阿Dee何啟華自爆幫阿哥「上車」原因 1事拒出租單位畀隊友保錡
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34歲ERROR成員何啟華（阿Dee）最近成為了樓市的新貴，更被估計斥資千萬購入2個單位，引起唔少網民熱議。日前（28日）何啟華出席ViuTV新劇《三命》嘅活動後接受訪問時，就大方談及買樓嘅主要原因，更爆笑表示其中一個單位可以成為「公司沉澱房」……
何啟華自爆幫阿哥「上車」原因
何啟華日前接受訪問時透露成為業主的原因：「咁我有夢想大家都知啦，咁我今日都喺呢條路上行得唔錯，咁當日我有呢個夢想可以行都係因為我阿哥孭起咗屋企人，咁我阿哥依家成家立室喇，我諗需要一個家係佢嘅夢想，我作為細佬係絕對要全力協助。」更表示：「感恩阿哥當年俾機會我，兩兄弟一齊拍住上。」
其實何啟華哥哥大佢6歲，更曾係學校嘅校草，並與朋友組成樂隊，因為要養家，被逼放棄追音樂夢。但就非常支持何啟華追夢：「佢都係一個好信任我會成功嘅人，係無條件支持我。我咁任性養唔到家，有呢個狀態都係因為阿哥。」
何啟華爆笑回應豪花千萬買樓傳聞
何啟華亦透露，他購買的兩個單位位於同一層，但自己就未必會入住。不過對於媒體報道他花費1000萬購房的消息，何啟華就直言自己都係睇新聞先知：「我自己都係睇新聞先知自己原來有1000萬，咁我自己都嚇親嘅，到依家都仲諗緊收埋喺邊。」
何啟華拒租單位畀隊友保錡
何啟華在訪問中亦提到自己所購入嘅1「家」1計劃中，仲有個200幾呎嘅細單位，何啟華就爆笑表示：「拎嚟收埋肥仔、193同保錡嗰啲，佢哋一做錯事我就畀個studio租畀佢哋匿埋。」更指該單位可以變成「公司沉澱房」：「無論邊個藝人要沉澱吓呢，我就租畀佢住一排。」
不過當在場記者提到近期可以租畀隊友保錡時，何啟華就表示拒絕出租單位予對方：「我麻麻哋佢，因為呢個人未必交租」，未有對保錡嘅事件作出評論。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@deegor_hkwa、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期