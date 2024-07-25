阿Mo康復情況良好 So Ching重拾狀態罕派泳裝福利獲大讚！
廣告
前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）於2022年宣布退出組合，盼將時間投放於照顧在MIRROR紅館演唱會中受傷的男友李啟言（阿Mo）。雖然退團至今So Ching都keep住喺社交平台分享日常，不過唔少網民都十分關注佢嘅狀態。不過最近阿Mo的父親，李盛林牧師就在代禱信中報喜，表示阿Mo的康復情況良好，肌肉反應亦逐漸恢復。日前So Ching就孖好友去沙灘嘆陽光與海灘，睇落狀態唔錯嘅So Ching亦獲唔少網民留言大讚！
So Ching泳照罕曬「小山丘」少女味濃
隨著阿Mo情況的好轉，So Ching似乎終於可以稍微放下心中的擔憂，她最近與一群好友前往沙灘，盡情放鬆。在這次的沙灘之旅中，So Ching不僅玩得不亦樂乎，還罕見地穿上泳裝，展現出她的好身材。「小山丘」清晰可見，她的皮膚在陽光下曬得紅彤彤的，同時她還自拍了幾張照片，展現出濃厚的少女風情。
網民個個大讚So Ching泳衣照超正「點解可以咁靚架」「點解可以咁靚架」「好索」「好天氣好心情」「福利啊」「咁先似夏天㗎嘛」「角度幾好」「晒身材」「好fit」
阿Mo基本生活肌肉活動有反應 手術縫合情況理想
阿Mo經過四星期的神經配對，基本生活所需的肌肉活動，漸漸有反應。李盛林牧師在20日發出的第104封代禱信中提到，自從四星期前開始的神經配對至今，基本生活所需的肌肉活動漸漸有反應，雖然力量尚未充足，但大腦正逐步學習如何控制。李父表示，看到原本因傷後無法動作的手腳，現在開始有了主動的動作反應，這整個過程讓他感到非常感動。「見證著傷後不能動的手腳，現在開始看似有主動的動作反應，整個過程異常感動。」他也提到，阿Mo已經拆除了手術釘子，傷口縫合情況理想，本周將安排首次手術後洗澡。
撰文：東方新地圖片來源：ig＠momo.lky、ig＠soching_nat