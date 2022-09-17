李啟言阿Mo轉到「腦神經外科病房 」牧師父親與胞兄為表支持齊心鏟光頭

MIRROR演唱會屏幕墮下受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）留醫至今，其父李盛林牧師每星期都會交代阿Mo的康服進展。今晚（17日），李牧師透過代禱文表示感謝主的帶領保守，阿Mo從ICU 轉到「腦神經外科病房 」，為了做手術而剷頭，李父與胞兄為表支持亦鏟光了頭，以行動告訴阿Mo，家人一直與他同行。