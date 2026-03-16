阿Mo成功「打爆」電動輪椅挑戰 So Ching一行為分手疑雲現轉機
阿Mo征服電動輪椅挑戰 11週磨合終成功
MO爸在代禱信中詳細記錄阿Mo學習操作電動輪椅的過程，形容這是一場「人肉極限挑戰遊戲」。阿Mo年初開始從手動輪椅轉戰電動輪椅，初時只能執行「單一向前」指令，經常因不懂停車而直撞牆壁和門框。MO爸幽默地形容阿Mo用「最直接的方式『認識』了牆壁和門框」，但強調兒子抱著「不怕撞牆，只怕不敢向前」的心態繼續練習。經過11週的磨合期，阿Mo逐步掌握「前、後、左、右」四個方向的操控技巧，每一次微調都是「神經與機械最精密的對話」。
MO爸讚阿Mo「打爆」輪椅挑戰 連泊車都拿手
代禱信中最令人振奮的是，阿Mo現在不僅學會基本操作，連「泊車」技術都相當純熟。MO爸興奮地表示：「能把這台移動城堡穩穩地停在定點，真的就像遊戲裡那句最響亮的台詞──阿Mo，把電動輪椅的挑戰給『打爆』了！」他形容阿Mo現在能在人群中穿梭，在狹小縫隙中從容轉身，那種隨心所欲的感覺不僅是移動的自由，更是心靈的釋放。MO爸強調，真正的極限是靠信仰加給的力量來突破，真正的動力來自永不停歇的好奇心。
So Ching再為阿Mo按讚 分手疑雲現轉機
值得關注的是，早前因在Instagram個人簡介中移除阿Mo帳號而引發分手疑雲的So Ching，昨晚再次為阿Mo的代禱信按讚打氣。自分手傳聞爆發以來，So Ching一直有為阿Mo的近況更新按讚，包括今年2月阿Mo分享電動輪椅練習短片時，她同樣給予支持。這個舉動令外界猜測，二人關係或許並非如外界想像般決裂，反而可能正在低調維持聯繫。
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網民讚阿Mo堅強意志 為康復進展感動
阿Mo的康復進展在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言表達支持。「睇到阿Mo咁努力真係好感動，由撞牆到而家識泊車，呢個進步真係好大」、「MO爸每次嘅代禱信都好inspiring，阿Mo嘅堅強意志真係值得學習」、「希望阿Mo繼續加油，相信佢一定可以創造更多奇蹟」。不少網民亦留意到So Ching的按讚行為，「So Ching一直都有支持阿Mo，希望佢哋感情穩定」、「真愛就係咁，無論發生咩事都會默默支持」。