陳健安新歌集齊四代人氣女團成員 邀Cookies成員重出江湖自爆心聲

陳健安最新派台作品《伊甸有歌》MV昨晚正式上架，竟然邀請到Cookies成員楊愛謹（Miki）擔任女主角，更集合了Super Girls陳穎欣（Yanny）、Lolly Talk黃詠霖（阿蛋）及HotCha張惠雅（Regen）同框演出。四個不同年代的人氣女團成員齊聚一堂拍攝彩蛋，場面相當震撼，網民直呼這個組合實在太夢幻。