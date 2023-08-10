陰目偵信｜Dee哥承諾票房5千萬即被錫前列腺 193強調好認真：屎都食過啦
《陰目偵信》Dee哥解釋「親吻前列腺」承諾由來
ERROR四子接受訪問時，講到「親吻前列腺」這個承諾的由來，Dee哥就解釋是之前在錄影《爆谷一周》時講的（這集將於本周六8月12日播出），但當時只是出於鬥氣，今日再講就好認真，不過他直言好有信心，認為以港產片來講5,000萬係好難達成，193立即在旁表示願意降低標準：「4,000萬我哋就錫阿Dee前列腺！」
193企圖降低票房標準被拒
Dee哥即時拒絕，並反建議：「不如4,000萬你哋3個露前列腺，我錫啦！」193和保錡即堅決拒絕，193更再度提出降低標準：「3,000萬阿Dee都會攞前列腺出嚟，但我哋唔錫，淨係叫佢攞出嚟！」但被Dee哥堅拒表示：「唔會，冇啲咁嘅事！」
193強調好認真：屎都食過啦！
訪問期間肥仔封Dee哥為「前列腺哥」，Dee哥反擊指會以主觀鏡頭拍攝他們錫前列腺：「佢哋完全誤會晒，個鏡頭係影佢哋點錫我個前列腺，而唔係影到我前列腺點樣畀佢哋錫。」保錡則指這是票房暗黑兵法，更指5,000萬就可以睇到Dee哥前列腺，仲要係起勢舐同錫，好抵。193就強調唔係講笑：「舔之嘛！屎都食過啦！有咩未試過，無所謂！」
193質疑Dee哥被檢查前列腺後轉「基」
此外講到同Dee哥夾份開食肆的MIRROR成員Alton（王智德）日前在社交網公開「通緝」Dee哥，要求他應機，肥仔即踢爆Dee哥長期唔覆機，193更指：「有時話同個靚女出嚟佢都唔出，唔知係咪前列腺檢查完轉咗性取向。」Dee哥就話活動前已經回電了Alton，又笑言除了睇劇本會即覆外，向來都不會回覆三位隊友。
保錡為續集改定名
訪問中193話見到投資係1,100萬，好擔心電影回唔到本，又講到監製承諾有2,000萬票房會開續集，希望做到好似《陰陽路》系列一樣：「因為電影係網絡小說改編，原著仲有好多篇唔同故仔，所以可以長拍長有，如果票房好嘅話，拍到《陰目偵信》4567都得。」保錡更為續集改定名，包括有《陰濕偵信》、《陰目再偵信》、《陰目係咁偵信》等，可以不停延伸下去。
周家怡拒為電影票房曬線
周家怡就笑指ERROR四子拍戲期間經常口花花撩女仔，郭思更爆四子經常向周家怡「求包養」，保錡仲專向事業型女士埋手，周家怡解釋：「佢哋見一個就求一個，我都唔明點解以為我有錢，我仲要還Loan，係咪想幫我還？」又笑指自己冇前列腺，只有坑，但不會騷出來，如果票房有5,000萬，亦只可以騷髮線，郭思就表示可以考慮騷事業線。阿正就指在片中跟肥仔有借位親吻的鏡頭，笑言若有更多戲份，不介意真錫。
即睇ERROR訪問片段：
睇埋《陰目偵信》終極預告：
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