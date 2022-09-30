陳偉霆北上多年豬籠入水 返港做孝順仔 海景豪宅裝修極奢華
陳偉霆帶母親去理髮
近年專注在內地愛展的陳偉霆甚少回港，最近因拍電影在香港逗留，最開心應該是長年與兒子分隔兩地的陳媽媽。日前陳偉霆在微博公開與母一齊去理髮的照片，兩母子並排而坐，陳媽媽好專注地讓髮型師剪頭髮，正在染髮的陳偉霆卻瞪大對眼對鏡拍照，拍下與母親共處的溫馨時刻，他更在微博留言：「簡單快樂的時光。」
豪宅廚房裝修奢華
陳偉霆帶母親整完個靚頭，返到屋企就攬實3隻愛犬在廚房影合照，只見其廚房空間感十足，裝修以簡約為主，用黑白雲石砌成的牆身與枱面都極盡豪華，光線充足明亮。
中秋節大晒海景大露台
原來陳偉霆已不是第一次晒豪宅，早前他在港慶祝中秋節的時候，在家中與姨甥們一齊玩燈籠，可看到其豪宅有個非常寬闊的大露台，落地玻璃的設計飽覽全海景色，環境令人心曠神怡。陳偉霆對住姨甥們如同一個大細路，一齊砌燈籠，影相時又古靈精怪扮鬼臉。此外，陳偉霆的家中客廳與衣帽間亦曾曝光，放在客廳的泥黃色沙發非常有型格，其衣帽間擺放整齊，似足時裝店。
單親母要借錢買奶粉 讀國際學校靠獎學金升學
現年36歲的陳偉霆的家中有三姐弟，當年其母因意外懷孕誕下他，他有比自己年長十多年的家姐和哥哥。爸爸在他年幼時病逝，自幼他與姐弟由媽媽獨力照顧，但他曾在傳媒訪問時透露當年家境不好，媽媽甚至要借錢才可買奶粉給他，幸好他的家姐和哥哥都生性，有幫助媽媽日常生活，令生活變得未算太艱難。
陳偉霆曾經就讀聖若瑟英文中學以及耀中國際學校，他自小熱愛跳舞，經常代表學校參加不同的跳舞比賽，並獲得獎學金及獎項，為學校爭光。他曾因學分不足，最終用跳舞的成績及獎項彌補來升班。後來，家人原本打算在他中五後便安排他到外國升學，但在他18歲那年，他就選擇參加新秀歌唱大賽，最終贏得冠軍、「勁舞臺風演繹獎」及「自我才華表演獎」三大獎項，更為此放棄剛考上的英國大學，簽約英皇娛樂，正式加入演藝圈。
從事業低潮到爆紅之路 身價過億福布斯排名高過古天樂
入行初期，陳偉霆都只主持TVB的《迪士尼開心星期六》，直到2006年加入組合Boy’z（後改名為Sun Boy’z），正式發展其歌唱事業。不過，當時的陳偉霆經歷第一個事業低潮，幸好他得到家人支持，要他不斷裝備自己，為未來做好準備。兩年後，他便宣布退團並作出個人發展再做「新人」，當年更一口氣橫掃四個頒獎典禮的新人金獎。陳偉霆隨後亦將重心放到電影上，先後出演幾部戲的男主角，如《關人7事》、《愛出貓》、《前度》等。
2013年，陳偉霆開始發展內地市場，這年因接拍《古劍奇譚》而一夜爆紅，憑此劇獲上海電視節白玉蘭獎的最佳男配角提名，成功打進大陸市場，觀眾對他非常受落，極速上位成為一線小生，其身價亦隨即急升，由拍《古劍奇譚》一百萬元人民幣到2015拍《老九門》傳其酬金已達5,000萬元人民幣（約5,600萬港元），再到後來更傳有人開出9,000萬元人民幣（約1億港元）斟他拍一部電視劇。2019年，陳偉霆於《福布斯中國100名人榜》排名第23位，高過古天樂，吸金能力難以想像！
爸爸臨終前承諾照顧媽媽 為報養育之恩買豪宅贈母
陳偉霆從小便知道媽媽辛苦照顧他和家人，所以他一直都十分孝順，而他與媽媽更是同月同日生，他認為自己在媽媽生日當天出世很特別，二人的母子緣格外深。2019年，陳偉霆在節目上憑《野狼Disco》一句歌詞「你是最迷人的，你知道嗎？」來介紹媽媽出場，引來全場哄動，可見兩人感情十分深厚。
陳偉霆很感激媽媽多年來給他的關愛和照顧，因此他在爸爸臨終前承諾，會好好照顧媽媽，又決定長大後都要陪媽媽住一世，希望用一生的時間去報答媽媽的養育之恩。
事業開始有起色時，他便與媽媽聯名買樓，並裝修成利事業運的風水屋，又買按摩椅給腳痛的媽媽，誓要打造五星級的家給媽媽。2015年，陳偉霆被揭豪擲2,700萬買入北角半山逾千呎豪宅送給媽媽，並由姐姐負責揀樓，他曾指自己習慣買樓投資保值，而且可讓家人有舒適的家，可見他與家人的關係十分好。
千呎海景豪宅曝光
陳偉霆不時都會在網上分享近況，包括媽媽與愛犬在家「賽跑」的片段，但亦因此令他的豪宅意外曝光。片中見到，豪宅的客廳以落地玻璃設計，令全屋的時透光度十足。家中闊落，以簡潔色調和設計為主，起碼有兩條樓梯，換言之全屋起碼有三層樓高！。位於中央放有巨型的藍色梳化，又有過百吋大的投影屏幕，在大露台更可望著無敵大海景，這裏的景色絕對是心曠神怡。