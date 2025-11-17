「短跑女神」陳佩琦全運會帶傷跑佳績 賽後訪問美貌驚艷 網民發長文意外引爭議

香港短跑女神陳佩琦近日在全運會田徑賽場上帶傷出戰，跑出11.92秒亮眼成績，但賽後接受訪問時的驚人美貌卻意外成為全城熱話。網民紛紛讚嘆她的顏值大躍進，更有人直言「靚得嚟真係繼續訓練參加比賽」，不過同時亦引來部分爭議聲音，令一名網民忍不住發長文為香港女運動員發聲。