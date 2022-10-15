阿Mo對生日應援燈箱感覺強烈 頸脊椎神經退腫 手臂肌肉有微醒跡象
感謝為阿Mo慶生的所有人
來到阿Mo第12封代禱信，李盛林牧師多謝所有為阿Mo慶生的所有人，有心人的行動讓阿Mo感覺到很強烈的愛與連繫感。信中提到阿Mo的康復進展，李牧師先報喜，表示阿Mo的頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。
繼續禱告 記念 關懷 信望愛不止息
李盛林牧師 // 啟言Mo 代禱信12 (20221016)
感恩：
1. 五大洲的祝福
感謝來自五大洲（亞洲、美洲、大洋洲、歐洲和非洲）各界朋友及信徒，對啟言的祝福和禱告的掛念。
2. 生日祝福應援
感謝各有心人為啟言的生日所做的一切。啟言看到自己的應援燈箱，銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。
3. 微弱的醒覺
感謝神，頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。
4. 感謝醫療專家團隊
感謝醫療團隊對啟言悉心醫治和照顧，並陪同積極解決一關又一關的問題。以致啟言建立了對團隊醫療方案的信任及感受到他們對他的關愛。
代禱：
啟言最新狀況
1. 吞嚥反射神經
由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致啟言間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。
2. 移除氣管造口的掙扎
有望下週移除氣管造口，但掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。
3. 24小時躺在枕頭
上週摘下頸箍後的一個新適應，是動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部。頭部24小時躺平在枕頭上，對一個常人都困難，何況啟言呢！
MO 爸媽
1. Mo 爸媽的代入
a. 曾好幾次在躺平的位置代入啟言的姿勢，一段短時間已受不了，要將頭轉向另一個位置。但感受到啟言……
b. 每當無意中有年輕人出現在我面前，不期然目光就會落在他頸部的3，4節，心裡說：「啟言，你就是這個位置了，求主憐憫你。」
2. 11個星期開始的「另類人生」
做了牧師和教授40年，從沒有直接面對過傳媒和商界，更不知道娛樂界的文化，但藉著啟言這事件開闊了我的眼界，也因此更明白啟言平時所面對的是甚麼。
阿Mo因吸入性肺炎微燒
雖然阿Mo的頸脊椎神經有退消跡象，但其他方面出現了問題，由於吞嚥反射神經還未完全復原，間中把嚥下的水和流質飲料從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，阿Mo產生微燒亦令人擔心。本來阿Mo下周有望移除氣管造口，但若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，之前所做的一切都會打回原狀。阿Mo因為上週摘除頸箍後，動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部，要24小時躺平在枕頭上，對阿Mo來說都是一件很痛苦的事。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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