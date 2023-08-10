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陰目偵信｜Dee哥承諾票房5千萬即被錫前列腺 193強調好認真：屎都食過啦

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早前Dee哥（何啟華）曾在ViuTV節目《ERROR暑期自作業》中被醫生檢查前列腺，證實其前列腺好健康，日前ERROR四子出席英皇電影《陰目偵信》首映禮，就再度講到Dee哥前列腺的話題，Dee哥仲答應如果票房達到5,000萬，會讓三位隊友193（郭嘉駿）、保錡同肥仔（梁業）親吻其前列腺！

陰目偵信 《陰目偵信》於今日8月10日開始上映，加上8月10日是Dee哥的33歲生日，喜上加喜！
《陰目偵信》於8月10日開始上映，加上8月10日是Dee哥的33歲生日，喜上加喜！（圖片來源：IG@yuminvestigation_movie）

《陰目偵信》Dee哥解釋「親吻前列腺」承諾由來

ERROR四子接受訪問時，講到「親吻前列腺」這個承諾的由來，Dee哥就解釋是之前在錄影《爆谷一周》時講的（這集將於本周六8月12日播出），但當時只是出於鬥氣，今日再講就好認真，不過他直言好有信心，認為以港產片來講5,000萬係好難達成，193立即在旁表示願意降低標準：「4,000萬我哋就錫阿Dee前列腺！」

陰目偵信 拍過1億票房電影《毒舌大狀》的Dee哥，拒絕為票房孭飛，強調：「票房係ERROR團隊共同承擔嘅責任！」
拍過1億票房電影《毒舌大狀》的Dee哥，拒絕為票房孭飛，強調：「票房係ERROR團隊共同承擔嘅責任！」（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
陰目偵信 《陰目偵信》中Dee哥首次擔正做電影男主角，也是ERROR首部合體主演的電影。
《陰目偵信》中Dee哥首次擔正做電影男主角，也是ERROR首部合體主演的電影。（圖片來源：YouTube@英皇電影 Emperor Motion Pictures – Official）

193企圖降低票房標準被拒

Dee哥即時拒絕，並反建議：「不如4,000萬你哋3個露前列腺，我錫啦！」193和保錡即堅決拒絕，193更再度提出降低標準：「3,000萬阿Dee都會攞前列腺出嚟，但我哋唔錫，淨係叫佢攞出嚟！」但被Dee哥堅拒表示：「唔會，冇啲咁嘅事！」

陰目偵信 Dee哥的新花名「磨轆西瓜」，被指和他這日的衣著襯到絕，一樣係綠色同紅色。
Dee哥的新花名「磨轆西瓜」，被指和他這日的衣著襯到絕，一樣係綠色同紅色。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

193強調好認真：屎都食過啦！

訪問期間肥仔封Dee哥為「前列腺哥」，Dee哥反擊指會以主觀鏡頭拍攝他們錫前列腺：「佢哋完全誤會晒，個鏡頭係影佢哋點錫我個前列腺，而唔係影到我前列腺點樣畀佢哋錫。」保錡則指這是票房暗黑兵法，更指5,000萬就可以睇到Dee哥前列腺，仲要係起勢舐同錫，好抵。193就強調唔係講笑：「舔之嘛！屎都食過啦！有咩未試過，無所謂！」

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193曾在節目《花姐ERROR遊》中，被清水健親手餵食屎，之後193表示終於食到屎，人生冇咩做唔到。（圖片來源：《花姐ERROR遊》截圖）
陰目偵信 電影官方IG就搞笑問：「究竟錫前列腺嗰個慘啲定被錫嘅慘啲？」
電影官方IG就搞笑問：「究竟錫前列腺嗰個慘啲定被錫嘅慘啲？」（圖片來源：IG@yuminvestigation_movie）

193質疑Dee哥被檢查前列腺後轉「基」

此外講到同Dee哥夾份開食肆的MIRROR成員Alton（王智德）日前在社交網公開「通緝」Dee哥，要求他應機，肥仔即踢爆Dee哥長期唔覆機，193更指：「有時話同個靚女出嚟佢都唔出，唔知係咪前列腺檢查完轉咗性取向。」Dee哥就話活動前已經回電了Alton，又笑言除了睇劇本會即覆外，向來都不會回覆三位隊友。

陰目偵信 Dee哥早前在《ERROR暑期自作業》中，被醫生檢查前列腺。
Dee哥早前在《ERROR暑期自作業》中，被醫生檢查前列腺。（圖片來源：《ERROR暑期自作業》截圖）
陰目偵信 Dee哥事後表示感覺「好似屙咗條好長嘅屎囉」。
Dee哥事後表示感覺「好似屙咗條好長嘅屎囉」。（圖片來源：《ERROR暑期自作業》截圖）

保錡為續集改定名

訪問中193話見到投資係1,100萬，好擔心電影回唔到本，又講到監製承諾有2,000萬票房會開續集，希望做到好似《陰陽路》系列一樣：「因為電影係網絡小說改編，原著仲有好多篇唔同故仔，所以可以長拍長有，如果票房好嘅話，拍到《陰目偵信》4567都得。」保錡更為續集改定名，包括有《陰濕偵信》、《陰目再偵信》、《陰目係咁偵信》等，可以不停延伸下去。

陰目偵信 四子表示會不停謝票去谷票房，193更指花80蚊便可以見到ERROR，十分超值。
四子表示會不停謝票去谷票房，193更指花80蚊便可以見到ERROR，十分超值。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

周家怡拒為電影票房曬線

周家怡就笑指ERROR四子拍戲期間經常口花花撩女仔，郭思更爆四子經常向周家怡「求包養」，保錡仲專向事業型女士埋手，周家怡解釋：「佢哋見一個就求一個，我都唔明點解以為我有錢，我仲要還Loan，係咪想幫我還？」又笑指自己冇前列腺，只有坑，但不會騷出來，如果票房有5,000萬，亦只可以騷髮線，郭思就表示可以考慮騷事業線。阿正就指在片中跟肥仔有借位親吻的鏡頭，笑言若有更多戲份，不介意真錫。

陰目偵信 周家怡話唔會學Dee哥為票房曬線。
周家怡話唔會學Dee哥為票房曬線。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

即睇ERROR訪問片段：

睇埋《陰目偵信》終極預告：

陰目偵信 《陰目偵信》8月10日開始上映！
《陰目偵信》8月10日開始上映！（圖片來源：《陰目偵信》海報）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yuminvestigation_movie、YouTube@英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official、YouTube@Viu1 HK、《花姐ERROR遊》截圖資料或影片來源：YouTube@英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official、YouTube@Viu1 HK

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