是佩男最高，5分鐘以上受5萬。不過，價目表沒有註明有效年份，不知道2023年的收費有沒有改變。
網紅Sean Lam爆微辣拖數
網紅Sean Lam今日（11日）在IG寫明「獨家爆料」，指出微辣被廣告商追數，而且2宗更涉及違約：「有合作公司指原定需於6月到期付款的工作，至今還沒找清，致電六毫子則無人接聽。」另外，他又爆料稱微辣已向內部宣布遣散員工：「微辣員工已經收到通告被遣散，並透露微辣文化已向業主發出退租通知書，於月底中止租約。」
重溫微辣前員工離世之公告
自前經理人阿晶（Jane）離世後，微辣官方IG出過一次公告，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。
微辣佩男IG千字文道歉
佩男和思男在阿晶離世後，一直否認有欺凌對方，妹妹思男更在阿晶離世當日開Live澄清洗白，但就越描越黑，令網民更加反感。時隔多日，家姐佩男終於在IG發千字文道歉，表示早就與微辣公司沒有太多溝通，亦澄清喊喊Filter並無惡意。佩男亦在文中表示兩姐妹正在活於自責和反思當中，以後會更加謹言慎行，希望大眾能夠重新認識兩人。佩男在道歉文最後亦不忘感激微辣公司對兩姐妹多年來的幫忙和支持。
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多姐疑似回應：真相或者證據係呢刻已經唔重要
阿晶離世之後，網民到各個微辣藝人社交網聲討，為她討回公道，當中亦包括多姐！網民大鬧當年佢老屈阿晶，要求多姐還阿晶清白。昨日網上討論區流出疑似是多姐的回應，該截圖見到多姐頭像回應表示︰「對唔住，我哋無好好咁處理件事同埋關心到佢嘅情緒。呢件事發生其實邊個都唔想，發生呢件事我自己都未接受到。接住嘅係收到咁多人嘅攻擊，我仲未可以好好咁處理自己心情，而且我只係覺得真相或者證據係呢刻已經唔重要了，我當初應該好好地同佢面對面傾，宜家只想Jane安息，對唔住！」
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卡特千字文回應：我們都是很好的朋友
沉默多日的卡特於昨日（8月2日）千字文回應阿晶離世事件，一劈頭卡特就指喺阿晶離開微辣之前大家一直係很好的朋友，詳述與阿晶相處的點點滴滴，指阿晶會搵佢幫忙，2人會互相鼓勵，又一齊去美食節、去廣州玩密室逃、cosplay炎柱、重慶旅行等。2021年知道阿晶分手以及離職時因為自己唔鍾意問人私事，所以只有叫阿晶好好保重。卡特再解釋「喊喊Filter」，指當時只係打算用嚟揶揄六毫子，而且亦解釋阿丞真係唔知發生咩事。最後卡特強調自己唔係推卸責任，只係唔想喺阿晶頭7講呢啲，認為自己責無旁貸，向阿晶道歉，以及交代退出微辣。
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