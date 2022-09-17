李啟言阿Mo轉到「腦神經外科病房 」牧師父親與胞兄為表支持齊心鏟光頭
阿Mo再有新進展
今晚(17日)，李啟言阿Mo的父親李盛林牧師再透過禱文對外交代兒子的最新進展。李牧師表示阿Mo能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」，作為父親的李牧師，每次到醫院探望時都會觸摸阿Mo的臉，阿Mo亦懂得以微笑回應，可見他對外界愈來愈有反應。
進展如下：
1. 新一步的進展: 感謝主的一步一步帶領保守，啟言能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」（ Neuro – Special Care ward），再有新一步的進展。
2. 親情：自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。
3.同步治療：感謝主，雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行，但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。
4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。
父與兄鏟光頭支持到底
此外，阿Mo為了動手術，早已把留了多年的長髮鏟光，其父親與哥哥為了支持阿Mo，讓他感受到家人與他同行，亦找了髮型師鏟光了頭，相信阿Mo會感受到家人對他的痛愛。
李父代禱代求：
1.新病房適應：在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。
2.父母每天的鼓勵短片：祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神，甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。
3.進一步治療探討： 針灸的療情已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適啟言的治療進展。
4.與舞者們會面了解：在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。
5.活在神的計劃中：祈願我們都能活在神的計劃中，正如耶利米先知所說：「窰匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作 。」，願我們都活在神的主權和計劃中。
阿Mo由危殆轉為嚴重
阿Mo爸爸李盛林牧師於中秋節分享阿Mo最新情況：「醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」
Mo爸希望港府尋真相
阿Mo爸爸指雖然作為父母很痛心和無奈，但總算也感到欣慰。過去一星期開始了第二階段的治療與復康，啟言也與我們分享他密密麻麻的「治療日程表 」，作為父母也會擔心他的身體負荷不到。阿Mo爸爸希望繼續尋找真相：「據報導，香港政府成立的『跨部門工作小組』預計於9月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。」
脫險經歷進程
28/7 意外當晚 頭部及頸部重創，進行第一次手術
李啟言（Mo）在MIRROR演唱會被大螢幕擊中，被送入伊利沙伯醫院ICU病房。有消息指傷勢嚴重，昏迷指數（CGS）是111，意即對刺激無睜眼反應、無任何說話反應及無任何運動反應。頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。已通宵進行過一次手術，包括修補受損的頸椎骨骼。但主辦單位之一的MakerVille行政總裁魯庭暉指：「阿Mo而家喺ICU，佢清醒嘅，佢可以同醫生溝通，正做一系列檢查，再check真啲。」
29/7 接受第二次大手術
接受第二次大手術，手術早上11時半至晚上7時半完成，惟其情況仍未有大改善，傷勢依然嚴重。
2/8 情況危殆，維生指數穩定
伊利沙伯醫院發言人8月2日表示，傷者現時仍然在該院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。
6/8 完成呼吸造口手術
消息指，阿Mo完成呼吸造口手術，惟暫時頸以下部位仍未能移動。
7/8 甦醒，能簡單與外界溝通
Mo爸李盛林牧師發出代禱信：「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。」女友So Ching留言：「Good Night! I miss you!」並加上加油的表情符號。
14/8 各項治療能按進度進行
阿Mo父親發代禱信：「啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。大家都開始掌握了溝通的技巧。」並感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧。
21/8 有輕微的進展
阿Mo父親發代禱信：「他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。」阿Mo父親希望，阿Mo的頸椎神經得到重造和康復，晚上不會因身體需要和變化影響睡眠，繼而無足夠精神應付另一天密集的治療。
23/8 情況危殆，維生指數穩定
伊利沙伯醫院發言人表示，阿Mo現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。
27/8 情況比預期進步，睡眠稍有改善
阿Mo父親指根據專家醫療團隊的診治，阿Mo的情況比預期進步，現時睡眠亦稍有改善。阿Mo父親希望，各方的醫療專家和護理可繼續幫助其運動神經和感知神經，最新的醫療方案亦可能幫助有所進展。
4/9 醫生說95%不能完全復原
阿Mo父親指：「不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著。 頸椎神經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。另需要長期配戴頸箍，以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。仍未能完全脫離呼吸機。」
5/9 危殆轉為嚴重，不用再插管
伊利沙伯醫院發言人指，阿Mo的情況已由危殆轉為嚴重，維生指數穩定，及不用再插管。
10/9 脫離呼吸機，已可說話
阿Mo現時已脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重，惟在無呼吸機的輔助下，或會引起痰液積聚而出現併發症。阿Mo父首次轉述了阿Mo說話：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」
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