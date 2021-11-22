陳冠希舊愛Cammi謝芷蕙宣布改名 親解因為師傅一句說話

𡃁模出身的陳冠希前女友Cammi（本名謝芷蕙）現年26歲，近年五官愈來愈精致，生活亦愈來愈富貴，但早前她卻被「前度」S先生公開追債80萬，又被人貼街招指控為「老千」，可說是非多多，日前她在社交網宣布改名，仲回覆網友，話連身份證都改埋，其後她又在限時動態中，親自講述今次改名的原因。

文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒照片庫