陰目偵信｜Dee哥承諾票房5千萬即被錫前列腺 193強調好認真：屎都食過啦

早前Dee哥（何啟華）曾在ViuTV節目《ERROR暑期自作業》中被醫生檢查前列腺，證實其前列腺好健康，日前ERROR四子出席英皇電影《陰目偵信》首映禮，就再度講到Dee哥前列腺的話題，Dee哥仲答應如果票房達到5,000萬，會讓三位隊友193（郭嘉駿）、保錡同肥仔（梁業）親吻其前列腺！