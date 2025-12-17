阿Bu訪問農夫災難現場 當面承認「唔知問咩」網民狂轟最廢主持

《100毛》、《毛記電視》創辦人姚家豪（阿Bu）主持的「會80」節目近日訪問農夫組合，豈料整個訪問過程災難連連，問題重複又無深度，連農夫都忍唔住當面串爆佢。阿Bu問咗一堆農夫已經答過幾十次的老問題，仲要當場承認「我唔知道問你地咩嘢」，令網民直呼「未聽過主持訪問會咁講」，紛紛炮轟佢訪問技巧差劣。