三命劇情｜41歲陳佩思演技脫胎換骨 與胡定欣同期 曾主持TVB《至叻小人類》
三命｜41歲陳佩思演技有感染力獲好評
現年41歲的林寶燕，在ViuTV劇集《三命》中飾演男主角駱澤信的媽媽，角色單純而刻苦，滿心為兒子著想，展現出溫暖的好媽媽形象。她感染力十足的演出，贏得網民一致大讚演技出色！
曾主持TVB《至叻小人類》 與胡定欣為同期同學
陳佩思的演藝生涯始於TVB的第18期藝員訓練班，與她同期的還有胡定欣和黎諾懿等人。畢業後，她主要擔任兒童節目的主持人，如《至Net小人類》、《放學ICU》和《問問Master Joe》等，雖然偶爾會出演電視劇，但她的角色多半局限於較小的配角。離開TVB後，她曾短暫加入香港電視HKTV，但因為該台未能開台，她的演藝生涯再次面臨挑戰。
陳佩思娓娓道來入行往事 從試鏡魔術到主持兒童節目 曾廣平箴言終身銘記
陳佩思回顧其演藝生涯之初，娓娓道出難忘經歷。她提及自第18期藝員訓練班畢業時，正逢兒童節目全面革新，她有幸獲得試鏡主持的機會。當時，她拜會監製曾廣平，會面室內尚有導演Amy與辣椒在場。監製問及她的興趣與專長，她坦言喜愛羽毛球。隨後，她進入錄影廠試鏡，特意準備了幾項魔術，冀望在試鏡中一展身手。她回想，若記憶無誤，約兩週後，她接到導演Amy的電話，告知她成功入選兒童節目主持。得知喜訊那一刻，她在家中雀躍不已，來回尖叫並跳躍數次。雖已事隔20載，這一幕仍歷歷在目，彷彿昨日。
她亦憶述初次開工的情景，監製曾廣平逐一與主持單獨交談。其中，曾廣平對她的一席話尤為深刻：「做演藝呢行，千祈唔好怕蝕底，你要當每次都係人地俾你嘅機會，唔好去計較。」此番教誨如金玉良言，深深鐫刻於她心中，至今仍奉為圭臬，終身受用。陳佩思的分享不僅展現了她入行的努力與機緣，更流露出對曾廣平悉心指導的由衷感恩。
全靠1機會成為杜琪峯固定班底
然而，陳佩思從未放棄尋找更多的演出機會。她曾經在接受傳媒訪問時，表示不介意做醜女或臨時演員。陳佩思在出演杜琪峯導演的電影《三人行》中的一個小角色時，原本由無名的護士角色，突然被要求講兩句對白，陳佩思即刻應承話好。此次機會讓她成功加入了杜琪峯的固定班底，並在隨後的電影《七人樂隊》、《命案》以及劇集《三命》中擔任更重要的角色。
創業創出一片天 成為榴槤皇后
除了演藝事業，陳佩思也在商業領域展現了她的多才多藝。2015年，她與合夥人開設了「榴槤皇后」品牌，專門銷售與榴槤相關的各種產品，並逐漸建立起品牌知名度。此外，她還進一步拓展自己的事業版圖，進入高端餐飲業。陳佩思不僅完成了Le Cordon Bleu Dusit藍帶泰國分校的法國菜文憑課程，還與朋友合資開設了一家法國餐廳。