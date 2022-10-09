李盛林牧師報喜 阿Mo李啟言已摘取頸箍 終於可以自主望向窗外景色
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阿Mo李啟言在MIRROR個唱受重創至今，仍未得到有關方面一個交代與道歉，日前傳出MIRROR復出在即，MakerVille公開守護MIRROR的言論，更惹來不少熱議。昨晚(8日)阿Mo父親李盛林牧師發出第11封代禱信，信中指阿Mo已提早摘取頸箍，可自主望向窗外景色，情況向好發展，阿Mo父母更去到阿Mo生日的應援燈箱影相，繼續發放正能量。
阿Mo父親第十一封祈禱文：難言的感動
阿Mo李啟言父親李盛林牧師昨晚(8日)如常透過家庭發展基金總幹事羅乃萱，公開轉發第十一封代禱信，信中提及仍在伊利沙伯醫院留醫的阿Mo，經過兩個多月的治療，比原定早兩星期摘除頸箍，這對阿Mo來說是一個釋放和感恩，李牧師更提到阿Mo第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色，無疑是一個突破性的康復進展。
摘除頸箍後感受
比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。
阿Mo已能重拾飲食技巧
這次的代禱信幾乎全部向好的方向發展，因為信中又提及阿Mo已能掌握飲食的技巧，很少落錯格，而下一步的治療焦點為移除氣喉造口，如果阿Mo成功回復呼吸功能，並做到自主咳嗽及吐出痰涎，造口氣喉就可移除，阿Mo將可接受更強化的治療。
阿Mo擁有生日應援燈箱
此外，李盛林牧師並未有就MakerVille公開守護MIRROR的言論作出回應，只表示下周是阿Mo的28歲生日，有粉絲為他買下巴士站燈箱廣告，而阿Mo父母亦親身跑到燈箱拍照，以燈箱作為背景為阿Mo拍片，相信可以鼓勵到阿Mo。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]羅乃萱Shirley Loo、[email protected]
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