阿Dee何啟華自爆幫阿哥「上車」原因 1事拒出租單位畀隊友保錡

34歲ERROR成員何啟華（阿Dee）最近成為了樓市的新貴，更被估計斥資千萬購入2個單位，引起唔少網民熱議。日前（28日）何啟華出席ViuTV新劇《三命》嘅活動後接受訪問時，就大方談及買樓嘅主要原因，更爆笑表示其中一個單位可以成為「公司沉澱房」……