阿Mo突更新IG分享2段跳舞片 女友So Ching以1句回應抒發感受

舞蹈員阿Mo（李啟言）在紅館發生嚴重事故後，已經歷了兩年的治療，除了其父李盛林持續透過社交網分享其康復進展外，昨日（22日）深夜他更突然更新IG，分享了兩段跳舞片，而其女友So Ching亦有轉發並作出回應。

