阿Sa認愛小10歲健身教練 8字霸氣回應甜到漏 男友曾現身派對洩感情進度
阿Sa霸氣認愛刪除緋聞二字
Twins相隔一年再度在香港合體出席公開活動，雖然活動只招待200名粉絲，但現場卻吸引過千粉絲到場支持，場面墟冚。阿Sa大騷長腿狀態極佳，當記者問到早前生日派對緋聞男友企正C位是否奠定位置時，阿Sa毫不避忌地表示「其實可以刪除緋聞兩個字」，大方承認與健身教練林俊賢的戀情。她更笑言受男友影響養成行山的興趣，感覺健康不少，當被問到是否有些「幸福肥」時，阿Sa甜爆回應「好幸福囉，肥唔肥就不講啦」。
林俊賢C位現身生日派對洩戀情進度
回顧阿Sa去年的生日派對，健身教練林俊賢獲安排站在C位，當時已引起外界猜測二人關係非一般。林俊賢除了是健身中心創辦人外，還是關智斌的健身教練，與圈中人關係稔熟。阿Sa直認現時感情穩定，覺得開心便可以，顯示這段戀情已發展得相當成熟。據悉二人低調相戀數月，早前更被拍到一起觀看林家謙演唱會，行為親密。
共養貓貓Boo意外洩露戀情蛛絲馬跡
令二人戀情曝光的關鍵竟然是一隻貓貓！阿Sa上月為愛貓嚦咕搞生日會時，同時宣布屋企多了兩位新成員「🐶芝麻妹妹同🐱阿Boo妹妹」。眼利網民發現，林俊賢早在7月時已在限時動態曬過自己與Boo的合照，並寫道「And Yes, I got a cat. Her name is Boo」。容祖兒當時留言「踏入年底你屋企真係喜事多籮籮❤️❤️❤️」，似乎早已知情好姊妹的戀情發展。
告別石恆聰開展姊弟戀新篇章
阿Sa自與「百億富三代」石恆聰分手後，一度傳出二人復合消息，但去年她身邊出現林俊賢這位型男後，新戀情逐漸浮現。與前男友石恆聰的豪門戀情不同，今次阿Sa選擇了年輕她10歲的健身教練，這段姊弟戀顯然讓她感到更加自在和幸福。阿Sa作為林俊賢的健身客戶，二人從師生關係發展成戀人，過程相當浪漫。
網民熱議姊弟戀祝福聲不絕
阿Sa正式認愛的消息一出，網民紛紛留言祝福這對新情侶。有網民表示「阿Sa終於找到真愛了，看她笑得這麼甜就知道很幸福」，也有粉絲讚賞「年齡不是問題，最重要是真心相愛」。不過也有聲音質疑「姊弟戀能否長久」，但更多網民認為「只要開心就好，支持阿Sa的選擇」。這段相差10年的戀情究竟能否開花結果，相信是不少粉絲關注的焦點。