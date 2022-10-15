阿Mo對生日應援燈箱感覺強烈 頸脊椎神經退腫 手臂肌肉有微醒跡象

阿Mo李啟言日前過了他的28歲生日，雖然要臥床度過，但他收到大家的海量祝福。其父李盛林牧師今晚透過好友繼續發出第12封代禱信，提到阿Mo看到自己的生日應援燈箱，感覺特別強烈。身體方面，阿Mo的頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象，繼續向好就是最好的生日禮物。