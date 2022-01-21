陳俞希自爆曾遇巴士自瀆叔叔 Hailey：「當時唔知發生咩事」
早前無綫節目《東張西望》主持吳幸美直擊訪問一位當眾自瀆的怪叔叔，引起不少網民熱議，日前有「ViuTV一姐」之稱的陳俞希（Hailey），亦在節目《晚吹-空肚講宵夜》中透露曾在巴士上遇到同樣的怪叔叔！
文：東方新地｜圖：[email protected]、《晚吹-空肚講宵夜》截圖
陳俞希Hailey：佢隻手喺度唔知做咩
陳俞希日前和梁祖堯及BabyJohn（蔡瀚億）一同主持ViuTV節目《晚吹-空肚講宵夜》，當晚節目以「公共交通工具」為主題，由三位主持分享在公共交通工具上發生過的難忘經歷，其中最爆的是陳俞希小時候的經歷，她透露讀小學時都是獨自乘巴士回家，當時她正坐在巴士最後一排座位上，有一個男人坐在她身邊，她憶述：「嗰時佢突然喺條褲度拎啲嘢出嚟，隻手喺度唔知做咩。」
長大才覺得震驚
陳俞希笑指自己當時年紀太小，根本不理解發生了甚麼事，只是留下了一個深刻印象，直至後來開始長大，她才醒覺當年巴士上的男子正在自瀆，令她感覺非常震驚。另外，兩位男主持分享自己經歷，BabyJohn透露將以前地鐵車廂內的「波波」扶手不小心扯了下來，卻扮作若無其事，最後將扶手放在地上就離開了車廂。而梁祖堯則透露曾試過在巴士上光明正大食飯盒、飲例湯，全程無倒瀉在地上。
重溫陳俞希Hailey𡃁模之路 為嫁唔出欷歔落淚
𡃁模出身、近年在ViuTV主持過多個節目的陳俞希（Hailey），人氣Keep住升已被封一姐，平時大癲大肺的她之前在節目《宵夜燒到過埋夜》中，被提及過去的感情經歷，陳俞希曾因拒絕求婚嫁唔出，感到很欷歔，更一時感觸落淚。兩位拍檔梁祖堯同BabyJohn就出招氹番陳俞希，除了為她影土炮寫真，仲搵個靚仔陪陳俞希。
陳俞希為節目重出江湖
想當年，陳俞希做𡃁模出道時，著泳衣當食生菜，近年成功轉型做司儀與演員，與師姐周秀娜一樣，只作有限度性感。近日陳俞希為節目《宵夜燒到過埋夜》重出江湖，以水著示人，仲拎住本陳年寫真集做參考，再挑戰影寫真。這輯陳俞希土炮寫真由BabyJohn負責做攝影師，梁祖堯就在旁做指導，只見陳俞希好努力擺番當年的pose及表情，不過BabyJohn的攝影技術就認真麻麻。