MIRROR演唱會 │ 舞蹈員阿Mo脫離呼吸機可說話 一文重溫44日脫險經歷

MIRROR演唱會屏幕墮下慘劇發生至今44日，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫。其父李盛林牧師在昨晚（10日）中秋節人月團圓夜，透過代禱信指兒子已脫離呼吸機，情況轉為嚴重，並已進入第二階段治療。不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症，並首次轉述了阿Mo說話。