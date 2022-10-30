陳偉琪愛犬LV狗仔衫惹羨慕 網民揭爆原來係A貨？
陳偉琪帶身穿「LV狗仔衫」愛犬散步
離巢後轉型做KOL的陳偉琪，近日在社交網站上傳帶兩隻狗狗出街散步的照片，她發文表示要帶狗狗出外吸收維他命：「大部分人都唔夠維他命 D，我覺得最好辦法就係出戶外開會啦！今日仲有佢地陪！#用狗仔𠱓Like招數」相中狗狗身穿LV狗仔衫，不少網民都留言表示十分羨慕：「穿LV的狗。我要加油呀，爭取趕上他們」、「件狗衫幾錢」、「Wow, wearing LV」等等。
炫富失敗 狗仔衫懷疑係A貨
陳偉琪富貴帶身穿LV狗仔衫的愛犬出門，有眼尖的網民發現LV官方網站並沒有出售該款狗仔衫。雖然今年LV的確推出了寵物Line，但陳偉琪為愛犬穿上的衣服和狗帶都與官方發售的產品有出入，懷疑陳偉琪所購入的產品是$300有找的「A貨」！
陳偉琪離巢後感迷失 6位數字改名求新開始
早前陳偉琪接受林柏希節目《月傾會》訪問，曾經在節目中，陳偉琪亦透露自己在離開TVB之後曾經一度感到十分迷失，曾經更要向朋友借錢過日。離巢後陳偉琪亦一度轉行到獵頭公司工作，人工大概兩萬左右。經過一番彷徨之後，陳偉琪豪花6位數字改名，由陳偉琪改成陳思圻，希望自己能有一個全新的開始。
陳思圻大爆《愛回家》大前輩爆粗鬧自己
近日現時陳思圻Vicky接受林柏希節目《月傾會》訪問，大爆自己對「細龍太」角色的看法和當年拍攝《愛回家》的辛酸。Vicky表示自己願意做一輩子「細龍太」，她覺得自己演活了「細龍太」一角，所以對於「細龍太」一角感到十分自豪。
被前輩當眾用粗口抽秤
Vicky亦在節目中分享在拍攝《愛回家》事後最委屈的一件事。Vicky表示很多前輩會想借教自己拍戲而炫耀自己的地位。她回憶當時曾經有一名大前輩用粗口鬧自己：「我會覺得嗰次，佢係可能show俾大家睇係number one！直接就XXX你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，XXX你，諗緊點樣做，佢已經開始XXX你啦！」
事後有網民推測所謂的「大前輩」到底是誰，隨即指出了幾個人名，包括劉丹、羅樂林、單立文和白彪等，留言寫道：「羅樂林同丹爺唔似咁嘅前輩，好似單立文嫌疑大D。白彪都少少火爆，不過好似年紀大咗收咗D火」、「如果細龍太，就多數係對住羅樂林囉，不過可能係白彪」等等。
導演都鬧埋一份
她表示導演亦曾經用粗口鬧自己開工用電話，Vicky表示：「我其實拎住個電話係睇緊個劇本，或者我係part of我個戲。佢話：『cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話』。我話：『part of個戲嚟嘅。』」
曾被電影製作人問價 每個月5位數字陪出Trip
Vicky更大爆自己曾經被電影製作人問價，她表示當時有一個相對挺有名的電影製作人主動想簽自己作旗下藝人，對方更表示假如簽約成功，將會讓Vicky當任下一套電影的女主角。當Vicky準備簽合同，對方便出露出私心，向Vicky問價：「你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出trip做我女朋友，我就每月俾兩萬蚊。」該電影製作人在問價後更跑向Vicky，意圖強吻她，幸好Vicky馬上逃離現場。
拒絕用堂哥Frankie人情卡
此外，在訪問中Vicky亦有提及到堂大佬Frankie。當主持人林柏希問到Vicky會否想過巢ViuTV、伙拍Frankie拍劇的時候，Vicky拒絕用堂大佬人情卡，她表示：「我唔想影響到堂大佬，我唔會話用呢啲卡住囉。」Vicky更笑說Frankie從細已經十分靚仔，是一個非常順得人的乖仔。兩人從小感情已經好好，亦常常欺負Frankie。Vicky表示假如之後有機會一起拍劇，她希望可以飾演Frankie的女上司。
即睇片重溫！
齊看Vicky陳思圻美照！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言