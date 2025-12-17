阿Bu訪問農夫災難現場 當面承認「唔知問咩」網民狂轟最廢主持
阿Bu問題零深度 農夫即場爆笑串爆
訪問一開始，阿Bu就問農夫「最窮試過係點？」，C君即時不滿地回應「哇真係問，完全冇話tag落去，慢慢，總之份稿寫咗就問」，6永亦無奈表示「其實我地真係講過好多次」。面對農夫的不滿，阿Bu先至兜返話「你地以前同我地講過一次，我地黑紙落7仔，第二期，就係你地做封面，題目就係窮」，但明顯準備不足，連自己問過咩都唔記得。
農夫當面拆穿阿Bu想包裝問題技巧
當阿Bu問「早幾年大家彈你地多過讚你地啦，近排就盛讚你地啦，咁你地點睇？」時，農夫即刻爆笑，C君更加九串地指出「你feel到佢係想搵一個tag包裝好啲，將個『點睇』放係後面，想將嗰問題組織得好啲」。之後C君就繼續表示「用電話睇，小部分有iPad，最少就用電腦睇」，完全唔按阿Bu預期回答，令場面更加尷尬。
阿Bu突然問「你地近排點」全場嚇親
最離譜嘅係，阿Bu突然問「你地近排點？」，農夫即刻嚇親，阿Bu笑指「我唔知道問你地咩嘢」，然後建議「你都係跟返（稿）啦」。呢句說話令網民震驚，有人留言「未聽過主持訪問會咁講」，亦有人直指「問題就唔識問」。
網民狂轟阿Bu訪問技巧差劣無進步
網民對阿Bu嘅訪問表現極度不滿，有人留言「三個老細 阿Bu最廢，強烈建議佢同佢老婆做幕後/ 直頭唔做仲好」，更有人直言「佢問問題嘅pattern: 你覺得咩係xxx呀？你點睇xxx呢？你對xxx有咩睇法？」
狠批阿Bu語氣高高在上內容空洞
此外，網民普遍認為阿Bu多年來主持風格幾乎零進步，有人留言直言「以前喺商台都係做下把，今時今日都仲係嗰套」，亦有人狠批「其實睇方健儀、金成好睇過佢好多，完全唔係一個主持嘅料，語氣同態度都唔得」。
有觀眾不滿佢發問時語氣高高在上，「好似老師問學生書咁，聽得好唔舒服」。不少人指出，佢問完問題後往往任由嘉賓自行發揮，既唔追問亦唔接話，互動近乎零，隨即跳去下一條問題，令整個訪問流於表面、內容空洞。更有網民狠嘲節目過分追求形式：「迫嘉賓著白色衫先癲」，直言《會八十》反而將他的弱點全面放大：「請教授、學者上嚟都變成主持自己亂講，大半時間硬tag笑位，真係好難想像佢係一個傳媒、網媒老闆。」
農夫反成主持網民讚救場功力一流
諷刺嘅係，網民普遍認為農夫先至係呢集嘅真正主持，有人留言「佢哋先係呢集嘅主持，亦有人讚「農夫都仲係答得好好笑」。相比之下，阿Bu嘅表現就被網民形容為「廢到癲」，有人更加建議「類似訪談節目可以睇金城既叔叔的愛，唔似隻bu 咁又唔識問野又唔識傾計」。