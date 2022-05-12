360秒人生課堂｜棟篤笑阿V分享印度裔爆笑遭遇 家住半山無奈面對種族歧視
呢位印度人叫做Vivek Ashok Mahbubani（音：we wet阿叔 媽保班lee，人稱V叔），強項係玩中文美式棟篤笑（即1場10分鐘棟篤笑show內，每分鐘需要出現6-7個笑位）。
《360秒人生課堂》印度裔阿V大談種族歧視
呢個喺香港土生土長嘅印度人今年快踏入40歲，讀拔萃但自細受歧視，最叻玩自殘（自我挖苦呀）……09年頭成功突圍，佢喺YouTube嘅搞笑騷點擊率有40萬人次，比林海峰《踎低噴飯》嘅11萬重勁！
早在現身《360秒人生課堂》之前，阿V在09年曾經每逢星期五、六，都喺Soho區開show，個個追睇， 連Citibank都搵佢拍廣告，港台又過搵佢主持《香港故事》。佢嘅自嘲、逆境自強、歡樂爛gag，話俾香港人知，逆境都要開心快樂！
中學讀拔萃男書院 阿V點睇香港人？
阿V星中學年代就讀拔萃男書院，佢已經感受到香港人鍾意人人鬥叻鬥大話，佢仔讀書時，已經被人勁玩，感受到香港人嘅蠱惑底！
「我喺中學年代已經勁被香港人玩，讀Form 3嗰年，有個死黨叫我同佢考試齊齊唔好溫書，點知一派卷，佢好高分，又話自己係好彩撞啱。實情係佢踩低我呢個差仔，當我傻咩！之後連friend都冇得做！」哈哈哈！搞笑V星覺得香港人勢利又聰明，最識保護自己！
遇花心女友！同港女拍拖睇清對方
阿V話香港女仔好現實，最鍾意騎牛搵馬，飛仔唔使本！
「我呢啲黑掹掹嘅差仔，冇得學人媾女！型鬼佬先有！喺04年曾經同個港女拍拖， 一直好好哋，有日食完飯俾晒錢，佢發SMS俾我，話：『This is not I’m looking for！』佢啲friends話佢最鍾意一腳搭兩船，最冧有錢仔！」阿V話稍為靚啲嘅港女，最buy靚仔同有錢仔，同港女天長地久?佢點都唔信！
笑港男扮型！有錢冇涵生活喺香港，阿V亦見盡有錢冇內涵嘅港男，身邊朋友個個住半山，大部分係有錢仔，但愛扮型，不過就超冇內涵！
「港男好好笑！唱K時有女仔喺度，會扮深情唱情歌，好似以前古巨基首〈愛與誠〉，人人爭唱『做隻貓做隻狗不做情人』，邊唱邊望住對方或眯起眼扮震音，其實咪又係echo effect，有錢仔好多唔係想像中咁有內涵。」唔識學港男交戲，亦令阿V長時間冇拖拍！
搭港鐵無人敢埋身
港人太緊張！要識放鬆皮膚黑掹掹，搭港鐵時，飽受香港人歧視！
「港鐵一排6個位，我坐喺最中間，身邊係唔會有港人敢坐埋嚟，驚我有咖喱味，當我係恐布分子，唉！由細到大都慣咗咁啦！」阿V重話，香港人最鍾意講大話掩飾自己！「有次我打電話俾條友，佢明明喺toilet屙緊屎，但佢就話自己搭緊，不過我又聽到沖廁聲，佢重要吹水，話部係有水聲！哈哈！」佢話香港人唔使下下死撐，做人放鬆啲先開心啲。
阿V會考24分遇上爛英文警察
阿V，一身街頭look，睇落似足band友，港產式警察夜晚街頭必查問的名單，有次就遇上激爛英文差人。
「有次被個差佬check ID card，一見我個名，死火，唔識讀。亂拼之下叫我Mohamme（穆罕默德），又用英文問我：『From where are you are come？』英文超爛都算，大佬，咪當我係恐怖分子、黑工，咁我咪同佢講番廣東話，但佢又唔領情，我講英文又鬧我，大佬，我會考24分，英文攞A！」
阿V話，自此之後再被警察查身分證，最鍾意講番「from where are you are come」嚟串番啲警察！佢話香港人最鍾意睇外表，連警察都係！哈哈！咁又係，如果嗰個差佬知道阿V其實係住半山，被查問機會實會減少。
爆笑！印度表哥教Yoga
另一個爛gag，就係阿V試過喺街被sell瑜伽課程！
「有次行尖沙咀被一個香港人sales派傳單問我做唔做瑜伽，我心諗你問1個印度人做唔做瑜伽？都幾搞笑喎！但我有時間，又睇下佢點sell！點知佢一開口就話做瑜伽可以將腳擺喺頭度，又會教點呼吸！頂，我點呼吸唔係要你教呀！最正係佢show張瑜伽導師相出嚟，話保證係正宗印度Yoga，點知相入面幅相就係我喺香港嘅表哥，哈哈哈！」個故事都係想講，香港人印度人一樣咁醒，只要諗下計，一樣搵到銀。所以逆境牛年，大家諗下計，一定可以抗海嘯狂搵銀！
阿V遇靚女sales！幽默挑逗
「有次我入I.T買衫，啲sales一見我就唔敢行嚟埋sell我，驚要講英文嘛！冇幾耐有個行埋嚟同我講：『Accuse me（中文解控告）can I held（擁有） you？
』咁我一聽到咁爛咪同佢講， I won’t accuse you, but you may hold me，即係話我唔會告你，但你可以擁有我！」阿V話因為個sales係靚女囉！哈哈哈！
終極！賺300萬美金退休
家住中環半山柏道嘅阿V，家底富庶，因為佢老爸有錢，但佢想有啲骨氣，唔靠屋企人，目標係35歲前賺到300萬美金退休！
「我計過300萬美金，每個月至少有2萬利息，咁起碼我養得起自己，唔使family擔心。不過錢都係其次，最重要係完成我嘅夢想，鍾意就搞啲棟篤笑，或freelance做設計網頁，自己話晒事。至於老婆，唔強求喇！我唔mind佢一定要識整咖喱或者係鬼妹，最緊要夠獨立，character isvery important for me！」
起底！阿V最勁玩freestyle
阿V嘅成名地，就係中環伊利近街嘅Take Out Comedyclub，呢度每個禮拜都有棟篤笑比賽同表現，阿V就係喺度參加咗中文版嘅棟篤笑比賽，攞過冠軍，重被選為「The Funniest Person in HK」，之後佢擺咗自己嘅片段上YouTube，就咁紅咗！