阿Dee何啟華自爆幫阿哥「上車」原因 1事拒出租單位畀隊友保錡

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34歲ERROR成員何啟華（阿Dee）最近成為了樓市的新貴，更被估計斥資千萬購入2個單位，引起唔少網民熱議。日前（28日）何啟華出席ViuTV新劇《三命》嘅活動後接受訪問時，就大方談及買樓嘅主要原因，更爆笑表示其中一個單位可以成為「公司沉澱房」……

何啟華自爆幫阿哥「上車」原因

何啟華日前接受訪問時透露成為業主的原因：「咁我有夢想大家都知啦，咁我今日都喺呢條路上行得唔錯，咁當日我有呢個夢想可以行都係因為我阿哥孭起咗屋企人，咁我阿哥依家成家立室喇，我諗需要一個家係佢嘅夢想，我作為細佬係絕對要全力協助。」更表示：「感恩阿哥當年俾機會我，兩兄弟一齊拍住上。」

香港娛樂 何啟華日前接受訪問時透露幫阿哥「上車」嘅原因，更感謝哥哥「孭起咗屋企人」畀自己追夢。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
何啟華日前接受訪問時透露幫阿哥「上車」嘅原因，更感謝哥哥「孭起咗屋企人」畀自己追夢。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）

其實何啟華哥哥大佢6歲，更曾係學校嘅校草，並與朋友組成樂隊，因為要養家，被逼放棄追音樂夢。但就非常支持何啟華追夢：「佢都係一個好信任我會成功嘅人，係無條件支持我。我咁任性養唔到家，有呢個狀態都係因為阿哥。」

香港娛樂 何啟華2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》，雖然最後30強止步，但就獲選入成為男團ERROR嘅成員之一。（圖片來源：ig@deegor_hkwa）
何啟華2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》，雖然最後30強止步，但就獲選入成為男團ERROR嘅成員之一。（圖片來源：ig@deegor_hkwa）
香港娛樂 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

何啟華爆笑回應豪花千萬買樓傳聞

何啟華亦透露，他購買的兩個單位位於同一層，但自己就未必會入住。不過對於媒體報道他花費1000萬購房的消息，何啟華就直言自己都係睇新聞先知：「我自己都係睇新聞先知自己原來有1000萬，咁我自己都嚇親嘅，到依家都仲諗緊收埋喺邊。」

香港娛樂 對於被指豪花千萬買樓嘅消息，何啟華就直言「我自己都係睇新聞先知自己原來有1000萬」。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
對於被指豪花千萬買樓嘅消息，何啟華就直言「我自己都係睇新聞先知自己原來有1000萬」。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）

何啟華拒租單位畀隊友保錡

何啟華在訪問中亦提到自己所購入嘅1「家」1計劃中，仲有個200幾呎嘅細單位，何啟華就爆笑表示：「拎嚟收埋肥仔、193同保錡嗰啲，佢哋一做錯事我就畀個studio租畀佢哋匿埋。」更指該單位可以變成「公司沉澱房」：「無論邊個藝人要沉澱吓呢，我就租畀佢住一排。」

不過當在場記者提到近期可以租畀隊友保錡時，何啟華就表示拒絕出租單位予對方：「我麻麻哋佢，因為呢個人未必交租」，未有對保錡嘅事件作出評論。

香港娛樂 何啟華隨後透露自己所購入嘅單位中，有一個面積200幾呎嘅細單位，並爆笑表示打算將該單位變成「公司沉澱房」，並租畀公司需要沉澱嘅藝人。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
何啟華隨後透露自己所購入嘅單位中，有一個面積200幾呎嘅細單位，並爆笑表示打算將該單位變成「公司沉澱房」，並租畀公司需要沉澱嘅藝人。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
香港娛樂 不過何啟華就表示「公司沉澱房」拒絕租畀近期陷入低潮嘅隊友保錡，更直言：「我麻麻哋佢，因為呢個人未必交租」。保錡2月時曾曬出與叻哥的合照，惹起網民大量負評，雖然保錡事後已「知衰」訪問道歉，不過就為能平息網民嘅憤怒，令難得洗底嘅形象再受影響。（圖片來源：IG@k_p0k1）
不過何啟華就表示「公司沉澱房」拒絕租畀近期陷入低潮嘅隊友保錡，更直言：「我麻麻哋佢，因為呢個人未必交租」。保錡2月時曾曬出與叻哥的合照，惹起網民大量負評，雖然保錡事後已「知衰」訪問道歉，不過就為能平息網民嘅憤怒，令難得洗底嘅形象再受影響。（圖片來源：IG@k_p0k1）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@deegor_hkwa、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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