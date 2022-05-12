360秒人生課堂｜棟篤笑阿V分享印度裔爆笑遭遇 家住半山無奈面對種族歧視

《360秒人生課堂》有印度裔的阿V分享他的故事。在香港土生土長的阿V（Vivek Mahbubani）會講流利廣東話，以棟篤笑娛樂大家。笑聲背後，他不時承受文化差異的無奈對待。阿V勇於面對根深蒂固的種族偏見，以愛兼容不同膚色的和諧；嘉賓河國榮也分享了類似遭遇⋯⋯