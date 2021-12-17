除夕騷｜郭富城隔岸硬撼MIRROR 斥資3,000萬出奇招吸觀眾 網民：好老土
由香港旅遊發展局於今年復辦除夕（31/12）倒數活動「香港跨年倒數演唱會」取代除夕倒數煙花匯演，最後由ViuTV投得製作權，當晚仲會有MIRROR做嘉賓。雖然傳聞TVB在此騷爭輸畀ViuTV，但原來TVB又已經加盟另一個除夕騷，而且聲勢浩大有郭富城撐場，同一時間打正對台，仲出奇招送車送電話吸客，兩騷硬撼！
文：東方新地｜圖：MIRROR IG、NEW TV Facebook、連登討論區截圖
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MIRROR閃爆西九文化區-20萬人爭3000個位
「香港跨年倒數演唱會」於九龍西九文化區藝術公園共設3,580個位座位，表演嘉賓包括有海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、 MIRROR全員12人（姜濤、Anson Lo、Edan、Jeremy、Stanley等）、香港管弦樂團等也將同場演出。不過此騷不設賣飛，3,000張門票以抽籤形式派發，據報道稱超過20萬人參加抽獎，入場更採用實名制，可謂一票難求！
NEW TV斥資3,000萬做騷打對台，重金禮聘郭富城做表演嘉賓
抽唔中MIRROR飛嘅人都唔使咁失望，因為今年對面岸亦都有另一個除夕倒數騷，由NEW TV主辦，TVB亦有份參與、於中環海濱活動空間亦都有大型活動《2021美麗的夜香港跨年演唱會》。而且嘉賓陣容非常誇張，包括天王郭富城、周慧敏、李克勤、林子祥、曾比特以及SupperMoment等，而且設有16,000個座位，齋論人數已經完勝對岸！
送車送電話-出奇招吸觀眾
而中環呢邊除咗以卡士同人數完勝之外，活動同噱頭亦唔少！唔止設有價值$12,000的豪華VIP座位之外，入場觀眾更可以憑票尾參加大抽獎，獎品包括名車及手機，而門票收益扣除成本後將撥捐「香港現場演出及製作行業協會」，用作幫助疫情下沒有工作和收入的業內人士。至於表酒方面，歌手勁歌熱舞當然唔少得，仲會有無人機匯演及煙花，補足今年旅發局冇煙花放嘅缺撼。無論陣容、場面都堪稱香港史上最誇跨年騷。