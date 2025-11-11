陳健安新歌集齊四代人氣女團成員 邀Cookies成員重出江湖自爆心聲

陳健安最新派台作品《伊甸有歌》MV昨晚正式上架，竟然邀請到Cookies成員楊愛謹（Miki）擔任女主角，更集合了Super Girls陳穎欣（Yanny）、Lolly Talk黃詠霖（阿蛋）及HotCha張惠雅（Regen）同框演出。四個不同年代的人氣女團成員齊聚一堂拍攝彩蛋，場面相當震撼，網民直呼這個組合實在太夢幻。

陳健安集齊四代女團成員拍MV彩蛋

《伊甸有歌》MV昨晚上架後隨即引起熱議，因為安仔竟然成功邀請到四個不同年代的女團代表參與演出。除了今次擔任女主角的Cookies成員Miki外，還有之前三首作品的MV女主角，包括《不遲不早》的Super Girls成員Yanny、《額頭有字》Lolly Talk成員阿蛋，以及《沒有時間》HotCha成員Regen。四人同框拍攝彩蛋片段，為整個音樂企劃畫下完美句號。MV導演兼填詞人Oscar成功集合這些不同團隊的成員，令整個企劃更添話題性。

Miki坦言好驚要重新排舞挑戰自己

作為今次MV女主角的Miki，坦言接到邀請時既興奮又緊張。她表示：「真係唔係講笑，真係好驚，雖然最近我有跳舞，只係for fun，但係拍MV就要認真，所以好有壓力，始終好耐冇郁過啦！」不過她認為這是一個挑戰自己的好機會，覺得整個過程非常好玩。安仔亦大讚Miki的表現，並透露自己練了四日才完成舞步，對於膝傷康復後重新跳舞感到滿意。他特別感謝排舞師Kenya的指導，令整個MV的舞蹈部分更加精彩。

《伊甸有歌》呼應前作構建完整故事線

《伊甸有歌》是陳健安今年音樂企劃的壓軸作品，與之前三首歌的MV故事互相呼應，構建出一個完整的後末日世界觀。安仔解釋：「經歷隕石墜落，我哋成功避開咗災難，終於去到新伊甸園。呢個屬於我嘅新伊甸園，冇任何標籤。」他強烈建議歌迷將四個MV一氣呵成仔細欣賞，會發現很多細節早有鋪排。例如Yanny在之前MV中用手機看的片段，正是與其他成員一起的畫面，而安仔在《伊甸有歌》跳舞時穿的彩色上衣，正是Miki跳舞時綁在腰間的衣服，這些細節都展現了製作團隊的用心。

網民大讚夢幻組合期待演唱會

四代女團成員同框的畫面在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚：「呢個組合真係好夢幻！」、「見到佢哋一齊好感動」、「安仔真係好有心機」。不少歌迷表示這個企劃令人回想起香港樂壇的黃金年代，各個女團都有其獨特魅力。同時，網民對於安仔即將於明年1月10及11日在西九文化區舉行的《陳健安時的狀態演唱會2026》更加期待，紛紛表示：「一定要去睇演唱會！」、「希望到時會有驚喜嘉賓」。演唱會門票將於明天早上十時公開發售，相信會再次引起搶票熱潮。

陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 集齊四代人氣女團成員（圖片來源：大會提供）
集齊四代人氣女團成員（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 《伊甸有歌》呼應前作構建完整故事線（圖片來源：大會提供）
《伊甸有歌》呼應前作構建完整故事線（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 Miki坦言好驚要重新排舞挑戰自己（圖片來源：大會提供）
Miki坦言好驚要重新排舞挑戰自己（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
陳健安 女團 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供

