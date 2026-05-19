昔日《東張》招牌被TVB封殺？陳倩揚首爆「挺大肚救場」成出局導火線
高層當面狠批結婚令觀眾「失去幻想」
陳倩揚於2010年與拍拖8年的科學家男友結婚，當時她年僅26歲，事業正值起飛期。她近日作客方健儀YouTube頻道節目「女人方言」時透露，公司得知她準備結婚後，原本有望參演的處境劇角色即時泡湯。更令她崩潰的是，一位高層曾當面以極其刺耳的言語冷嘲：「客戶找女主持人就是要單身、帶有女神光環」，又指結了婚的她已經「讓觀眾失去幻想」。該高層更丟下一句：「結婚生小孩是你自己的選擇，現在沒人找你工作，也是你自找的。」陳倩揚坦言當時坐在床邊足足崩潰痛哭了一小時，一度懷疑自己按部就班結婚生子是否真的做錯了。
陳倩揚主動拆穿公司「冇期」謊言霸氣反擊
面對高層的冷暴力，陳倩揚並未就此認命。她大爆公司當時經常對外聲稱她「檔期全滿」，藉此阻擋客戶找她工作。她選擇主動向外界澄清：「有啲公司話搵我唔到，成日都話冇期，但係我話唔係呀，我有期，咁你就知背後嘅操作。」她把握每一個得來不易的機會，每次工作都交出200%甚至500%的努力，最終在「媽媽市場」中殺出一條血路，接下大量代言工作，迫使公司不得不改善對她的待遇。
懷孕7個月好心代班救場竟成被踢出局導火線
然而最致命的打擊發生在她懷第二胎約7個月時。當日她以嘉賓身份出席記者會，見到原定司儀遲到，便好心主動上台代班。沒想到這個仗義舉動，卻讓台下高層驚覺她的孕肚已經相當明顯。翌日她便接到高層電話，被勒令無限期暫停《東張西望》主持工作。所幸當時監製張嘉玲出面為她擋下不少難聽說話，並特意安排多錄一集讓她能好好向觀眾道別。這次經歷讓陳倩揚徹底看清娛樂圈現實，離巢後她積極經營個人社交媒體，如今已成功轉型為知名KOL。
網民熱議職場媽媽困境感嘆娛樂圈殘酷
陳倩揚的經歷曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對電視台高層的做法感到憤怒，留言「結婚生仔係人權，點解要被懲罰」、「呢啲就係職場對女性嘅歧視」。亦有網民大讚她離巢後活得更精彩：「而家做KOL收入分分鐘仲多過以前」、「爭氣就係最好嘅報復」。陳倩揚本人則表示面對逆境心裏只有兩個字——「外面改變唔到嘅事，我睇下有冇乜嘢方向可以自己改變。」