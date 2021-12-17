除夕騷｜郭富城隔岸硬撼MIRROR 斥資3,000萬出奇招吸觀眾 網民：好老土

由香港旅遊發展局於今年復辦除夕（31/12）倒數活動「香港跨年倒數演唱會」取代除夕倒數煙花匯演，最後由ViuTV投得製作權，當晚仲會有MIRROR做嘉賓。雖然傳聞TVB在此騷爭輸畀ViuTV，但原來TVB又已經加盟另一個除夕騷，而且聲勢浩大有郭富城撐場，同一時間打正對台，仲出奇招送車送電話吸客，兩騷硬撼！