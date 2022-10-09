李盛林牧師報喜 阿Mo李啟言已摘取頸箍 終於可以自主望向窗外景色

阿Mo李啟言在MIRROR個唱受重創至今，仍未得到有關方面一個交代與道歉，日前傳出MIRROR復出在即，MakerVille公開守護MIRROR的言論，更惹來不少熱議。昨晚(8日)阿Mo父親李盛林牧師發出第11封代禱信，信中指阿Mo已提早摘取頸箍，可自主望向窗外景色，情況向好發展，阿Mo父母更去到阿Mo生日的應援燈箱影相，繼續發放正能量。