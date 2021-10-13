陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚
撰文：東方新地 圖片：劇集截圖、ViuTV影片截圖、陳俞希IG
陳俞希為節目重出江湖
想當年，陳俞希做𡃁模出道時，著泳衣當食生菜，近年成功轉型做司儀與演員，與師姐周秀娜一樣，只作有限度性感。近日陳俞希為節目《宵夜燒到過埋夜》重出江湖，以水著示人，仲拎住本陳年寫真集做參考，再挑戰影寫真。
BabyJohn操刀化身「龍友」
這輯陳俞希土炮寫真由BabyJohn負責做攝影師，梁祖堯就在旁做指導，只見陳俞希好努力擺番當年的pose及表情，不過BabyJohn的攝影技術就認真麻麻。
網民大讚陳俞希寶刀未老
現年33歲的陳俞希，09年當過八模兵團發行寫真集，當時以Hailey.C之名出道，綽號「周秀娜師妹」。網民大多表示陳俞希與當年並冇太大改變，支持她再影一本新寫真，甚至有人話想買回當年的陳俞希寫真集。
細說欷歔感情路
陳俞希在節目中更公開自己的愛情觀和經歷，她透露曾有前任想挽留感情而向她求婚，她卻勸對方先冷靜和收回戒指，梁祖堯隨即笑言指如果是自己的話，應該會叫對方「你同第二個求呀不如」，陳俞希被梁祖堯說中了，她說：「跟着隻戒指真係去咗第二個女仔到！」講到感情事觸動了陳俞希的淚線，她哭著感慨說：「自從嗰次之後，就冇人再同我求過婚喇，都有少少欷歔咁。」
陳俞希恨拍劇 主持多年成功轉型做演員
被封為新一任「ViuTV一姐」的陳俞希近年參演的節目愈來愈多，她的主持經驗豐富，近年開始接拍多套劇集，包括去年的《暖男爸爸》及《無限斜棟有限公司》。陳俞希於新劇飾演的角色，為葛民輝心儀已久的對象！
陳俞希入行12年𡃁模上位變主持
陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系，09年以「 周秀娜師妹 」之名入行，並加入「 八模兵團 」推出處女寫真集，到2011年她參加 Now TV舉 辦的《 CEO 選拔賽 》奪得季軍，開始轉型做主持。 自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目，包括 《SE7EN 》 、 《借宿一 宵》 、 《阿美利堅無肉飯堂》 等，因而被封為繼黃心美後的新一任 「ViuTV一姐」 。