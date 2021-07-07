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阿Sir早晨｜童星出身林芷筠由拍劇轉做配音 繼承爸爸林保全衣缽

東方新地 - 娛聞

由天王黎明主演的無綫劇《阿Sir早晨》最近在深宵時段重播，除了黎明和古天樂、宣萱等一眾主角外，校園中飾演學生妹宋美詩的林芷筠（Safina）亦勾起大家不少回憶，原來她自13歲便入行做童星，在90年代拍過多部劇集，包括《阿Sir早晨》、《再見亦是老婆》、《烈火雄心》等，主要都係做細妹或女兒等角色，但由20歲開始她便轉型到幕後，繼承爸爸林保全衣缽，成為了一個專業配音員！

撰文：東方新地｜圖片：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫

林芷筠 幕前拍劇

《阿Sir早晨》中有眾多搶眼的主角，包括當年已爆紅的黎明，以及初入行時的古天樂、宣萱、李綺虹等，但其實劇中一班年輕學生哥和學生妹都好熟口熟面，當中除了吳家樂和戴耀明外，仲有在90年代拍過不少劇集的林芷筠，原來她是已故叮噹配音員林保全的女兒！

林芷筠在《阿Sir早晨》中飾演學生妹宋美詩。（圖片來源：TVB）
林芷筠在《阿Sir早晨》中飾演學生妹宋美詩。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

今年41歲的林芷筠13歲時與TVB簽約做童星，首部有份演出的電視劇作品是1994年7月的《婚姻物語》。同年10月，《阿Sir早晨》和《再見亦是老婆》同期首播，林芷筠除了在《阿Sir早晨》飾演學生妹宋美詩外，亦於《再見亦是老婆》飾演姜大衛和陳秀雯的女兒于仲文，角色入屋令人留下深刻印象。

《再見亦是老婆》可說是林芷筠在幕前的成名作。（圖片來源：TVB）
《再見亦是老婆》可說是林芷筠在幕前的成名作。（圖片來源：《再見亦是老婆》劇照）
之後林芷筠又拍過《天地男兒》、《妙手仁心》和《刑事偵緝檔案》系列等劇集。（圖片來源：TVB）
之後林芷筠又拍過《天地男兒》、《妙手仁心》和《刑事偵緝檔案》系列等劇集。（圖片來源：TVB）

1998年拍攝劇集《烈火雄心》時，林芷筠已正式簽約做演員，當時她只是18歲，雖然年輕，但演技並不生硬造作，與一眾資深演員對戲完全無格格不入，好入戲。

烈火雄心
林芷筠在《烈火雄心》中飾演主角沈碧瑤（關詠荷飾）的妹妹沈碧霞。（圖片來源：TVB）
烈火雄心
（圖片來源：TVB）
阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
林芷筠在《烈火雄心》中戲份頗多。（圖片來源：）
阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
（圖片來源：TVB）

退居幕後做配音員

然而，林芷筠隨後於2001年決定離開幕前，轉做幕後，嘗試配音員的工作。轉行原因，是因為林芷筠擔心自己於幕前的發展未如理想，加上行內知名配音員父親林保全提議她去配音室學配音，於是便把心一橫嘗試幕後工作。

阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
林芷筠在2009至2017年間曾入職無綫做配音，現在則是自由身配音員。轉職幕後的林芷筠未有現身幕前，直至2015年父親林保全喪禮上才公開亮相。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
林芷筠的配音代表作之一為《喜羊羊與灰太狼》內的「懶羊羊」。（圖片來源：TVB）

一般入職配音員的新人都要看別人配音半年至九個月才有可能親身埋位配音，林芷筠幸運地因一位配音員有事未能出上班而被叫頂上，從而正式踏上配音員之路，成功與爸爸林保全成為同事。

林芷筠已跟隨父親林保全步伐，成為配音員多年。（圖片來源：TVB）
林芷筠已跟隨父親林保全步伐，成為配音員多年。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

林芷筠曾於訪問中表示：「工作上，以爸爸為目標會有很大壓力，因為不可能有第二個叮噹，我只希望不令別人失望，相信這樣，爸爸就滿足了。」即使爸爸已於2015年離逝，但林芷筠依然在為配音界努力。

阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
保全叔爲叮噹配音三十多年，是幾代觀眾的集體回憶。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
阿Sir早晨｜林芷筠幕前拍劇變幕後配音員 機緣巧合繼承爸爸林保全！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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