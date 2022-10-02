阿Mo李啟言父親發出第十封代禱信 促政府公開調查報告 還阿Mo一個公道
阿Mo李啟言留院已超過兩個月，一直以來其父李盛林牧師都在逢周六晚透過好友轉發代禱信，昨晚(10月1日)是第十封，李牧師以感恩作為主題，抒發兩個月來家人與阿Mo女友So Ching的感受，表示大家都會繼續堅持下去，最後一點更促請政府原預計於九月完成的調查，能盡快公開，給阿Mo及各表演者還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。
阿Mo父親風雨不改的代禱信
阿Mo李啟言的父親李盛林牧師至兩個月返港照顧兒子，一直表現堅韌，昨晚他在第十封代禱信再次交代阿Mo的情況，雖然沒有太多進展，但他依然充滿正能量，說到當年阿Mo放下課本，做父母的都支持，讓他追尋自己的夢想走上舞台，不過現在病床就成為阿Mo的舞台，李牧師更透露他與太太雖然為阿Mo擔心流淚，心情起伏，但同時也為兒子感到驕傲。
不住禱告 記念
*李盛林牧師 // 啟言 MO 代禱信 10 （20221002）*
*（感恩）：*
1. 「*持續的禱告* 」：從來不是一個容易的行動和交託，感謝世界各地關注的朋友、教會、牧者、親友仍每週等待代禱信堅持為啟言、So Ching 和我們 一家禱告。最近更有非華語世界的朋友要求英語版的代禱信。 （這讓我想起像聖經裡的「士師基甸」，從二萬多同行的戰士回落到300人，最後仍儆醒堅持，經歷神帶領而得勝。[士師記第七章]）
2. 「你（啟言）暫時的舞台」：還記得當天你放下課本，爸媽也放下了自己，讓你放心向著自己的夢想走上舞台。今天好像病床就是你暫時的舞台，但爸媽知道你是暫時用這舞台來見證主耶穌的榮耀和大能。爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！
3. 「*家人的堅持* 」：
a. So Ching 的探望守候，成了啟言在精神心理上的安慰和治療。
b. 家人的分工：接觸醫療專家團隊、探討研究不同的最新治療、對外聯絡及感謝、鼓勵短片、愛心粥水、撰寫代禱，都顯出對啟言的關切愛護和鼓勵。
4. 「*位置對換* 」：這幾天想著，若不是啟言，而是換了另一位在台上的表演者，九個星期了，他/她和家人會是怎樣面對的呢？他們的心情會是怎樣……這也許是不少代入我們位置的朋友心中的疑問（ 如果我是阿MO的父母…. ）。但感恩的是，我們對創造主還有指望，也有很多關心啟言、So Ching和我們的有心人。他們問候的訊息從各地四面八方而來，給我們很多愛心的鼓勵與安慰。
家人及So Ching心情難免起伏
李牧師多次提到阿Mo，So Ching及所有家人的心情在這段期間都起伏不定，不過他們會靠信仰克服難關；至於阿Mo的康復進展，他指經過兩個月的治療仍未能自主咳嗽，很需要別人的幫助與照顧。
（*代禱* ）： 以賽亞書 40:31 「*那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行去卻不疲乏。* 」
1. 「*受創傷者及家人* 」：
a. （*舞者* ）為各啟言的同事，各位身心靈受創的舞者禱告，祈願他們所受的創傷得到有形無形的關注和安慰。
b. （*死傷者家人* ）在過去幾個月於工作中受創的死傷者家人，能面對和渡過失去至親的傷痛，願他們身邊都出現同行者，讓他們得著適切的關注與安慰。
2. 「*關關難過* 」：在啟言治療的過程中，So Ching、啟言及我們的心情雖有起伏，但祈求仍然能堅持努力面對和靠著在主耶穌裡的信心，一關一關的跨過。
3. 「*啟言狀況* 」：經過兩個月的治療….
a. *強化自主呼吸* ：腹肌和胸肌在治療的過程中雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。
b. *摘除頸箍* ：預期下週末可以拆除，繼而要面對進一步的治療。
c. *護理* ：啟言仍有很多生活的舉動和細節，需要旁人及時的幫助和照顧。
4. *政府「跨部門工作小組」* ：上月預計於九月完成調查（今天書寫「代禱信10」的時候仍沒有最後報告）。祈願這份調查報告能盡快清楚找出是次事件的來龍去脈，給啟言、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。
最後一點促請政府公開交代
事件發生至今兩個月，外界一直質疑有關當局的調查太無效率，而ViuTV及涉事單位亦從沒有人公開交代及道歉，李牧師在今次的代禱文中最後一點，點名政府「跨部門工作小組」，原本預計於九月完成調查，可惜直至李牧師書寫「代禱信10」時仍沒有最後報告，所以他祈願這份調查報告能盡快清楚找出是次事件的來龍去脈，給阿Mo、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。
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