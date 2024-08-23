阿Mo突更新IG分享2段跳舞片 女友So Ching以1句回應抒發感受
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舞蹈員阿Mo（李啟言）在紅館發生嚴重事故後，已經歷了兩年的治療，除了其父李盛林持續透過社交網分享其康復進展外，昨日（22日）深夜他更突然更新IG，分享了兩段跳舞片，而其女友So Ching亦有轉發並作出回應。
阿Mo更新IG回憶跳舞片 網民一齊打氣
昨日（22日）阿Mo在其IG限時動態中分享了兩段跳舞片，都是在2021年所拍下，其中一段是他與女友So Ching（蘇芷晴）共舞的片段。這兩段動態雖未附言，但已令網民頗為振奮，紛紛留言為阿Mo打氣：「加油阿Mo！！你好叻呀！」、「雖然治療嘅每一步都好艱難，但相信你一定得，係你身上見到好多奇蹟，未來都會順順利利，加油呀」、「Welcome back」、「你好堅強，祝福你情況不斷好轉」、「Nice！welcome back in IG」，So Ching亦有在IG轉發阿Mo跳舞的影片，並寫道：「Miss this..」抒發出對跳舞時阿Mo的想念之情。
阿Mo最新狀況上胸和前後臂感覺已大幅恢復
阿Mo於2022年7月在MIRROR紅館演唱會中遭遇嚴重事故，經過2年的治療後，阿Mo的康復進度似乎越來越好。阿Mo父親李盛林持續透過社交網分享其康復進程，最近他就透露阿Mo的上胸和前後臂的感覺已大幅恢復，手指的麻痺感也有所改善，恢復程度達到80至100%。
圖片來源：ig＠momo.lky資料或影片來源：原文刊於NewMonday