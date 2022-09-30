陳偉霆北上多年豬籠入水 返港做孝順仔 海景豪宅裝修極奢華

北上發展多年的陳偉霆，早已躋身內地一線小生之列，收入豬籠入水的他最近為電影《爆烈點》回港工作，與家人聚少離多難得可以留港，陳偉霆變身孝順仔，與家人共享天倫樂。近日陳偉霆不時把生活照放上微博，見他好黐家，一有時間就陪伴母親，日前更母子一齊去理髮，與家人同住的海景豪宅亦再次曝光。