阿Sir早晨｜大台青春劇第三彈 白面古天樂與宣萱初合作 硬撼爆紅黎明

繼《撻出愛火花》和《當四葉草碰上劍尖時》之後，無綫將繼續在翡翠台凌晨時段重播經典青春劇，其中由天王黎明和古天樂主演的校園青春劇《阿Sir早晨》，就將於7月5日（周一）起在無綫凌晨時段重播，劇中有當年仍然青靚白淨的古天樂，以及當年紅透半邊天的黎明，一齊爭奪初出道時的李綺虹！

文：東方新地｜圖：TVB宣傳海報及影片截圖、新傳媒圖片庫