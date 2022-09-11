愛回家｜細龍太陳思圻自爆被前輩爆粗大鬧 仲有電影製作人問價陪出Trip

在《愛回家》以「細龍太」一角成功入屋的陳思圻（前名：陳偉琪），兩年前因涉醉駕後離開TVB，最近憑主持香港開電視水著節目《Summer Girls》復出。近日陳思圻Vicky接受林柏希節目《月傾會》訪問，大爆當年拍攝《愛回家》的辛酸，更大爆曾經有前輩爆粗鬧爆自己「唔識做戲」！