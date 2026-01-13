阿Sa認愛小10歲健身教練 8字霸氣回應甜到漏 男友曾現身派對洩感情進度

43歲阿Sa蔡卓妍今日現身尖沙咀出席手搖飲品活動，與阿嬌鍾欣潼難得合體，吸引過千粉絲到場支持。面對記者追問緋聞男友健身教練林俊賢的感情狀況，阿Sa竟然霸氣回應「其實可以刪除緋聞兩個字」，正式認愛這位小她10歲的型男教練！這段姊弟戀終於浮出水面，令一眾粉絲既驚喜又好奇，究竟這對相差10年的情侶是如何發展出這段戀情？