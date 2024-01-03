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阿魚Fish梁梓瑜撇清純形象做司徒夾帶Model 獲網民大讚禾稈冚珍珠

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阿魚Fish梁梓瑜近日首次做網絡紅人司徒夾帶的Model，大曬性感內衣照，引來不少網民大讚她「禾稈冚珍珠」！

阿魚Fish梁梓瑜 成司徒夾帶「新朋友」

踏入2024年，司徒夾帶靚相第一擊就搵來「新朋友」阿魚做Model，相中她穿著一件藍色內衣，外披寬鬆的間條恤衫，突顯出其澎湃身形，和她以往在IG中的清純形象判若兩人，引來不少網民表示驚訝。

阿魚 司徒夾帶的新相中，阿魚相當性感。
司徒夾帶的新相中，阿魚相當性感。（圖片來源：FB@司徒夾帶）
阿魚 其實之前阿魚都在司徒夾帶的社交網出場過，相信係同一輯相，但當時相中的阿魚密實得多。
其實之前阿魚都在司徒夾帶的社交網出場過，相信係同一輯相，但當時相中的阿魚密實得多。（圖片來源：FB@司徒夾帶）

阿魚Fish梁梓瑜 獲讚似橋本環奈

網民紛紛大讚司徒夾帶識揀：「阿魚走清純路線，咁都畀你搞掂咗」、「魚仔咁堅嘅咩」、「之前真係睇唔出」、「魚仔原來咁大」等，有網民更指阿魚的樣貌有點似日本「千年一遇美少女」橋本環奈！

阿魚 網民都話估阿魚唔到。
網民都話估阿魚唔到。（圖片來源：IG@konggirlno1）
阿魚 仲讚阿魚有啲似日本女星橋本環奈！
仲讚阿魚有啲似日本女星橋本環奈！（圖片來源：IG@konggirlno1）

阿魚Fish梁梓瑜 曾做「E女郎」

阿魚現時IG有2.8萬Followers，除了主力做演員拍MV和廣告外，她亦有做KOL、Model和YouTuber，去年5月，她曾擔任「E女郎」，拍攝MIRROR成員Edan呂爵安的《ChatMrE》MV，近日她又夥拍「光B」尹光拍廣告，曝光率愈來愈多。

阿魚 阿魚曾是Edan《ChatMrE》MV中的14位學生妹「E女郎」之一，當時穿著校服裙的她完全密冚身形。
阿魚曾是Edan《ChatMrE》MV中的14位學生妹「E女郎」之一，當時穿著校服裙的她完全密冚身形。（圖片來源：[email protected]
阿魚 近日阿魚更孖「光B」拍廣告，扮演「光B」孫女！
近日阿魚更孖「光B」拍廣告，扮演一名愛派「軍糧」的網紅家姐！（圖片來源：[email protected]

阿魚Fish梁梓瑜 由OL轉型做幕前

原來阿魚曾在加拿大多倫多修讀心理學，畢業後回流香港卻找不到工作，試過做NGO的Admin、裝修公司的設計等辦公室工作，亦做過part-time移民顧問，直到近年《全民造星》興起，觸發到她辭去裝修設計的工作去追夢，開始學習演戲。

阿魚 阿魚以往打扮較為密實。
阿魚以往打扮較為密實。（圖片來源：[email protected]
阿魚 影寫真時亦是走清純路線。
影寫真時亦是走清純路線。（圖片來源：[email protected]

阿魚Fish梁梓瑜 中學時曾遇欺凌

阿魚曾在IG你問我答中，透露中學時曾被人欺凌，因此選擇離開香港去逃避，但之後她發現時間會沖淡一切。她又表示中學時時曾起英文名Cheryl，但因為太難讀，所以曾改叫Cobe，更因此有了一個花名神戶，現在叫阿魚Fish，則是因為容易被人記得。

阿魚 去年初阿魚曾孖林明禎拍Pizza廣告，兩人同樣著貼身上衫，相比下阿魚身形亦唔輸蝕。
去年初阿魚曾孖林明禎拍Pizza廣告，兩人同樣著貼身上衫，相比下阿魚身形亦唔輸蝕。（圖片來源：[email protected]

睇埋阿魚IG其他靚相：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：FB@司徒夾帶、IG@konggirlno1、[email protected]

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