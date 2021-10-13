陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

𡃁模出身、近年在ViuTV主持過多個節目的陳俞希（Hailey），人氣Keep住升已被封一姐，平時大癲大肺的她近日在節目《宵夜燒到過埋夜》中，被提及過去的感情經歷，陳俞希曾因拒絕求婚嫁唔出，感到很欷歔，更一時感觸落淚。兩位拍檔梁祖堯同BabyJohn就出招氹番陳俞希，除了為她影土炮寫真，仲搵個靚仔陪陳俞希。

撰文：東方新地 圖片：劇集截圖、ViuTV影片截圖、陳俞希IG