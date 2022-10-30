陳偉琪愛犬LV狗仔衫惹羨慕 網民揭爆原來係A貨？

在《愛回家》飾演「細龍太」一角成功入屋的陳偉琪（現名陳思圻），在離巢後活躍於社交平台，經常上傳美照大派福利。近日，陳偉琪在社交平台大晒與愛犬散步的照片，相中兩隻愛犬穿上LV狗仔衫，有眼尖的網民發現LV官網並沒有發售該狗仔衫，質疑陳偉琪買「A貨」！