阿Sir早晨｜童星出身林芷筠由拍劇轉做配音 繼承爸爸林保全衣缽
由天王黎明主演的無綫劇《阿Sir早晨》最近在深宵時段重播，除了黎明和古天樂、宣萱等一眾主角外，校園中飾演學生妹宋美詩的林芷筠（Safina）亦勾起大家不少回憶，原來她自13歲便入行做童星，在90年代拍過多部劇集，包括《阿Sir早晨》、《再見亦是老婆》、《烈火雄心》等，主要都係做細妹或女兒等角色，但由20歲開始她便轉型到幕後，繼承爸爸林保全衣缽，成為了一個專業配音員！
撰文：東方新地｜圖片：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫
林芷筠 幕前拍劇
《阿Sir早晨》中有眾多搶眼的主角，包括當年已爆紅的黎明，以及初入行時的古天樂、宣萱、李綺虹等，但其實劇中一班年輕學生哥和學生妹都好熟口熟面，當中除了吳家樂和戴耀明外，仲有在90年代拍過不少劇集的林芷筠，原來她是已故叮噹配音員林保全的女兒！
今年41歲的林芷筠13歲時與TVB簽約做童星，首部有份演出的電視劇作品是1994年7月的《婚姻物語》。同年10月，《阿Sir早晨》和《再見亦是老婆》同期首播，林芷筠除了在《阿Sir早晨》飾演學生妹宋美詩外，亦於《再見亦是老婆》飾演姜大衛和陳秀雯的女兒于仲文，角色入屋令人留下深刻印象。
1998年拍攝劇集《烈火雄心》時，林芷筠已正式簽約做演員，當時她只是18歲，雖然年輕，但演技並不生硬造作，與一眾資深演員對戲完全無格格不入，好入戲。
退居幕後做配音員
然而，林芷筠隨後於2001年決定離開幕前，轉做幕後，嘗試配音員的工作。轉行原因，是因為林芷筠擔心自己於幕前的發展未如理想，加上行內知名配音員父親林保全提議她去配音室學配音，於是便把心一橫嘗試幕後工作。
一般入職配音員的新人都要看別人配音半年至九個月才有可能親身埋位配音，林芷筠幸運地因一位配音員有事未能出上班而被叫頂上，從而正式踏上配音員之路，成功與爸爸林保全成為同事。
林芷筠曾於訪問中表示：「工作上，以爸爸為目標會有很大壓力，因為不可能有第二個叮噹，我只希望不令別人失望，相信這樣，爸爸就滿足了。」即使爸爸已於2015年離逝，但林芷筠依然在為配音界努力。