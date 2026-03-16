阿Mo成功「打爆」電動輪椅挑戰 So Ching一行為分手疑雲現轉機

MIRROR舞蹈員李啟言（阿Mo）自2022年紅館演唱會意外後，一直努力進行康復治療，最新進展令人鼓舞。父親李盛林牧師（MO爸）昨晚發出代禱信，透露阿Mo經過11週努力，成功征服電動輪椅操作，從最初只會向前衝撞牆，到現在連「泊車」都相當拿手。而備受關注的是，與阿Mo傳出分手疑雲的女友蘇芷晴（So Ching），再次為其代禱信按讚打氣，令外界猜測二人關係或現轉機。