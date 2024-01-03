阿魚Fish梁梓瑜撇清純形象做司徒夾帶Model 獲網民大讚禾稈冚珍珠
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阿魚Fish梁梓瑜近日首次做網絡紅人司徒夾帶的Model，大曬性感內衣照，引來不少網民大讚她「禾稈冚珍珠」！
阿魚Fish梁梓瑜 成司徒夾帶「新朋友」
踏入2024年，司徒夾帶靚相第一擊就搵來「新朋友」阿魚做Model，相中她穿著一件藍色內衣，外披寬鬆的間條恤衫，突顯出其澎湃身形，和她以往在IG中的清純形象判若兩人，引來不少網民表示驚訝。
阿魚Fish梁梓瑜 獲讚似橋本環奈
網民紛紛大讚司徒夾帶識揀：「阿魚走清純路線，咁都畀你搞掂咗」、「魚仔咁堅嘅咩」、「之前真係睇唔出」、「魚仔原來咁大」等，有網民更指阿魚的樣貌有點似日本「千年一遇美少女」橋本環奈！
阿魚Fish梁梓瑜 曾做「E女郎」
阿魚現時IG有2.8萬Followers，除了主力做演員拍MV和廣告外，她亦有做KOL、Model和YouTuber，去年5月，她曾擔任「E女郎」，拍攝MIRROR成員Edan呂爵安的《ChatMrE》MV，近日她又夥拍「光B」尹光拍廣告，曝光率愈來愈多。
阿魚Fish梁梓瑜 由OL轉型做幕前
原來阿魚曾在加拿大多倫多修讀心理學，畢業後回流香港卻找不到工作，試過做NGO的Admin、裝修公司的設計等辦公室工作，亦做過part-time移民顧問，直到近年《全民造星》興起，觸發到她辭去裝修設計的工作去追夢，開始學習演戲。
阿魚Fish梁梓瑜 中學時曾遇欺凌
阿魚曾在IG你問我答中，透露中學時曾被人欺凌，因此選擇離開香港去逃避，但之後她發現時間會沖淡一切。她又表示中學時時曾起英文名Cheryl，但因為太難讀，所以曾改叫Cobe，更因此有了一個花名神戶，現在叫阿魚Fish，則是因為容易被人記得。
睇埋阿魚IG其他靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：FB@司徒夾帶、IG@konggirlno1、[email protected]