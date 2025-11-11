陳健安新歌集齊四代人氣女團成員 邀Cookies成員重出江湖自爆心聲
陳健安集齊四代女團成員拍MV彩蛋
《伊甸有歌》MV昨晚上架後隨即引起熱議，因為安仔竟然成功邀請到四個不同年代的女團代表參與演出。除了今次擔任女主角的Cookies成員Miki外，還有之前三首作品的MV女主角，包括《不遲不早》的Super Girls成員Yanny、《額頭有字》Lolly Talk成員阿蛋，以及《沒有時間》HotCha成員Regen。四人同框拍攝彩蛋片段，為整個音樂企劃畫下完美句號。MV導演兼填詞人Oscar成功集合這些不同團隊的成員，令整個企劃更添話題性。
Miki坦言好驚要重新排舞挑戰自己
作為今次MV女主角的Miki，坦言接到邀請時既興奮又緊張。她表示：「真係唔係講笑，真係好驚，雖然最近我有跳舞，只係for fun，但係拍MV就要認真，所以好有壓力，始終好耐冇郁過啦！」不過她認為這是一個挑戰自己的好機會，覺得整個過程非常好玩。安仔亦大讚Miki的表現，並透露自己練了四日才完成舞步，對於膝傷康復後重新跳舞感到滿意。他特別感謝排舞師Kenya的指導，令整個MV的舞蹈部分更加精彩。
《伊甸有歌》呼應前作構建完整故事線
《伊甸有歌》是陳健安今年音樂企劃的壓軸作品，與之前三首歌的MV故事互相呼應，構建出一個完整的後末日世界觀。安仔解釋：「經歷隕石墜落，我哋成功避開咗災難，終於去到新伊甸園。呢個屬於我嘅新伊甸園，冇任何標籤。」他強烈建議歌迷將四個MV一氣呵成仔細欣賞，會發現很多細節早有鋪排。例如Yanny在之前MV中用手機看的片段，正是與其他成員一起的畫面，而安仔在《伊甸有歌》跳舞時穿的彩色上衣，正是Miki跳舞時綁在腰間的衣服，這些細節都展現了製作團隊的用心。
網民大讚夢幻組合期待演唱會
四代女團成員同框的畫面在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言大讚：「呢個組合真係好夢幻！」、「見到佢哋一齊好感動」、「安仔真係好有心機」。不少歌迷表示這個企劃令人回想起香港樂壇的黃金年代，各個女團都有其獨特魅力。同時，網民對於安仔即將於明年1月10及11日在西九文化區舉行的《陳健安時的狀態演唱會2026》更加期待，紛紛表示：「一定要去睇演唱會！」、「希望到時會有驚喜嘉賓」。演唱會門票將於明天早上十時公開發售，相信會再次引起搶票熱潮。