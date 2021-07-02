阿Sir早晨｜大台青春劇第三彈 白面古天樂與宣萱初合作 硬撼爆紅黎明
文：東方新地｜圖：TVB宣傳海報及影片截圖、新傳媒圖片庫
《阿Sir早晨》重溫嫩口黎明、古天樂
《阿Sir早晨》這部校園青春劇在1994年拍攝及首播，距離現在足足27年前，放在如今這部劇集卡士十分勁，男角方面有天王黎明、古天樂、羅家英、雷宇揚，仲有已故黃霑和羅文等，女角方面則有李綺虹、宣萱、張慧儀，客串的亦有林家棟，而學生方面就有吳家樂同戴耀明！原來《阿Sir早晨》是黎明主演的最後一部無綫劇，當年27歲的他更為劇集獻唱了主題曲〈陽光〉及插曲〈情緣〉。
此外《阿Sir早晨》由徐遇安監製，其後他也監製過無綫不少人氣劇，包括《真情》、《十月初五的月光》、《皆大歡喜》、《溏心風暴3》等，去年他更轉戰ViuTV，監製了劇集《地產仔》。
古天樂在1993年簽入無綫，初入行已備受力捧，《阿Sir早晨》是他在無綫拍的第二部劇集，當年23歲時的他在劇中擔任男二，夥拍當時已爆紅的黎明，飾演黎明好友，被搶走女友李綺虹後，成為黎明細妹男友。
24歲李綺虹處女作
除了男主角黎明和古天樂外，現在已隱退的女主角李綺虹、已升呢做視后的宣萱以及成為一代性感Icon的張慧儀等女角，在27年前的青澀樣亦值得大家去重溫。原來當年《阿Sir早晨》是李綺虹在1994年奪得港姐季軍及最受傳媒歡迎獎後首部主演的無綫劇，翌年她在《神鵰俠侶》中飾演郭襄，成為她其中一部代表作，之後她又先後演出過《金枝玉葉2》、《神偷諜影》等電影，連續兩年獲提名香港電影金像獎最佳女配角，可惜未能獲獎，到2004年結婚後她更開始淡出幕前，到2012年12月她正式約滿離開無綫，後於加拿大皇家內陸醫院任職精神科護士。
1992年22歲的宣萱在修畢倫敦帝國學院材料工程學學士課程後返港，並加入無綫，原本只擔任節目《K-100通訊站》的主持工作，到翌年已開始獲安排拍攝多部劇集，到1999年，她更憑與古天樂主演的劇集《刑事偵緝檔案IV》奪得視后大獎。在《阿Sir早晨》中，她飾演黎明的青梅竹馬兼同事，暗戀黎明的同時也經常勉勵對方。
當年代表馬來西亞怡保區參選國際華裔小姐入行的張慧儀，原來初入行已被安排飾演邪花角色，劇中她原本飾演黎明的女友，但在因貪幕虛榮而和黎明分手後，竟然走去拍三級片，成功一砲而紅，之後被富商包養。
劇中仲有吳家樂和戴耀明扮演學校學生，但當年其實他們都已經22歲，與飾演學校社工的李綺虹只相差兩歲。
此外這部劇集是羅文首部電視劇作品，原本他只是客串演出其中一集，但之後他向導演自薦，將其客串演出的角色修改為主要角色之一，而黃霑則在劇中飾演黎明的風流阿爸。