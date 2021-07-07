阿Sir早晨｜童星出身林芷筠由拍劇轉做配音 繼承爸爸林保全衣缽

由天王黎明主演的無綫劇《阿Sir早晨》最近在深宵時段重播，除了黎明和古天樂、宣萱等一眾主角外，校園中飾演學生妹宋美詩的林芷筠（Safina）亦勾起大家不少回憶，原來她自13歲便入行做童星，在90年代拍過多部劇集，包括《阿Sir早晨》、《再見亦是老婆》、《烈火雄心》等，主要都係做細妹或女兒等角色，但由20歲開始她便轉型到幕後，繼承爸爸林保全衣缽，成為了一個專業配音員！

撰文：東方新地｜圖片：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫