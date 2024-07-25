阿Mo康復情況良好 So Ching重拾狀態罕派泳裝福利獲大讚！

前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）於2022年宣布退出組合，盼將時間投放於照顧在MIRROR紅館演唱會中受傷的男友李啟言（阿Mo）。雖然退團至今So Ching都keep住喺社交平台分享日常，不過唔少網民都十分關注佢嘅狀態。不過最近阿Mo的父親，李盛林牧師就在代禱信中報喜，表示阿Mo的康復情況良好，肌肉反應亦逐漸恢復。日前So Ching就孖好友去沙灘嘆陽光與海灘，睇落狀態唔錯嘅So Ching亦獲唔少網民留言大讚！

