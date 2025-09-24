颱風樺加沙｜阿正窗邊狂滲水 絕望下用M巾急救 驚人效果嚇窒網民：下次要搶購！

颱風樺加沙日前襲港，天文台一度懸掛十號颶風信號，全城嚴陣以待，不少市民家中都出現滲水慘況！903 DJ阿正（黃宜正）亦是受害者之一，深夜在社交平台求救，指窗邊不斷滴水難以入眠，情況相當狼狽。情急之下，她竟聽從網民建議用M巾急救，沒想到效果驚人，究竟這塊「吸水神器」有多厲害？