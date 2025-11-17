「短跑女神」陳佩琦全運會帶傷跑佳績 賽後訪問美貌驚艷 網民發長文意外引爭議
陳佩琦帶傷出戰跑出佳績 賽後訪問美貌驚艷全場
在廣東奧體中心體育場舉行的十五運會田徑女子100米預賽中，港隊選手陳佩琦雖然帶傷上陣，但仍然跑出11.92秒的成績，成功達到教練此前制定的「跑進12秒」目標。賽後接受訪問時，陳佩琦坦言今年7月份曾受傷，今次比賽仍受一定影響，整體發揮未算理想。然而，她在鏡頭前的亮麗外貌卻瞬間成為焦點，網民紛紛被她的美貌震撼，大讚她是「女子百米飛人顏值天花板」。
網民熱議外貌變化 讚嘆「女大十八變」
陳佩琦的訪問片段在社交平台瘋傳後，網民對她的外貌變化議論紛紛。有網民回憶起她在德望中學時期的模樣，直言「讀德望果陣顏值一般，一畢業就女大十八變」，亦有人表示「好耐冇睇佢比賽，我記憶中既陳佩琦係德望時代略肥既佢，黑蚊蚊，較細粒」，對比現在的亮麗外貌感到驚訝。不少網民都大讚她「真係靚喎」、「勁靚wtf」，更有人直言「我女神」、「真心正 戀愛了」。
網民發長文護航 批評雙重標準對待女運動員
面對部分網民對陳佩琦外貌變化的質疑聲音，一名網民忍不住發出長篇文章為香港女運動員發聲。該網民在文中表示，原本只是想分享自己覺得陳佩琦「又charm又靚」，沒想到引來這麼多關注，但同時也看到一些具攻擊性的言論。她強調所有運動員都值得被尊重，「佢哋一定好自律，用我哋想像唔到嘅努力去克服傷患同壓力」，無論有沒有獲獎或名氣都應該給予鼓勵和支持。該網民更指出社會對女運動員存在雙重標準，「明明男運動員都有做一樣嘅嘢，但就唔會有人話佢哋發明星夢」，呼籲大家對女性多一些寬容。
網民兩極反應激烈 有人力撐有人質疑
陳佩琦的話題在網上引起兩極化反應，支持者大讚她「呢啲靚得嚟真係繼續訓練參加比賽」，認為她與其他轉型的運動員不同，仍然專注於體育事業。有網民表示「對答算得體」、「答得幾好，淡定得嚟有大將之風」，欣賞她在訪問中的表現。不過亦有質疑聲音，部分網民認為她的外貌變化過於明顯，更有人留下不當言論。護航網民在文中痛批這些意淫言論「好噁心」，呼籲大家在發言前先考慮會否為他人帶來不適，強調「做人可唔可以supportive啲，多啲欣賞身邊嘅人事物」。