阿Mo李啟言父親發出第十封代禱信 促政府公開調查報告 還阿Mo一個公道

阿Mo李啟言留院已超過兩個月，一直以來其父李盛林牧師都在逢周六晚透過好友轉發代禱信，昨晚(10月1日)是第十封，李牧師以感恩作為主題，抒發兩個月來家人與阿Mo女友So Ching的感受，表示大家都會繼續堅持下去，最後一點更促請政府原預計於九月完成的調查，能盡快公開，給阿Mo及各表演者還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。