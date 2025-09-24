颱風樺加沙｜阿正窗邊狂滲水 絕望下用M巾急救 驚人效果嚇窒網民：下次要搶購！
颱風樺加沙日前襲港，天文台一度懸掛十號颶風信號，全城嚴陣以待，不少市民家中都出現滲水慘況！903 DJ阿正（黃宜正）亦是受害者之一，深夜在社交平台求救，指窗邊不斷滴水難以入眠，情況相當狼狽。情急之下，她竟聽從網民建議用M巾急救，沒想到效果驚人，究竟這塊「吸水神器」有多厲害？
颱風夜阿正屋企漏水勁徬徨
在颱風「樺加沙」吹襲期間，阿正深夜於社交平台Threads連環發文，分享家中窗邊滲水的慘況，字裡行間充滿徬徨。她先是表示「開始吹到啲門砰砰聲」，其後更受窗台漏水問題困擾，直言「不得了」，更因為「漏水滴滴聲，好難瞓」，令她即使非常疲倦也無法入睡，更感到十分驚慌。從帖文可見，阿正的窗戶是從頂部位置開始一滴一滴地滲水，情況令人憂心。
網民獻計M巾變治水神器
面對家中滲水危機，不少熱心網民紛紛向阿正獻計，有人建議她嘗試攝膠袋，但似乎未能解決問題。隨後有網民提出，可以效法其他人的做法，利用吸水力強的衞生巾（M巾）應急。阿正看到建議後，似乎也感到半信半疑，更開玩笑回覆說：「唔通真係要用安睡褲…」雖然最初帶點猶豫，但這個來自民間的智慧，最終成為了她解決漏水問題的關鍵，效果更是出乎意料地好。
阿正實測M巾吸水力超震撼
在嘗試了網民的建議後，阿正於翌日下午立即更新狀況，並上載了一張吸滿水的M巾照片，對其驚人效果讚不絕口。她興奮地留言表示：「痴線用m巾吸水真係好勁！滴水個位放一條搞掂咗我而家先知原來m巾可以吸水吸到好似水袋咁脹！」相片中的M巾吸水後明顯發脹，可見其吸水力極強，成功解決了阿正的燃眉之急，讓她不禁對這塊平平無奇的M巾另眼相看。
網民留言洗版下次要搶M巾
阿正的M巾治水實測帖文一出，隨即引來大批網民留言及熱烈討論，不少人都對這個方法嘖嘖稱奇。有網民搞笑地表示：「大鑊喇，下次打風應該連M巾都被搶」、「睇來下次要搶M巾 唔係搶皺紋膠紙😹」，更有人笑指阿正可以接M巾廣告。同時，也有網民分享實用知識：「小知識：如果受外傷有大量出血，都可以用m巾止血」。更有網民感謝阿正的分享，表示自己也用了同樣方法，成功減慢入水速度，可見這個民間智慧已迅速傳開。
