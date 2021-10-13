113

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

最新娛聞
撰文：東方新地

𡃁模出身、近年在ViuTV主持過多個節目的陳俞希（Hailey），人氣Keep住升已被封一姐，平時大癲大肺的她近日在節目《宵夜燒到過埋夜》中，被提及過去的感情經歷，陳俞希曾因拒絕求婚嫁唔出，感到很欷歔，更一時感觸落淚。兩位拍檔梁祖堯同BabyJohn就出招氹番陳俞希，除了為她影土炮寫真，仲搵個靚仔陪陳俞希。

撰文：東方新地 圖片：劇集截圖、ViuTV影片截圖、陳俞希IG

今年33歲的陳俞希，其實keep得好好。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
今年33歲的陳俞希，其實keep得好好。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

陳俞希為節目重出江湖

想當年，陳俞希做𡃁模出道時，著泳衣當食生菜，近年成功轉型做司儀與演員，與師姐周秀娜一樣，只作有限度性感。近日陳俞希為節目《宵夜燒到過埋夜》重出江湖，以水著示人，仲拎住本陳年寫真集做參考，再挑戰影寫真。

陳俞希被要求做番當年寫真集的表情與動作。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希被要求做番當年寫真集的表情與動作。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希當年的寫真集，青春可人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希當年的寫真集，青春可人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

BabyJohn操刀化身「龍友」

這輯陳俞希土炮寫真由BabyJohn負責做攝影師，梁祖堯就在旁做指導，只見陳俞希好努力擺番當年的pose及表情，不過BabyJohn的攝影技術就認真麻麻。

被指打扮似足救生員的BabyJohn，其實是攝影師，而梁祖堯就在場指指點點。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
被指打扮似足救生員的BabyJohn，其實是攝影師，而梁祖堯就在場指指點點。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
BabyJohn鏡頭下的陳俞希。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
BabyJohn鏡頭下的陳俞希。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民大讚陳俞希寶刀未老

現年33歲的陳俞希，09年當過八模兵團發行寫真集，當時以Hailey.C之名出道，綽號「周秀娜師妹」。網民大多表示陳俞希與當年並冇太大改變，支持她再影一本新寫真，甚至有人話想買回當年的陳俞希寫真集。

當年約21歲的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）
當年約21歲的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。
「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。（圖片來源：東方新地）
近年的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）
近年的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）

細說欷歔感情路

陳俞希在節目中更公開自己的愛情觀和經歷，她透露曾有前任想挽留感情而向她求婚，她卻勸對方先冷靜和收回戒指，梁祖堯隨即笑言指如果是自己的話，應該會叫對方「你同第二個求呀不如」，陳俞希被梁祖堯說中了，她說：「跟着隻戒指真係去咗第二個女仔到！」講到感情事觸動了陳俞希的淚線，她哭著感慨說：「自從嗰次之後，就冇人再同我求過婚喇，都有少少欷歔咁。」

陳俞希被問及感情上的缺失。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希被問及感情上的缺失。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希在節目中哭成淚人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希在節目中哭成淚人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

陳俞希恨拍劇 主持多年成功轉型做演員

被封為新一任「ViuTV一姐」的陳俞希近年參演的節目愈來愈多，她的主持經驗豐富，近年開始接拍多套劇集，包括去年的《暖男爸爸》及《無限斜棟有限公司》。陳俞希於新劇飾演的角色，為葛民輝心儀已久的對象！

陳俞希被封新一任「ViuTV一姐」。（圖片來源：劇集截圖）
陳俞希被封新一任「ViuTV一姐」。（圖片來源：劇集截圖）
新劇被葛民輝追求。（圖片來源：劇集截圖）
新劇被葛民輝追求。（圖片來源：劇集截圖）
李珍珍早已與毛賴明的好兄弟陳友誠交往
但劇中陳俞希早已與葛民輝好友拍拖。（圖片來源：劇集截圖）

陳俞希入行12年𡃁模上位變主持

陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系，09年以「 周秀娜師妹 」之名入行，並加入「 八模兵團 」推出處女寫真集，到2011年她參加 Now TV舉 辦的《 CEO 選拔賽 》奪得季軍，開始轉型做主持。 自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目，包括 《SE7EN 》 、 《借宿一 宵》 、 《阿美利堅無肉飯堂》 等，因而被封為繼黃心美後的新一任 「ViuTV一姐」 。

陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系
陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系。
陳俞希直言首次演出行婚禮戲份，拍攝時感覺好緊張，她說：「有少少幻想自己真係結婚時會唔會同依家類似。」
陳俞希直言首次在劇中演出行婚禮戲份，拍攝時感覺好緊張，她說：「有少少幻想自己真係結婚時會唔會同依家類似。」
除了主持節目外，陳俞希又曾演出過 《已讀不回》 、《假設性無罪》 和 《黑市—失眠夢》 等ViuTV劇集，她笑言自從試過拍劇後，開始對演戲產生興趣： 「因為每一個角色都好唔同，挑戰性好似大過做主持！」
除了主持節目外，陳俞希又曾演出過 《已讀不回》 、《假設性無罪》 和 《黑市—失眠夢》 等ViuTV劇集，她笑言自從試過拍劇後，開始對演戲產生興趣： 「因為每一個角色都好唔同，挑戰性好似大過做主持！」
陳俞希和梁祖堯、蔡瀚億 （BabyJohn） 主持的節目 《晚吹—空肚講宵夜》 ，是一個以 「宵夜」 作主題的清談加煮食節目，吸引不少觀眾追睇。
陳俞希和梁祖堯、蔡瀚億 （BabyJohn） 主持的節目 《晚吹—空肚講宵夜》 ，是一個以 「宵夜」 作主題的清談加煮食節目，吸引不少觀眾追睇。
2010年陳俞希曾與同是八模之一的 Annie G.（吳燕安）組成二人 DJ 組合「 Monster Beez 」，一同推出走性感型格路線的寫真集《 LOVE MORe OR LESs 》。
2010年陳俞希曾與同是八模之一的 Annie G.（吳燕安）組成二人 DJ 組合「 Monster Beez 」，一同推出走性感型格路線的寫真集《 LOVE MORe OR LESs 》。

讀者留言

熱門文章

 